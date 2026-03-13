Příručka pro fanouška na šampionát v Praze. Osvěžte si krasobruslařská pravidla

Mistrovství světa v krasobruslení se vrací do Prahy po dlouhých 33 letech. Ať už se chystáte na tento sportovní svátek dorazit osobně do O₂ areny, nebo budete světovou špičku sledovat jen v televizi, určitě nebude k zahození připomenout si základní krasobruslařská pravidla. Abyste si mohli výkony Ilji Malinina nebo českých reprezentantů náležitě vychutnat, připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího o fungování krasobruslařských soutěží.
Příručka fanouška

Jednotlivé kategorie

  • muži: 36 účastníků, do volných jízd postupuje 24
  • ženy: 35 účastnic, do volných jízd postupuje 24
  • sportovní dvojice: 23 párů, do volných jízd postupuje 20
  • tance na ledě: 32 párů, do volných tanců postupuje 20

Základní pravidla

V sólových kategoriích a ve sportovních dvojicích se závod dělí na krátký a volný program. U tanečních párů je to rytmický a volný tanec. Výsledné pořadí tvoří součet bodů z obou částí závodu.

Krátký program je dlouhý 2 minuty 40 sekund, rytmický tanec je o deset sekund delší. Každá kategorie má předepsané prvky, které musí jízda obsahovat.

Muži

  • dvojitý nebo trojitý axel
  • trojitý nebo čtverný skok
  • kombinace skoků (dvojitý a trojitý skok / dva trojité skoky / čtverný a trojitý nebo dvojitý skok)
  • pirueta ze skoku
  • pirueta ve váze (camel spin) nebo nízká pirueta (sit spin) s jednou změnou nohy
  • kombinovaná pirueta s jednou změnou nohy
  • kroková sekvence plně využívající ledovou plochu

Georgii Reshtenko skáče do piruety v krátkém programu.

Ženy

  • dvojitý nebo trojitý axel
  • trojitý skok
  • kombinace skoků (dvojitý a trojitý skok / dva trojité skoky)
  • pirueta ze skoku
  • zakloněná (layback) / ukloněná (sideways leaning) / nízká pirueta / pirueta ve váze bez změny nohy
  • kombinovaná pirueta s jednou změnou nohy
  • kroková sekvence plně využívající ledovou plochu

Niina Petrokinová v zakloněné piruetě v krátkém programu.

Sportovní dvojice

  • zvedaná figura
  • dvojitý nebo trojitý twist
  • dvojitý nebo trojitý odhazovaný skok
  • dvojitý nebo trojitý sólový skok
  • kombinovaná sólová pirueta s jednou změnou nohy
  • spirála smrti
  • kroková sekvence plně využívající ledovou plochu

Tance na ledě

  • povinný tanec
  • choreografická sekvence
  • zvedaná figura
  • kroková sekvence bez držení
  • série twizzlů

Žori si srovnal hlavu, říká Březina o Reshtenkovi. Věří mu i na čtverného axela

Volné jízdy a tance jsou čtyři minuty dlouhé a z podstaty mnohem méně regulované.

U sólových kategorií Mezinárodní bruslařská unie v pravidlech uvádí, že by mělo jít o „dobře vyváženou kombinaci skoků, piruet, kroků a dalších spojujících prvků předvedených s minimem jízdy na obou nohách a v harmonii se zvolenou hudbou.“

Dobře vyváženými programy pak ISU konkrétně myslí:

  • maximálně sedm skoků, z nichž jeden musí být axel,
  • maximálně tři piruety, z nichž jedna musí být kombinovaná, jedna ze skoku a jedna pouze v jedné poloze,
  • maximálně jednu krokovou sekvenci,
  • maximálně jednu choreografickou sekvenci.

