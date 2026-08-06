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Sourozenci Taschlerovi: Můžeme měnit životy. Čeho víc lze dosáhnout?

Alžběta Marešová
  12:00

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Sourozenci Taschlerovi se letos na letní kemp vrátili na stadion v brněnských Lužánkách, kde s krasobruslením začínali. | foto: Alžběta Marešová, MAFRA

Na stadionu v brněnských Lužánkách znají každý metr, každý schod, každého rolbaře i servírku v restauraci nad ledem, kam se usadíme k rozhovoru. „Jsme tu fakt doma,“ pochvaluje si Natálie Taschlerová. S bratrem Filipem tráví letní kemp tam, kde s krasobruslením začínali a odkud před sedmi lety vyrazili stát se předním světovým párem v tancích na ledě.

Jakýsi návrat ke kořenům je pro Taschlerovy po olympijské sezoně symbolický.

Za posledních 12 měsíců zažili nejen druhou olympijskou účast a domácí mistrovství světa, ale také změnu trenérského zázemí, stěhování do Finska a hlavně oba šli na veřejnost s něčím, co si do té doby pečlivě střežili.

V jejich rodném Brně tak ještě víc vynikne, čím vším si prošli. „Celá sezona byla pro nás takový milník a odrazový můstek,“ kývne Filip.

Kdysi nám bylo řečeno, že když někdo taková témata otevírá, je to známka slabosti. Ale já si myslím pravý opak.

Filip Taschler

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