Nejsme mašiny, musíme se taky o sebe starat, došlo Taschlerům po zranění

Loni na podzim už měli Taschlerovi za sebou páté místo na Americké brusli, a právě se chystali na Grand Prix v Číně. Čtyřiadvacetiletého Taschlera už sice nějakou dobu pobolívala záda a jen pro jistotu s nimi zašel na magnetickou rezonanci, nebylo to ale nic, co by ho odradilo od tréninku!

Už v Americe si sourozenci mysleli na vyšší příčky a čínský závod byl pro ně jednoznačnou medailovou příležitostí.

Pak ale přímo na trénink volali Taschlerovi z nemocnice. „Filipe, kde teď jste?“ ozvalo se.

„V hale, trénuju,“ odpověděl.

„Tak toho okamžitě nechte, v jednom obratli je zlomenina.“