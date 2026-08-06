Jakýsi návrat ke kořenům je pro Taschlerovy po olympijské sezoně symbolický.
Za posledních 12 měsíců zažili nejen druhou olympijskou účast a domácí mistrovství světa, ale také změnu trenérského zázemí, stěhování do Finska a hlavně oba šli na veřejnost s něčím, co si do té doby pečlivě střežili.
V jejich rodném Brně tak ještě víc vynikne, čím vším si prošli. „Celá sezona byla pro nás takový milník a odrazový můstek,“ kývne Filip.
Kdysi nám bylo řečeno, že když někdo taková témata otevírá, je to známka slabosti. Ale já si myslím pravý opak.