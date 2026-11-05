Pro předešlou olympijskou sezonu si jako volný tanec vybrali Matrix, a vůbec poprvé tak bruslili na jasně dané téma. Po abstraktních a lyrických jízdách minulých let to pro ně byla nová zkušenost, celkem rychle ale pochopili, že není pro ně.
„Už v půlce sezony mě ta jízda vlastně trošku přestala bavit, protože příběh Matrixu je prostě jasně daný a má nějakou osu, ze které se nevychýlí,“ vysvětluje Taschlerová. „Zároveň jsme se shodli, že pro nás byl až příliš strohý a chyběly v něm velké emoce.“
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Proto hledali před startující zimou takovou hudbu, kde by se mohli po stránce emočního rozsahu naplno projevit. „Původně mě napadlo něco hodně tanečního, nějaká latina. Přemýšleli jsme nad Bad Bunnym, ale pak Naty říkala, že přece umíme jezdit na hodně emocionální věci a že by chtěla mít zase něco dospělého,“ vypráví Taschler.
„Nechtěli bychom být jako nějaké páry, které jezdí furt jen sranda programy, čímž maskují technické nedokonalosti. My bruslíme dobře, tak proč to neukázat.“
Zadání, podle kterého hledal Taschler hudbu, proto znělo jasně: propojit se co nejvíc s diváky, přivodit jim husí kůži a klidně je i rozbrečet.
MINULOU SEZONU. Volný tanec na hudbu z Matrixu byl sice plný působivých momentů, pro Taschlerovy ale nebyla taková poloha ideální.
Nakonec padla volba na loňské album Lux od španělské zpěvačky Rosalía. „Je to takový mix flamenga s náboženskými motivy. V každé písni se inspirovala jinou svatou ženou, takže zpívá v několika jazycích, a tím pádem i v našem programu se objevuje španělština, arabština, němčina, italština… Je to fakt zajímavý koncept,“ líčí zapáleně Taschler.
„Navíc s každou jízdou nacházíme v tom tanci a hudbě nové věci,“ doplňuje sestra.
Jako pokaždé i tentokrát má jejich tanec také hlubší význam, který reprezentuje jim blízké hodnoty. V tomto případě už za ně odvedla kus práce sama Rosalía, která deskou Lux vyzdvihuje multikulturalitu, poukazuje na propojenost světa a potřebu porozumění a empatie.
„Zvlášť v aktuálním období plném konfliktů chceme ukázat, že jsme přece všichni lidé a musíme na té naší planetě žít pospolu,“ zdůrazňuje sedmadvacetiletý tanečník.
Mimochodem, Rosalía neoslovila před novou sezonou jen brněnské sourozence. Ze světové špičky tanců na ledě na její tvorbu aktuálně jezdí i francouzský pár Loparevová, Brissaud a olympijští i světoví šampioni Beaudryová se Cizeronem.
Část volného tance Taschlerových:
Zatímco při volném tanci chtějí Taschlerovi publikum dojímat, tím rytmickým by ho rádi pobavili. Kombinací skladeb z muzikálů Hello, Dolly! a My Fair Lady vznikla pro ně až netypicky rozpustilá a hravá jízda, díky které můžou naplno ukázat svou komickou polohu.
„Už v létě za námi bylo pár rozhodčích, že jsou úplně nadšení. Prý vůbec netušili, že něco takového můžeme předvést a mít tak zábavný program,“ pochlubí se Taschler.
Právem se pyšní i tím, že výsledná podoba doprovodu k oběma tancům je tentokrát ze sta procent jeho dílem. Od prvních nástřelů, přes verze, které mířily do koše, až po ty, které jim zní na závodech.
Do nich vstoupili pro ně nezvykle brzy – už na začátku září v Japonsku. Od té doby absolvovali ještě Nepelův Memoriál v Bratislavě a Budapest Trophy, kde slavili vítězství.
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„Chtěli jsme tentokrát začít závodit co nejdřív,“ vysvětluje Taschler. „Dřív jsme první start co nejvíc odkládali, báli jsme se závodit už v září, ale letos jsme si řekli, že si chceme užít sezonu naplno.“
Dál tak pracují na změně vnímání krasobruslení, kterou odstartovali loni přesunem do Finska k trenérovi Mauriziu Margagliovi. Pod Italovým vedením se učí být sami sebou a nacházet ke sportu nový – zdravější vztah.
Taschlerovi se svým trenérem Margagliem (vlevo) a choreografem Massimem Scalim:
„Dlouho jsme brali sezonu po velkých závodech, ale teď si chci vychutnat každý den a těšit se na tréninky stejně jako na závody, protože mě přece krasobruslení baví v každé podobě a chci ho dělat,“ přibližuje Taschler změnu myšlení. A sestra dodává: „Jdeme prostě rok po roku. Už jsme zažili, že nám život změnil všechny plány, takže si nedáváme žádné obří cíle nebo podmínky, že kdybychom třeba za čtyři roky nebyli na olympiádě, tak se nám zhroutí svět.“
Změna závodního kalendáře a určitá vyježděnost by jim mohla pomoci při vstupu do seriálu Grand Prix, v rámci kterého je čeká první závod už tento pátek v Číně. Za čtrnáct dní se předvedou ještě před „domácím“ publikem v Helsinkách.
Po zážitcích z březnového mistrovství světa v Praze však doufají, že se jim ještě někdy poštěstí závodit před svým skutečně domácím publikem v Česku. „Snad se podaří uspořádat nějaký velký závod dřív než za dalších 33 let, to bychom si moc přáli,“ zasní se Taschlerová. „Máme totiž fakt hezkou českou komunitu, která má bruslení ráda a podporuje ho.“