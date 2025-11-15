„Celý život jsem sportovkyně. A estetika hraje v našem sportu velkou roli. S tanci na ledě jsem začala ve čtrnácti a příští měsíc mi bude čtyřiadvacet. Jsem připravená o tom promluvit,“ začíná Taschlerová video, které přidala v sobotu na svůj Instagram.
„Zotavuju se z poruchy příjmu potravy, konkrétně anorexie. Od roku 2019 bojuju s jídlem a také s tím, jak zapadnout do krasobruslení. Myslela jsem, že být štíhlá je všechno, že mě budou všichni milovat a že mě ocení,“ popisuje.
V roce 2022 absolvovala s bratrem Filipem olympijské hry v Pekingu, kde skončili šestnáctí. Na světovém šampionátu o rok později už obsadili osmou příčku. Jenže ani to některé lidi o jejích schopnostech nepřesvědčilo.
„Mnohokrát mi bylo jasně naznačeno, že jsem problém. Za poslední roky jsem viděla spoustu nenávistných komentářů. Že mě přeceňují a že jsem obratel bráchovi zlomila já,“ vrací se ke zranění, které sourozencům poznamenalo sezonu 2023/24.
„Dostávala jsem zprávy: Máš takový talent, jsi tak úžasná, ale prosím, mohla bys zhubnout?“
„Tlačila jsem své tělo a tohle jsou následky. Spustila se mi nemoc slinivky, se kterou se už tři roky léčím. Přestalo mi fungovat zažívání i metabolismus. Tohle léto mi diagnostikovali RED-S syndrom, což znamená kompletní vyhoření těla,“ vypočítává Taschlerová.
RED-S syndrom znamená v překladu relativní nedostatek energie ve sportu. Sportovec s tímto syndromem zkrátka nedokáže pokrýt energetický výdej, který během dne má. To může způsobovat další zdravotní problémy, ať už svalů, imunity, zažívání nebo kardiovaskulárního systému.
Kromě toho jí také přestal fungovat menstruační cyklus.
Hlavní zprávou příspěvku však je, že se s tím vším snaží Taschlerová bojovat a vrátit se ke sportu se zdravým tělem i myslí.
„Prostě se jen snažím žít a cítit se bezpečně, když je kolem mě jídlo. Přijmout své tělo. Tolik holek kolem mě bojuje s tím samým. Všechny se cítíme zahanbené, že nejsme dost dobré, dost hubené, dost krásné. A myslíme, že když dosáhneme konkrétní věci, konečně to bude stačit.“
„Ale já si nemyslím, že jsem ten problém. Problém je, že lidé řeší věci, které se jich netýkají. Lidé, kteří nikdy nebyli v mé situaci. A nikdy nebyli v té vaší. Na sociálních sítích je takových lidí tolik. A všechny ty komentáře vidíme a ubližuje nám to. A přitom se jen snažíme jít za svými sny. Žít je, užívat si ten proces a možná přinést něco, co inspiruje ostatní,“ posteskne si Taschlerová.
Video doprovodila výstřižky zpráv a komentářů, českých i anglických, které kritizují její postavu nebo jí případně rovnou doporučují, kolik kilogramů by měla zhubnout. „Nikdo na tomhle světě by neměl soudit tělo někoho jiného. Protože nikdy nevíte, čím si prochází, co je za zavřenými dveřmi,“ apeluje.
„Mám skvělý tým, se kterým pracuji. Cítím se už mnohem bezpečněji na ledě i mimo něj. A cítím se přijímaná,“ ujišťuje na závěr.
„Sdílím tohle všechno pro ostatní holky krasobruslařky. Chci, abyste věděly, že nejste samy. Je strašně důležité si říct o pomoc. Zastavit to, než dotlačíte své tělo někam, kde nechcete být. Prosím, buďte na sebe hodné. Nenechte ostatní, aby určovali, kým jste,“ uzavírá.
Taschlerovi absolvovali minulý víkend Grand Prix v Japonsku, kde skončili na čtvrtém místě. Příští týden je čeká finská Grand Prix. Vrcholem jejich sezony pak budou olympijské hry v Miláně a následné březnové mistrovství světa v Praze.