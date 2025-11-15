Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které slýchala nebo které vídala na sociálních sítích o svém těle. Česká tanečnice na ledě by chtěla svým příběhem podpořit další sportovkyně a ženy, které zažívají podobné pocity.
Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

„Celý život jsem sportovkyně. A estetika hraje v našem sportu velkou roli. S tanci na ledě jsem začala ve čtrnácti a příští měsíc mi bude čtyřiadvacet. Jsem připravená o tom promluvit,“ začíná Taschlerová video, které přidala v sobotu na svůj Instagram.

„Zotavuju se z poruchy příjmu potravy, konkrétně anorexie. Od roku 2019 bojuju s jídlem a také s tím, jak zapadnout do krasobruslení. Myslela jsem, že být štíhlá je všechno, že mě budou všichni milovat a že mě ocení,“ popisuje.

V roce 2022 absolvovala s bratrem Filipem olympijské hry v Pekingu, kde skončili šestnáctí. Na světovém šampionátu o rok později už obsadili osmou příčku. Jenže ani to některé lidi o jejích schopnostech nepřesvědčilo.

„Mnohokrát mi bylo jasně naznačeno, že jsem problém. Za poslední roky jsem viděla spoustu nenávistných komentářů. Že mě přeceňují a že jsem obratel bráchovi zlomila já,“ vrací se ke zranění, které sourozencům poznamenalo sezonu 2023/24.

„Dostávala jsem zprávy: Máš takový talent, jsi tak úžasná, ale prosím, mohla bys zhubnout?“

nat_taschlerova

I’ve been an athlete for most of my life.
I grew up in a world where being “perfect” was the goal ,perfect performance, perfect body, perfect smile. And for a long time, I thought that was strength. But what people didn’t see was the pressure from all around. The comments about my body, the constant weighing, the fear of not being “enough”.
Slowly, that pressure turned into something that almost destroyed me.

I developed anorexia back in 2019 and since that, it is constant fight. I pushed my body past every limit it had. Last season I completely lost my period for a year.
My digestion stopped working.
I lost energy, joy, and connection to myself. My body was trying to survive. All that stress, all that pressure, it didn’t just hurt my mind. My body started fighting back. I developed an autoimmune illness. And after last season, I injured my ankle. I found myself in a place where I truly thought about giving up.My body was extremely exhausted. My mind was done. I felt like I had nothing left to give.

Being body shamed is…..
All the hurtful comments written about me — about my body, about how I looked. Articles that made me feel like I wasn’t enough.
Those words stayed with me.
They made me question my value, and they hurt more deeply than most people could ever see.
This summer - RED-S syndrome - total burnout.
Even when I slept for hours, I still woke up tired.
My hormones were out of balance, and even when my period tried to come back, my body was just… tired of fighting.

So I made a decision: to stop running from myself.
To start a full recovery…for real this time.

I have a new team now. a nutritionist, a therapist, and people who truly care.
I’m in a healthier environment.
I’m learning to listen to my body, to feed it, to rest it, to love it.

These past months have been some of the hardest of my life, but also the most honest.
I don’t want to give up. I want to do what I love and love my body while doing it.

To anyone who’s ever felt broken, pressured, or ashamed ,I see you.
You are not weak. You are not alone.You deserve to heal.You deserve to feel safe in your body again.

My body is still healing. But this time…
I’m healing with it. ❤️

15. listopadu 2025 v 12:09
„Tlačila jsem své tělo a tohle jsou následky. Spustila se mi nemoc slinivky, se kterou se už tři roky léčím. Přestalo mi fungovat zažívání i metabolismus. Tohle léto mi diagnostikovali RED-S syndrom, což znamená kompletní vyhoření těla,“ vypočítává Taschlerová.

RED-S syndrom znamená v překladu relativní nedostatek energie ve sportu. Sportovec s tímto syndromem zkrátka nedokáže pokrýt energetický výdej, který během dne má. To může způsobovat další zdravotní problémy, ať už svalů, imunity, zažívání nebo kardiovaskulárního systému.

Kromě toho jí také přestal fungovat menstruační cyklus.

Hlavní zprávou příspěvku však je, že se s tím vším snaží Taschlerová bojovat a vrátit se ke sportu se zdravým tělem i myslí.

„Prostě se jen snažím žít a cítit se bezpečně, když je kolem mě jídlo. Přijmout své tělo. Tolik holek kolem mě bojuje s tím samým. Všechny se cítíme zahanbené, že nejsme dost dobré, dost hubené, dost krásné. A myslíme, že když dosáhneme konkrétní věci, konečně to bude stačit.“

„Ale já si nemyslím, že jsem ten problém. Problém je, že lidé řeší věci, které se jich netýkají. Lidé, kteří nikdy nebyli v mé situaci. A nikdy nebyli v té vaší. Na sociálních sítích je takových lidí tolik. A všechny ty komentáře vidíme a ubližuje nám to. A přitom se jen snažíme jít za svými sny. Žít je, užívat si ten proces a možná přinést něco, co inspiruje ostatní,“ posteskne si Taschlerová.

Video doprovodila výstřižky zpráv a komentářů, českých i anglických, které kritizují její postavu nebo jí případně rovnou doporučují, kolik kilogramů by měla zhubnout. „Nikdo na tomhle světě by neměl soudit tělo někoho jiného. Protože nikdy nevíte, čím si prochází, co je za zavřenými dveřmi,“ apeluje.

„Mám skvělý tým, se kterým pracuji. Cítím se už mnohem bezpečněji na ledě i mimo něj. A cítím se přijímaná,“ ujišťuje na závěr.

„Sdílím tohle všechno pro ostatní holky krasobruslařky. Chci, abyste věděly, že nejste samy. Je strašně důležité si říct o pomoc. Zastavit to, než dotlačíte své tělo někam, kde nechcete být. Prosím, buďte na sebe hodné. Nenechte ostatní, aby určovali, kým jste,“ uzavírá.

Taschlerovi absolvovali minulý víkend Grand Prix v Japonsku, kde skončili na čtvrtém místě. Příští týden je čeká finská Grand Prix. Vrcholem jejich sezony pak budou olympijské hry v Miláně a následné březnové mistrovství světa v Praze.

Dvanáct zápasů a konec. New Orleans opouští kouč Green, tým nenakopnul

Willie Green řídí hru New Orleans Pelicans, v popředí Brandon Ingram.

Po pouhých dvanácti zápasech nové sezony NBA skončil na lavičce basketbalistů New Orleans trenér Willie Green. Vedení klubu z Louisiany jej po špatném vstupu do sezony odvolalo. Pelicans na svém webu...

15. listopadu 2025  17:41

Sinner porazil De Minaura a je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...

15. listopadu 2025  17:02

