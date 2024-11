My versus my. Taschlerovi se zabydlují na špici a vyhlížejí atmosféru v Praze

Dva závody Grand Prix jste absolvovali také na podzim 2022, tehdy jste byli dvakrát pátí. Na papíře je to tedy posun jen o jedno místo, ale kolik se za tím skrývá práce?

Filip: Jejdamane, to by bylo vážně na dlouho…

Tak jinak, jací byli Natálie a Filip krasobruslaři tehdy v porovnání s tím, jací jste dnes?

Filip: Ostatní si všímají, že dokážeme mít jemnější projev, což nás těší. Protože i rozhodčí po nás chtěli, abychom ukázali, že nám nejdou jen agresivní a superrychlé jízdy, ale že dokážeme být i klidní a jemní. V tom jsme se určitě posunuli, ale ještě máme co zlepšovat.

Natálie: Já začnu tím, co se nezměnilo: bereme život stále krok po kroku. Takhle to děláme vlastně od doby, co jsme ztratili tátu. Ale jinak jsem byla před těmi dvěma lety docela ztracená. Nebyla jsem si stoprocentně jistá, jestli jsem na správném místě, byť v tom věku je asi normální, že se trochu hledáte. Oba jsme měli občas pocit, že to, co děláme, nedává smysl a že nám něco utíká. Takže v mentálním nastavení jsme posunuli dost. Možná stejně jako v těch jízdách jsme i v životě klidnější.

Filip: Řekl bych spíš vědomější. A hlavně vděční, že můžeme bruslit, že můžeme závodit s nejlepšími páry z celého světa, že můžeme potkávat nové lidi. A vděční jeden za druhého.

Váš sourozenecký vztah se tedy také ještě vyvíjí?

Filip: Stále na něm hodně pracujeme a myslím, že se propojujeme víc a víc. I za to, že tu cestu můžeme sdílet společně, jsme vděční. Třeba teď ve Finsku jsme si před volnou jízdou řekli navzájem sourozenecky „miluji tě“, to byl moc krásný okamžik. Až mě ta vzpomínka dojímá.

Natálie: To je únavou, Fildo.

Napadá vás ještě další konkrétní okamžik, který vás přiměl zastavit a ocenit, co právě prožíváte?

Natálie: Když bylo mistrovství Evropy v Ostravě v roce 2017, tak jsme měli koupené lístky, ale já byla zrovna nemocná, takže všichni odjeli a mě nechali doma, ať se koukám na závod v televizi. Pamatuju si, jak jsem ležela na gauči a koukala na Brity Fearovou s Gibsonem, se kterými teď závodíme a jsme na podobné úrovni. Takže jsem vděčná třeba i za tohle. Navíc už nás ostatní neberou jako nějaké mlaďochy, kteří se zjevili v jejich rozjížďce, ale přijali nás mezi sebe.

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi v kanadském Halifaxu.

Jak se taková změna přístupu pozná?

Filip: Čím dál víc si spolu povídáme a sbližujeme se. Vyměňujeme si příběhy ze života, což třeba u Kanaďanů Gillesové s Poirierem je hrozně zajímavé, protože Piper si před dvěma lety prošla rakovinou, a to, jak je pořád pozitivní a na všechny se usmívá, je úžasné.

Natálie: Samozřejmě s někým si rozumíte víc a s někým míň, ale zrovna s Piper a Paulem je vážně příjemné trávit čas.

Jak velkou porci z krasobruslařského života tvoří právě vztahy s ostatními závodníky?

Natálie: Až jednou skončíme, tak medaile mi budou viset někde na zdi nebo je budu mít v krabici ve skříni, ale ty zážitky a vztahy se nikam neztratí. Jednou třeba budu zvát na svatbu kamarády z celého světa, a to má mnohem větší hodnotu než medaile. Medaile samozřejmě oceňují naši práci a náš výkon. Ale skoro se víc těším na to, až budu svým dětem vykládat, jak jsem procestovala svět a trávila čas se skvělými lidmi, od kterých jsem se toho spoustu naučila.

A co jste se naučili v této sezoně Grand Prix?

Filip: Do každého závodu jsme šli s novým nastavením a myslím, že jsme si potvrdili, že nám funguje. Třeba teď ve Finsku před volnou jízdou jsem sám se sebou hodně bojoval. Nemusím se za to stydět, prostě jsem se bál. Ale díky práci, kterou jsme odvedli s našimi psychology, a díky Naty a trenérům jsem se dokázal vrátit do přítomného okamžiku a cítit se v té jízdě dobře.

Natálie: Ještě bych dodala, že si odvážíme také to, že jsme to my versus my. Překonali jsme sami sebe v té mentální stránce, která je často důležitější než ta fyzická. Samozřejmě, že medaile by byla fajn, ale je to tak, jak to má být. My se k ní jednou probojujeme.

Dnes vypadá jako samozřejmé, že jste si posunuli výsledkové maximum, ale po zdravotních problémech minulou sezonu to tak jasně dané nebylo. Báli jste se trochu, jestli se dokážete vrátit na úroveň, kde jste byli před Filipovým zraněním?

Natálie: Během léta jsme dělali vše proto, abychom ty obavy neměli. Bylo to úplně jiné léto než všechny předešlé. Ze všeho nejvíc jsme si dávali záležet na tom, abychom začali sezonu naplno, abychom se nedrželi zpátky.

Filip: Řekl bych, že obavy jsme měli, ale pak jsme se rozhodli změnit spoustu věcí. Než abychom plakali nad rozlitým mlékem, jsme si z té nevydařené sezony vzali to pozitivní a jedeme dál.

Co jsou ty změny, ke kterým jste během léta došli?

Natálie: Čím dál víc si s Fildou uvědomujeme, že žijeme jen jednou, a i když se každou sezonu opakují ty samé závody, tak jsou pokaždé jedinečné. Dáváme si záležet na tom, abychom si závodění konečně užívali.

Jaký vás čeká v příštích týdnech program?

Natálie: Teď budeme mít pár dní volno, a pak se už začneme chystat na mistrovství republiky v (polském) Těšíně.

Filip: Od rozhodčích máme zpětnou vazbu a seznam věcí, které chceme měnit. Třeba twizzly v kraťasu, u těch je jasné, že nefungují. Všechny změny si chceme vyzkoušet na republice, aby byly jízdy připravené na lednové mistrovství Evropy.

Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi byli na krasobruslařské Finlandia Trophy čtvrtí.

Český krasobruslařský svaz v pondělí představil logo světového šampionátu v roce 2026. Co s vámi dělá, že taková událost proběhne v Praze?

Natálie: Samozřejmě jsme nadšení. Vlastně jsme nikdy žádný velký závod v naší rodné zemičce nejeli, takže to bude něco úplně nového, ale určitě krásného.

Filip: Určitě to bude nádherný závod sám o sobě. Už jen tím, jaká je Praha a jaké je skvělé zázemí v O 2 areně. Doufám, že bude vyprodáno jako na koncertech.

Dokážete si představit, že velká část tribun bude vyprodána kvůli vám?

Natálie: To je něco dost nepředstavitelného. I různě po světě se objevují české vlajky, třeba na Kanadské brusli za námi přišla až k ledu Češka, která žije v Halifaxu, to nás moc potěšilo. Ale zatím si nedovedu představit zažít něco podobného jako teď ve Finsku, kde bylo tolik finských vlajek a spustil se obrovský potlesk, když hlasatel představil domácí závodníky. Musí to být neuvěřitelný nával energie. Budeme muset vybrat nějakou pořádnou hudbu, abychom to s diváky mohli pořádně rozjet.