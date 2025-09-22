Adelija Petrosjanová, která je novou svěřenkyní číslo jedna kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové, má v repertoáru trojitého axela a tři různé čtverné skoky.
Tím se nemůže pochlubit ani mistryně světa Alysa Liuová, ani žádná jiná ze současných předních sólistek. A Rusové si takovou převahu na technické úrovni své osmnáctileté reprezentantky samozřejmě náležitě vychutnávají.
„Převyšujeme ostatní o hlavu i ramena!“ kasala se bývalá atletka Jolanda Čenová.
Petrosjanová na pekingské kvalifikaci nepředvedla ani jeden čtverný skok a také pouze dvojitého axela – prý kvůli komplikacím v přípravě – a zvítězila tak pouze o tři body. Za ní skončily bývalé mistryně Evropy Anastasija Gubanovová z Gruzie a Belgičanka Loena Hendrickxová.
„Evropský titul Hendrickxové mě šokoval. Je úplně bez výrazu. Za to Adelija, to je něco jiného. Má prostě všechno: silnou techniku, charisma, osobnost. Není žádná bruslařka, která by se jí vyrovnala,“ opěvovala Petrosjanovou Čenová.
U vítěze mužské části soutěže Petra Gumennika zase ruská média hned v několika článcích popsala, jak oficiální instagramový účet olympijských her napsal k fotografii Gumennika slovo „šampion“.
„Ruská krasobruslařská škola okamžitě ukázala, že už jen zařazení do dodatečné olympijské kvalifikace bylo potupné a nespravedlivé,“ píše Alexander Šulgin na webu Sport.ru v článku, který uvozuje větou: „Svět krasobruslení odmítá přijmout triumfální návrat Rusů.“
Tolik k tomu, že by Gumennik s Petrosjanovou měli na olympiádě vystupovat jako neutrální sportovci. Možná formálně, v jejich domovině ale neopomenou využít jedinou příležitost ke státní propagandě.
„Několik ruských novinářů se rychle spřátelilo se zástupci ISU. Členové mezinárodního media týmu byli nadšení, že vidí nové tváře a upřímně se o nás zajímali,“ líčí Konstantin Lesik na webu Sport24 ve své reportáži z Pekingu. „Nikdo se k nikomu nechoval špatně kvůli národnosti. Naopak, ruská média jsou hodně sledovaná a všichni uznávají důležitost naší země na krasobruslařském trhu.“
Důležitost a všudypřítomnost ruských zástupců v krasobruslení neopomněla připomenout ani Čenová. „Světové krasobruslení bez našich sportovců ztrácí. Cizinci se dívají na naše programy a snaží se podle nás zlepšit. Naši sportovci byli vždy napřed. Kdo naučil Iliu Malinina a Nathana Chena tak skvěle bruslit? Vše mají z ruské školy. Krasobruslení se vyvíjí díky nám. Pokud se nás někdo pokusí odstřihnout, zemře.“
Rusové by se měli alespoň v této sezoně objevit pod neutrální vlajkou pouze na olympijských hrách. Jejich účast na pražském mistrovství světa a dalších akcích pod hlavičkou Mezinárodní bruslařské unie by musel schválit kongres ISU, který je naplánován až na červen 2026.