U sportovních dvojic by podle ISU měla dobře vyvážený volná jízda obsahovat:

  • maximálně tři zvedačky různých druhů na zcela propnutých rukách,
  • maximálně jeden twist,
  • maximálně dva různé odhazované skoky,
  • maximálně jeden sólový skok,
  • maximálně jednu kombinaci skoků nebo sekvenci,
  • maximálně jednu kombinovanou párovou piruetu,
  • maximálně jednu spirálu smrti jiného druhu než v krátkém programu,
  • maximálně jednu choreografickou sekvenci.
Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita...
Japonský pár Miu Suzakiová a Ryuichi Kihara během krátkého programu.

Sólová pirueta ve sportovních dvojicích a párová pirueta sportovní dvojice.

V tancích na ledě je naopak jasně předepsané, co takový volný tanec obsahovat musí:

  • tři různé krátké zvedané figury (do 8 sekund) nebo jednu krátkou a jednu kombinovanou zvedačku (do 13 sekund)
  • jednu piruetu
  • jednu krokovou sekvenci v držení
  • jednu krokovou sekvenci bez držení
  • sérii twizzlů
  • tři choreografické prvky (zvedačka, pirueta, skok, twizzl, skluz, krokovka, hydroblading)

Hodnocení: technický panel a rozhodčí

Výsledná známka, kterou krasobruslaři za svůj výkon dostanou, se skládá z technických a programových komponentů.

Při sledování krasobruslařských závodů v televizi je možné sledovat v levém horním rohu grafiku, na které naskakuje „technická známka“. Každý prvek má svou základní hodnotu podle stupně obtížnosti. O té rozhoduje technický panel, který má za úkol u prvků kontrolovat správnost a čistotu provedení. Podle toho pak přidělí prvku daný level.

K této základní hodnotě prvku se rovnou přičítá i hodnocení od rozhodčích (Grade of Execution - GOE), kteří posuzují kvalitu provedení daného prvku. K tomu mají k dispozici škálu bodů od -5 do +5.

Na každém závodě je devět rozhodčích, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnocení se maže a k základní hodnotě prvku se přičítá průměr známek od rozhodčích.

Podivné body, francouzská rozhodčí a kontroverze. Okradli Američany o zlato?

Hodnocení programových komponentů se skládá čistě z bodů od rozhodčích. Ty posuzují zvlášť:

  • kompozici jízdy = pokrytí ledové plochy, plynulost přechodů z prvku do prvku, ztvárnění hudby,
  • prezentaci = vyjádření hudby, škála pohybů a energie, rytmická přesnost, v párových disciplínách také jednota,
  • bruslařské dovednosti = rozmanitost kroků, pohybů a hran, čistota hran, síla a rychlost.

Programové komponenty hodnotí rozhodčí na škále od 1 do 10, přičemž opět se nejvyšší a nejnižší známka maže a do hodnocení se započítává průměr udělených bodů.

Jednotlivé prvky

Popsat každý krasobruslařský prvek není v kapacitě tohoto přehledu. Vybrali jsme ty nejpodstatnější, nejprobíranější a nejzajímavější.

Skoky

  • axel: Pojmenovaný po norském krasobruslaři Axelu Paulsenovi. Odráží se popředu a dopadá pozadu, jednoduchý skok znamená tedy ve skutečnosti 1,5 otáčky.
  • flip: Jeho původ není zdokumentovaný. Jde o odpichovaný skok, odrazová noha je levá, k odrazu pomáhá odpíchnutí pravým palcem. Dopadá se na pravou nohu.

U všech skoků se dopadá na pravou nohu, z pravé nohy se skáčou pouze toeloop a rittberger. Proto jsou často zařazovány do kombinací jako druhý nebo třetí skok.

Jestli se bude při rotaci točit po směru nebo proti směru hodinových ručiček, záleží na samotném bruslaři. Častější je rotace proti směru hodinových ručiček. To samé platí v piruetách.

