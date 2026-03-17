„Na páteční, sobotní a nedělní program už jsou k dispozici pouze jednotky desítek vstupenek,“ těší manažera šampionátu Petra Juříčka. „Zbývající vstupenky mizí velmi rychle. Minulý týden jsme uvolňovali lístky, které jsme měli původně vyblokované kvůli technickému zázemí, a během dvou dnů byli pryč. Jsme moc rádi, že se nám vyplní přání a prakticky po celý šampionát bude full house.“
Komu se nechce pořizovat vstupenky dopředu, měl by mít možnost koupit si lístky i přímo v O2 areně, Juříček by však na takovou možnost příliš nespoléhal. „Máme v plánu doprodávat vstupenky na místě, ale je otázka, jestli bude vůbec co prodávat. Nejspíš to vyjde jen na středeční program.“
|
Prolomili jsme ledy, říká šéf pražského MS. Jak se rodila cena vstupenek?
Na středu 25. března, tedy první den závodů, si zároveň pořadatelé připravili pro fanoušky speciální bonus. Před krátkým programem sportovních dvojic proběhne od 18:00 slavnostní zahájení šampionátu. Show, do které se zapojí 70 účinkujících, bude trvat přibližně 30 minut a můžou na ní dorazit všichni, kdo mají lístky na závod sportovních dvojic.
„Máme v plánu bohatý program i o pauzách nebo při úpravě ledu. Prostoru, jak umocnit zážitek i nad rámec sportu, je spoustu,“ láká Juříček.
Velkou show slibují organizátoři také v rámci nedělní exhibice 29. března. Na té se kromě medailistů představí ve společné choreografii všichni čeští reprezentanti a speciální vystoupení je rezervované pro Elišku Březinovou, která se tím rozloučí s kariérou.
Vstupenky na MS v krasobruslení 2026
To ale velmi předbíháme, nejprve je totiž nutné veškeré prostory pro krasobruslařský šampionát vůbec nachystat.
V úterý začaly přípravy v O2 universu, kde se musí položit led, aby mohla hala sloužit pro tréninky. To bude trvat čtyři až pět dnů, a pak je nutné nově instalovaný led zabruslit. S tím mají pomoci domácí krasobruslaři a také pražský oddíl synchronizovaného bruslení.
Příprava O2 areny začne v pátek ráno. Kromě přípravy kanceláří, prostorů pro dopingové kontroly, lékařské zázemí, šatny a rozcvičovny pro sportovce, musí organizátoři postavit na tribuně platformu pro rozhodčí, instalovat LED panely tvořící vstup na led a kiss&cry zónu. Za LED panely se vymění také všechny mantinely podél ledové plochy.
Ta se nemusí instalovat na rozdíl od O2 universa od nuly, drobné úpravy ji přece jen čekají. „Trošku se zbrousí, abychom odstranily loga pro hokejovou extraligu, a položíme na něj naše loga. Oproti hokejovým zápasům se led zároveň o něco málo zvýší,“ vysvětluje prezident organizačního výboru Evžen Milčinský.
|
Malinin, Sakamotová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze
Všechno musí být hotové do pondělního rána. Před úterními oficiálními tréninky je totiž nutné nejprve všechno v O2 areně otestovat. Vyzkoušet medailové ceremoniály, slavnostní zahájení i veškerou techniku.
„Počítáme s tím, že pojedeme, co to půjde, abychom všechno stihli,“ ujišťuje Milčinský.
První krasobruslaři dorazí do Prahy o víkendu, největší část v pondělí. Celkem se na šampionátu představí 179 sportovců ze 39 zemí.
Ještě jeden drobný bonus si organizátoři pro krasobruslařské příznivce připravili. Ve středu vydává Česká pošta speciální emisi známek s motivem šampionátu, které připravila autorka vizuální identity mistrovství Eliška Vojtěch.
Filatelisté i nadšení dopisovatelé si tak můžou akci připomínat i dlouho po jejím skončení.