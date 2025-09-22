Bez nás krasobruslení zemře. Rusové slaví, jejich sólisté se vrátí na olympiádu

Alžběta Marešová
  17:45
Pod hlavičkou neutrálních sportovců a za předpokladu, že nejsou nijak zapojeni do války na Ukrajině nebo její propagace, se mohli ruští krasobruslaři zúčastnit dodatečné olympijské kvalifikace, která proběhla o uplynulém víkendu v Pekingu. Kritéria splnili pouze jednotlivci, žádná aktivní sportovní dvojice nebo taneční pár se spojení s válkou nevyhnuly. Přesto podávají ruská média výsledek kvalifikace jako obrovský úspěch.
Adelija Petrosjanová při své volné jízdě na olympijské kvalifikaci v Pekingu.

Adelija Petrosjanová při své volné jízdě na olympijské kvalifikaci v Pekingu. | foto: Profimedia.cz

Tři nejlepší krasobruslaři na MS v Bostonu: Zleva stříbrný Michail Šajdorov,...
Ilja Malinin během volné jízdy na MS v Bostonu.
Ilja Malinin se zlatou medailí před domácím publikem.
Trio nejlepších krasobruslařů světového šampionátu 2024. Zleva: Juma Kagijama,...
22 fotografií

Adelija Petrosjanová, která je novou svěřenkyní číslo jedna kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové, má v repertoáru trojitého axela a tři různé čtverné skoky.

Tím se nemůže pochlubit ani mistryně světa Alysa Liuová, ani žádná jiná ze současných předních sólistek. A Rusové si takovou převahu na technické úrovni své osmnáctileté reprezentantky samozřejmě náležitě vychutnávají.

Reshtenko na olympiádu nepostoupil, v kvalifikaci krasobruslařů skončil osmý

„Převyšujeme ostatní o hlavu i ramena!“ kasala se bývalá atletka Jolanda Čenová.

Petrosjanová na pekingské kvalifikaci nepředvedla ani jeden čtverný skok a také pouze dvojitého axela – prý kvůli komplikacím v přípravě – a zvítězila tak pouze o tři body. Za ní skončily bývalé mistryně Evropy Anastasija Gubanovová z Gruzie a Belgičanka Loena Hendrickxová.

„Evropský titul Hendrickxové mě šokoval. Je úplně bez výrazu. Za to Adelija, to je něco jiného. Má prostě všechno: silnou techniku, charisma, osobnost. Není žádná bruslařka, která by se jí vyrovnala,“ opěvovala Petrosjanovou Čenová.

U vítěze mužské části soutěže Petra Gumennika zase ruská média hned v několika článcích popsala, jak oficiální instagramový účet olympijských her napsal k fotografii Gumennika slovo „šampion“.

„Ruská krasobruslařská škola okamžitě ukázala, že už jen zařazení do dodatečné olympijské kvalifikace bylo potupné a nespravedlivé,“ píše Alexander Šulgin na webu Sport.ru v článku, který uvozuje větou: „Svět krasobruslení odmítá přijmout triumfální návrat Rusů.“

Tolik k tomu, že by Gumennik s Petrosjanovou měli na olympiádě vystupovat jako neutrální sportovci. Možná formálně, v jejich domovině ale neopomenou využít jedinou příležitost ke státní propagandě.

„Několik ruských novinářů se rychle spřátelilo se zástupci ISU. Členové mezinárodního media týmu byli nadšení, že vidí nové tváře a upřímně se o nás zajímali,“ líčí Konstantin Lesik na webu Sport24 ve své reportáži z Pekingu. „Nikdo se k nikomu nechoval špatně kvůli národnosti. Naopak, ruská média jsou hodně sledovaná a všichni uznávají důležitost naší země na krasobruslařském trhu.“

Důležitost a všudypřítomnost ruských zástupců v krasobruslení neopomněla připomenout ani Čenová. „Světové krasobruslení bez našich sportovců ztrácí. Cizinci se dívají na naše programy a snaží se podle nás zlepšit. Naši sportovci byli vždy napřed. Kdo naučil Iliu Malinina a Nathana Chena tak skvěle bruslit? Vše mají z ruské školy. Krasobruslení se vyvíjí díky nám. Pokud se nás někdo pokusí odstřihnout, zemře.“

Ruští krasobruslaři se chtějí vrátit v Praze. Svolení by jim musela dát i česká vláda

Rusové by se měli alespoň v této sezoně objevit pod neutrální vlajkou pouze na olympijských hrách. Jejich účast na pražském mistrovství světa a dalších akcích pod hlavičkou Mezinárodní bruslařské unie by musel schválit kongres ISU, který je naplánován až na červen 2026.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.30
  • 5.44
  • 12.20
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 2.58
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Štědré odstupné. Dosavadní šéf Horner si má z Red Bullu odnášet 80 milionů liber

Christian Horner odešel z Red Bullu s odstupným 80 milionů liber (2,2 miliardy korun). Uvedly to britské listy The Daily Mail a Times. Stáj formule 1 informovala o oficiálním konci svého dosavadního...

22. září 2025  17:58

Bez nás krasobruslení zemře. Rusové slaví, jejich sólisté se vrátí na olympiádu

Pod hlavičkou neutrálních sportovců a za předpokladu, že nejsou nijak zapojeni do války na Ukrajině nebo její propagace, se mohli ruští krasobruslaři zúčastnit dodatečné olympijské kvalifikace, která...

22. září 2025  17:45

Opavští obměnili kádr, po povodni opravili halu a znovu myslí na medaile

Na zbrusu nové palubovce, s novým trenérem Davidem Zachem i novým sportovním manažerem Martinem Gniadkem a s obměněným týmem jdou basketbalisté Opavy do nadcházející sezony.

22. září 2025  17:44

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o...

22. září 2025  17:31

Bulhaři a Američané si zahrají čtvrtfinále volejbalového MS na Filipínách

Bulharští volejbalisté zůstali na mistrovství světa na Filipínách ve hře o medaile, kterých v minulosti posbírali pět. Po vítězství 3:0 nad Portugalskem postoupili do čtvrtfinále, kde narazí na...

22. září 2025  17:07

Kratochvíl na plaveckém MS opět zvítězil, v motýlku útočil i na světový rekord

Nevidomý plavec David Kratochvíl proměnil i svůj druhý start na letošním mistrovství světa v Singapuru ve vítězství. Po nedělním titulu na kraulové padesátce dnes získal zlato na 100 metrů motýlek....

22. září 2025  17:05

Kopecký byla 22., Monti dojel 23. Mladí čeští cyklisté ve Rwandě nijak nezazářili

Britka Zoe Bäckstedtová ovládla na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali časovku žen do 23 let, která byla poprvé v historii šampionátů samostatným závodem. Mezi muži triumfoval ve stejné...

22. září 2025  17:03

Podmínka na 14 měsíců. Šéf reprezentací Nedvěd pyká za působení v Juventusu

Působení Pavla Nedvěda jako dlouholetého funkcionáře Juventusu mělo pro něj zřejmě už poslední dohru. Současný generální manažer českých fotbalových reprezentací byl v Itálii odsouzen k podmíněnému...

22. září 2025  16:53

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

22. září 2025  12:52,  aktualizováno  15:04

Česko vs. Tunisko v TV: kde sledovat osmifinále MS ve volejbale

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu a z druhého místa postoupili do osmifinále. V úterý je čeká duel s Tuniskem, ve kterém budou mírnými favority....

22. září 2025

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

22. září 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.