  • lutz: Pojmenovaný po rakouském krasobruslaři Aloisi Lutzovi. Provedení skoku je stejné jako u flipu, rozdíl je pouze v hraně levé nohy. U flipu je vnitřní, u lutzu vnější. Laik si může při rozeznávání těchto dvou skoků pomoci tím, že na flip se většinou najíždí z kruhu, zatímco na lutz z přímky.
  • rittberger: Pojmenovaný po německém krasobruslaři Werneru Rittbergerovi. Jedná se o hranový skok, před odrazem se zkříží nohy – levá před pravou. Odraz i dopad je na pravou nohu.
  • salchow: Pojmenovaný po švédském krasobruslaři Ulrichu Salchowovi. Jde o hranový skok, před odrazem se sešikmí brusle, pohybem nohou pak vzniká energie pro odraz. Odráží se z levé nohy a dopadá na pravou.
  • toeloop: Poprvé provedený Američanem Brucem Mapesem. Jde o odpíchnutý skok, odrazová i dopadová noha je pravá, k odrazu pomáhá odpíchnutí levým palcem.

Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Piruety

  • vzpřímená pozice: bruslař stojí na jedné noze
  • nízká pozice: bruslař je v hlubokém dřepu na jedné noze
  • pozice ve váze: bruslař stojí na jedné noze, volná noha je natažena dozadu s kolenem výš než boky
Mone Čibaová během svého krátkého programu na kanadské Grand Prix.
Ami Nakaiová z Japonska a její krátký program. (17. února 2026)
Loena Hendrickxová při své volné jízdě na NHK Trophy.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko při krátkém programu na MS.

Vzpřímená pirueta v záklonu, Biellman pirueta, pirueta v nízké pozici a pirueta ve váze.

Aby byla pirueta uznána, musí mít aspoň tři otáčky. Jednotlivé pozice v piruetě musí mít aspoň dvě otáčky.

U vzpřímené piruety jsou běžné variace záklon (hlava a ramena jsou v záklonu) a Biellmann (volnou nohu si bruslař přitahuje za hlavou), které jsou typické pro ženskou kategorii.

Párové piruety ve sportovních dvojicích

Musí obsahovat alespoň jednu změnu nohy a jednu změnu pozice. Aby mohla být párová pirueta hodnocená na nejvyšší úrovni, musí obsahovat u obou partnerů všechny tři základní pozice a nesmí mít méně než osm otáček.

Vyšší hodnocení lze dosáhnout například alespoň šesti otáčkami v jedné pozici nebo tím, když partner v piruetě zvedne partnerku a provede alespoň dvě otáčky.

Taneční pirueta v tancích na ledě je podobná jako ve sportovních dvojicích, jen nemá tak přísná pravidla na provedení.

Sourozenci Taschlerovi a jejich volný tanec. (11. února 2026)
Natálie Taschlerová a Filip Taschler při volném tanci na ledě. (11. února 2026)

Změna pozice partnerky v piruetě u sourozenců Taschlerových jim na olympiádě pomohla k nejvyšší úrovni prvku.

Twizzly

V tancích na ledě jde o téměř nejpodstatnější prvek celé jízdy. Chyba v twizzlech může znamenat ztrátu i několika bodů a konec nadějí na dobré umístění. Ale co je twizzl vlastně zač?

ISU definuje twizzl jako jako „točení na jedné noze v pohybu“. Je to tedy taková pirueta, během které bruslař nezůstává na místě, ale naopak by měl ideálně pokrýt co největší část ledové plochy.

Twizzl zařazují jednotlivci a sportovní dvojice do svých krokových sekvencí, skuteční mistři twizzlů jsou ale tanečníci na ledě, kteří jich musí předvést hned celou sérii (2 až 3) a to navíc v naprosté jednotě a synchronizaci s partnerem. Úroveň twizzlů se dá zvýšit obtížným nájezdem nebo výjezdem a pozicí volné nohy a rukou.

Sourozenci Mrázkovi během twizzlů.

Spirála smrti

Spirála smrti je specifický prvek v kategorii sportovních dvojic, kdy partner v podřepu točí s partnerkou, jejíž hlava se téměř dotýká ledu. Rozlišují se čtyři druhy podle toho, jakým směrem se partnerka točí a v jaké hraně má stojnou nohu.

