Tleskají moc brzy! Jak pracuje choreograf, který má Čechy posunout k medailím

Massimo Scali předvádí Taschlerovým, jak by si daný prvek volného tance představoval. | foto: Jaroslav Svoboda / MS v krasobruslení 2026

Alžběta Marešová
  12:00
Na ledě je ve svém živlu. Vlní se do rytmu, svým svěřencům předvádí, jak by si ten a ten prvek představoval, řeší správný výraz a v detailech jde snad až k pozici jednotlivých prstů. Ani mimo led neztrácí choreograf Massimo Scali italskou energičnost spojenou s americkou vstřícností a pohodou.

Pětačtyřicetiletý excentrik na první pohled zaujme obarvenými vlasy, náušnicemi a nalakovanými nehty, při zkoumání výčtu bruslařů, kterým stavěl choreografie, zase zarazí jeho délka a pestrost. A nejnovějším přírůstkem v Italově resumé jsou sourozenci Taschlerovi, pro které připravil na nadcházející sezonu oba nové tance.

Za poslední roky spolupracoval Scali téměř se všemi krasobruslařskými hvězdami, na které si vzpomenete.

Nathanu Chenovi postavil program, se kterým zvítězil na olympiádě v Pekingu, pro Madison Chockovou a Evana Batese vytvořil tance, které jim zajistily třetí titul mistrů světa, a stál i za jízdami Alysy Liuové, s nimiž si dobruslila pro senzační zlato na březnovém světovém šampionátu v Bostonu.

Nyní může k podobným výsledkům posunout i Taschlerovy.

Co vám proběhlo hlavou, když vás Natálie s Filipem oslovili?
Byl jsem vážně nadšený, protože jsme spolu chtěli pracovat dlouho, ale z různých důvodů to nikdy nevyšlo. Až teď všechno klaplo. Přijeli za mnou do San Franciska, kde žiju, a užili jsme si společně dva týdny úžasné práce. Měl jsem skvělou příležitost Naty s Filipem konečně pořádně poznat a porozumět jim.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Na ledě je ve svém živlu. Vlní se do rytmu, svým svěřencům předvádí, jak by si ten a ten prvek představoval, řeší správný výraz a v detailech jde snad až k pozici jednotlivých prstů. Ani mimo led...

MS v atletice ONLINE: Štefela bojuje o postup, rozběhy čekají Vondrovou

Odpolední program druhého dne atletického světového šampionátu v Tokiu nabízí jedenáct bodů programu. České barvy se představí ve dvou z nich. V kvalifikaci výškařů bojuje o postup Jan Štefela....

14. září 2025  11:26

Čtyři hodiny na kurtu? Jel jsem na výpary. Jak Menšík dokonal českou pohádku

„Tohle se může stát snad jen v Davis Cupu,“ hodnotil tenista Jakub Menšík bláznivou sobotu, kterou zažil v Delray Beach. V utkání proti Američanům byl nejprve součástí neúspěšné čtyřhry, po které...

14. září 2025  11:18

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté si po patnácti letech zahrají proti těm nejlepším týmům. Mistrovství světa se uskuteční od 12. do 28. září na Filipínách a národní tým se bude snažit o překvapení v podobě postupu...

14. září 2025  10:07

Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně

Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku...

14. září 2025  9:15

Jsem na limitu, víc nejde. Jak Almeida kapituloval a Vingegaard korunoval dílo

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Chtěl ukázat všem: Já jsem tady nejlepší. A udělal to. Jonas Vingegaard uhájil červený trikot vládce Vuelty. Na závodě, kde v roce 2020 debutoval na scéně Grand Tour, a předloni asistoval u titulu...

14. září 2025  8:45

Bartůňková do finále v Guadalajaře neprošla, v dlouhé bitvě podlehla Jovicové

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila. Ještě o dva roky mladší Američance Ivě Jovicové podlehla 3:6, 7:6 a 3:6. Jejich semifinálová bitva v...

14. září 2025  8:26

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Hrdina Lehečka: Jsem strašně unavený. Až mi padaly trenky, jak jsem byl zpocený

Nastupovat za stavu 1:2 na zápasy proti světové pětce, kterou navíc žene domácí publikum? Nezáviděníhodná situace. Nicméně Jiří Lehečka se s touto výzvou popasoval znamenitě. Taylora Fritze udolal...

14. září 2025  8:12

Davis Cup 2025: program zápasů, výsledky, Češi, kdo si zahraje finálový turnaj

Po lednovém snadném vítězství nad Koreou čeští tenisté zvládli o poznání těžší sousto a po vítězství nad USA postoupili na finálový turnaj Davisova poháru do Boloni (18.–23. listopadu 2025). Jaké...

14. září 2025  8:05

