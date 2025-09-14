Pětačtyřicetiletý excentrik na první pohled zaujme obarvenými vlasy, náušnicemi a nalakovanými nehty, při zkoumání výčtu bruslařů, kterým stavěl choreografie, zase zarazí jeho délka a pestrost. A nejnovějším přírůstkem v Italově resumé jsou sourozenci Taschlerovi, pro které připravil na nadcházející sezonu oba nové tance.
Za poslední roky spolupracoval Scali téměř se všemi krasobruslařskými hvězdami, na které si vzpomenete.
Nathanu Chenovi postavil program, se kterým zvítězil na olympiádě v Pekingu, pro Madison Chockovou a Evana Batese vytvořil tance, které jim zajistily třetí titul mistrů světa, a stál i za jízdami Alysy Liuové, s nimiž si dobruslila pro senzační zlato na březnovém světovém šampionátu v Bostonu.
Nyní může k podobným výsledkům posunout i Taschlerovy.
Co vám proběhlo hlavou, když vás Natálie s Filipem oslovili?
Byl jsem vážně nadšený, protože jsme spolu chtěli pracovat dlouho, ale z různých důvodů to nikdy nevyšlo. Až teď všechno klaplo. Přijeli za mnou do San Franciska, kde žiju, a užili jsme si společně dva týdny úžasné práce. Měl jsem skvělou příležitost Naty s Filipem konečně pořádně poznat a porozumět jim.