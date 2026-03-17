Zbývají už jen desítky vstupenek. Krasobruslařské MS startuje za týden

Alžběta Marešová
  14:15
Dají se ještě sehnat vstupenky? A jak se chystá O₂ arena? Na to odpovídali novinářům členové organizačního výboru mistrovství světa v krasobruslení týden před jeho začátkem. Krasobruslařský vrchol sezony se vrací do Prahy po 33 letech a tomu odpovídá i zájem fanoušků. Jinými slovy: kdo by se chtěl podívat na světovou elitu osobně, neměl by s nákupem příliš váhat.
Prezident organizačního výboru MS v krasobruslení Evžen Milčinský (vpravo) a mistr světa z roku 1995 ve sportovních dvojicích René Novotný na tiskové konferenci týden před začátkem šampionátu v Praze. | foto: ČTK

„Na páteční, sobotní a nedělní program už jsou k dispozici pouze jednotky desítek vstupenek,“ těší manažera šampionátu Petra Juříčka. „Zbývající vstupenky mizí velmi rychle. Minulý týden jsme uvolňovali lístky, které jsme měli původně vyblokované kvůli technickému zázemí, a během dvou dnů byli pryč. Jsme moc rádi, že se nám vyplní přání a prakticky po celý šampionát bude full house.“

Komu se nechce pořizovat vstupenky dopředu, měl by mít možnost koupit si lístky i přímo v O2 areně, Juříček by však na takovou možnost příliš nespoléhal. „Máme v plánu doprodávat vstupenky na místě, ale je otázka, jestli bude vůbec co prodávat. Nejspíš to vyjde jen na středeční program.“

Na středu 25. března, tedy první den závodů, si zároveň pořadatelé připravili pro fanoušky speciální bonus. Před krátkým programem sportovních dvojic proběhne od 18:00 slavnostní zahájení šampionátu. Show, do které se zapojí 70 účinkujících, bude trvat přibližně 30 minut a můžou na ní dorazit všichni, kdo mají lístky na závod sportovních dvojic.

„Máme v plánu bohatý program i o pauzách nebo při úpravě ledu. Prostoru, jak umocnit zážitek i nad rámec sportu, je spoustu,“ láká Juříček.

Velkou show slibují organizátoři také v rámci nedělní exhibice 29. března. Na té se kromě medailistů představí ve společné choreografii všichni čeští reprezentanti a speciální vystoupení je rezervované pro Elišku Březinovou, která se tím rozloučí s kariérou.

To ale velmi předbíháme, nejprve je totiž nutné veškeré prostory pro krasobruslařský šampionát vůbec nachystat.

V úterý začaly přípravy v O2 universu, kde se musí položit led, aby mohla hala sloužit pro tréninky. To bude trvat čtyři až pět dnů, a pak je nutné nově instalovaný led zabruslit. S tím mají pomoci domácí krasobruslaři a také pražský oddíl synchronizovaného bruslení.

Příprava O2 areny začne v pátek ráno. Kromě přípravy kanceláří, prostorů pro dopingové kontroly, lékařské zázemí, šatny a rozcvičovny pro sportovce, musí organizátoři postavit na tribuně platformu pro rozhodčí, instalovat LED panely tvořící vstup na led a kiss&cry zónu. Za LED panely se vymění také všechny mantinely podél ledové plochy.

Ta se nemusí instalovat na rozdíl od O2 universa od nuly, drobné úpravy ji přece jen čekají. „Trošku se zbrousí, abychom odstranily loga pro hokejovou extraligu, a položíme na něj naše loga. Oproti hokejovým zápasům se led zároveň o něco málo zvýší,“ vysvětluje prezident organizačního výboru Evžen Milčinský.

Všechno musí být hotové do pondělního rána. Před úterními oficiálními tréninky je totiž nutné nejprve všechno v O2 areně otestovat. Vyzkoušet medailové ceremoniály, slavnostní zahájení i veškerou techniku.

„Počítáme s tím, že pojedeme, co to půjde, abychom všechno stihli,“ ujišťuje Milčinský.

První krasobruslaři dorazí do Prahy o víkendu, největší část v pondělí. Celkem se na šampionátu představí 179 sportovců ze 39 zemí.

Ještě jeden drobný bonus si organizátoři pro krasobruslařské příznivce připravili. Ve středu vydává Česká pošta speciální emisi známek s motivem šampionátu, které připravila autorka vizuální identity mistrovství Eliška Vojtěch.

Filatelisté i nadšení dopisovatelé si tak můžou akci připomínat i dlouho po jejím skončení.

Tipsport - partner programu
Kladno vs. Česká LípaFlorbal - 1. kolo - 17. 3. 2026:Kladno vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
17. 3. 17:00
  • 1.45
  • 5.00
  • 5.00
Pardubice vs. OstravaFlorbal - 1. kolo - 17. 3. 2026:Pardubice vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:00
  • 1.70
  • 4.51
  • 3.71
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.50
  • 5.28
  • 5.69
Gran Canaria vs. NymburkBasketbal - Osmifinále - závěrečné 6. kolo skupiny L - 17. 3. 2026:Gran Canaria vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
17. 3. 20:30
  • 1.22
  • 17.90
  • 4.84
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.28
  • 5.92
  • 11.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

V posledních dnech se v NHL rozehrál do skvělé formy. Pohodu naposledy David Pastrňák ukázal v zápase Bostonu s New Jersey (3:4P), ve kterém si připsal dvě trefy. A od trenéra sklidil český hokejista...

Nervózní čekání se šťastným a postupovým koncem. České basketbalistky sice na závěr kvalifikační skupiny A ve Wu-chanu podlehly Belgii vysoko 50:93, ale následná porážka Brazílie s Čínou 71:83 je na...

Zdravotní problémy nepustí čtvrtkaře Matěje Krska na plánované starty na halovém mistrovství světa. Bez dalších podrobností o tom informoval Český atletický svaz. Krsek měl na šampionátu v polské...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. S ním i celý realizační tým. Šedesátiletý kouč by měl od nové sezony vést extraligové Kladno. Hokejový...

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná halové mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou...

Hráč NFL Byron Murphy II si na svatbu se svou dlouholetou partnerkou Mayou Hurdovou přinesl opravdu netradiční talisman pro štěstí. Byla jím trofej Vince Lombardiho, která se každoročně uděluje...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

Konec basketbalisty Jana Veselého v Barceloně se podle španělských médií blíží. Katalánský klub se po nevydařené sezoně chystá v létě na přestavbu týmu a podle listu AS se rozloučí s řadou hráčů,...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