  • zadní vnější /zadní vnitřní
  • přední vnější / přední vnitřní

Jako nejsnadnější je hodnocená přední vnitřní spirála, nejtěžší je přední vnější.

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře.

Prvek vytvořili ve 20. letech němečtí manželé Charlotte Oelschlägelová a Curt Neumann. Poprvé s držením pouze jedné ruky ji předvedli Kanaďané Suzanne Morrowová a Wallace Diestelmeyer na olympiádě 1948.

Zvedačky

Zvedané figury ve sportovních dvojicích musí být na propnutých rukách, zatímco v tancích na ledě takové pravidlo není a zvedačky jsou typicky nižší. U obou kategorií se hodnotí obtížnost nájezdu a výjezdu, změna pozice, případná změna rotace a jízda partnera na jedné noze.

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během volných jízd v...
Charlene Guignardová a Marco Fabbri během svého volného tance na mistrovství...

Zatímco ve sportovních dvojicích je partnerka během zvedačky vždy nad hlavou partnera, v tancích na ledě může být i jen těsně nad ledem.

Speciální zvedanou figurou je twist, který je specifickým prvkem pro sportovní dvojice. Partner při něm vyhodí partnerku nad sebe. Obtížnost twistu je posuzovaná podle toho, kolikrát se partnerka ve vzduchu otočí.

Twist v podání Rebecci Ghilardiové a Filippa Ambrosiniho.

Choreografické prvky

V posledních letech se ISU snaží rozvolněním pravidel oživit programy a přilákat ke sportu nové fanoušky i bruslaře. Choreografických prvků, které můžou zařadit do svých jízd sólisté, sportovní dvojice nebo tanečníci, je téměř nepřeberné množství. Zde je trio těch nejatraktivnějších.

  • salto: Za jeho povolení se do velké míry postaral Francouz Adam Siao Him Fa, který ho vytrvale zařazoval do jízd, přestože mu strhávali body za „nedovolený prvek“. Jen co se salto povolilo coby součást choreografické sekvence, začal ho na soutěžích předvádět i Ilia Malinin.
DŮVOD ZÁKAZU. Právě kvůli okamžiku, kdy je bruslař ve vzduchu hlavou dolů je...
Americký krasobruslař Ilja Malinin se během krátkého programu ukázal i jako...

Ještě na MS 2024 bylo salto v jízde Adama Siaa Him Fy nedovoleným prvkem právě kvůli okamžiku, kdy se bruslař ocitá ve vzduchu hlavou dolů. Na letošních olympijských hrách už bylo salto jedním z highlightů jízdy Ilji Malinina.

  • hydroblading: Pod anglickým názvem, pro který neexistuje žádný vhodný český překlad, si lze jen těžko něco představit. Jistě jste už ale v krasobruslení tento prvek viděli! Využívají ho jednotlivci i tanečníci a spočívá v jízdě v hlubokých hranách s tělem těsně nad ledem.
Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy
Efektní choreografický prvek volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových na...

Jak může vypadat hydroblading u jednotlivce a tanečního páru v ukázce Georgiiho Reshtenka a sourozenců Mrázkových.

  • skluz: Prvek, který by byl dřív hodnocen jako pád, protože se bruslař dotýká ledu jedním nebo oběma koleny.
Adam Siao Him Fa při krátkém programu na mistrovství Evropy v Tallinnu.
Choreografický prvek ve volném tanci Madison Chockové a Evan Batese.

Adam Siao Him Fa ve skluzu. Stejný prvek, jen v tanečním provedení mají v jízdě také Madison Chocková a Evan Bates.

MS v krasobruslení v Praze 2026

Nejlepší světoví krasobruslaři budou v české metropoli soutěžit od středy 25. do soboty 28. března, v neděli 29. března uzavře program tradiční exhibice.

Vstupenky na závody, exhibici i oficiální tréninky jsou dostupné v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Výsledky

