O 20 bodů lepší? Vážně? Tance v Praze: historický debut i bronzový šok s pískotem

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  13:02
Ještě před rokem by si takové složení medailistů na mistrovství světa uměl představit jen málokdo. Zvlášť v tancích na ledě, nejrigidnější krasobruslařské disciplíně, kde se k vrcholu kráčí postupně a k šokujícím zvratům dochází jen minimálně. Praha ale jeden takový v sobotu večer zažila. A k tomu hned několik dalších zápisů do historie.
MEDAILOVÉ SELFIE NA ZÁVĚR ŠAMPIONÁTU. Pódium soutěže tanečních párů na...

MEDAILOVÉ SELFIE NA ZÁVĚR ŠAMPIONÁTU. Pódium soutěže tanečních párů na krasobruslařském MS v Praze. Zlaté Laurence Fournierovou Beaudryovou s Guillaumem Cizeronem z Francie doplňují stříbrní Kanaďané Piper Gillesová s Paulem Poirierem (vlevo) a bronzoví Američané Emilea Zingasová s Vadymem Kolesnikem (vpravo). | foto: AP

Medailisté ze soutěže tanečních párů na krasobruslařském MS v Praze. Zlaté...
Zasnění Piper GIllesová a Paul Poirier na medailovém ceremoniálu na MS v Praze.
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume...
Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume...
29 fotografií

Jen považte, před rokem touto dobou neuběhl ani měsíc od chvíle, kdy Guillaume Cizeron oznámil, že se chce pro olympijskou sezonu vrátit do závodů – ale s někým jiným než s Gabrielle Papadakisovou, se kterou vyhrál pět titulů mistra světa a olympijské hry v Pekingu 2022.

Nové spojení našel v Laurence Fournierové Beaudryové, která sice byla s Nikolajem Sörensenem stabilní součástí první světové desítky, ale vůbec nebylo jasné, jestli je také „gold medal material“, jak by řekli Američané.

Jak bude jejich spojení fungovat? Jak se zvládnout adaptovat zpět do závodního prostředí, ze kterého Cizeron na tři sezony úplně vypadl? Dokážou se společně přiblížit světové špičce?

O rok později už jsou Francouzi mistry Evropy, olympijskými šampiony a od sobotního večera také mistry světa. Jen druhé místo ve finále Grand Prix jim v krasobruslařské historii dosud nevídanou první společnou sezonu poněkud kazí.

Stali se vůbec prvním párem, který získal takovou sbírku při svém debutu.

Však se také Cizeron v Praze rozplýval: „Ve volném tanci jsme měli pocit, že jde o takovou oslavu celé naší úspěšné sezony. Dosáhli jsme na všechny cíle, které jsme si před rokem stanovili. Vrátil jsem se, protože mi chyběly závody a adrenalin. Je pravda, že už jsem toho zažil spoustu, a také si vždycky říkám: budu ještě vůbec před závodem nervózní? A bohužel pokaždé jsem,“ líčil s úsměvem.

„Ale v tom je krasobruslení krásné, že je pokaždé úplně jiné. Proto ho milujeme.“

Zatímco ale jména Cizeron a Fournierová budila před rokem očekávání a respekt, kdybyste jmenovali čerstvé bronzové světové medailisty, nejspíš byste se dočkali zmateného: Kdo že to?

Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik. Ona reprezentovala Kypr mezi sólistkami, on se přestěhoval z Ukrajiny do Spojených států kvůli bývalé taneční partnerce. Společně byli minulou sezonu čtvrtí na americkém šampionátu, na mistrovství světa tak byli jen jako diváci.

Ale za uplynulý rok se mnohé změnilo. Na taneční kategorii až nevídaně – získali dvě medaile na Grand Prix, byli druzí na americkém šampionátu, na olympijských hrách skončili pátí.

Okamžik, kdy Emilee Zingasové a Vadymu Kolesnikovi došlo, že jsou světovými medailisty.

A v Praze předvedli dva své životní tance. Ale nejspíš se ani nenadáli, kam je známka 209,20 bodu vynese.

Po rytmickém tanci byli totiž čtvrtí za Brity Fearovou s Gibsonem. Ti v sobotu předvedli svůj skotský program a pobláznili s ním O2 arenu. Když dozněla hudba, Britové jásali. Měli za sebou perfektní jízdu a nic už nemělo jejich obhajobu bronzové medaile ohrozit.

Potom si ale sedli na gauč v kiss&cry a čekali na body. Dlouho. Fanoušci v hale se snažili čekání vyplnit potleskem, pak ale i oni znejistili. Tak dlouhá prodleva nikdy nevěstí nic dobrého. A předtucha se potvrdila.

Když se objevila známka za volný tanec 123,89, jen to zašumělo, načež se ozval hněvivý pískot a bučení. Britové nechápavě koukali na monitor, to zásadní jim ale došlo rychle: zůstali bez medaile.

Fearová skryla obličej do náruče trenérky Dubreuilové, zatímco se Američané v naprosté euforii chytali za hlavu.

V součtu získali bronz o 22 setin. V technické známce i programových komponentech byli Fearová s Gibsonem lepší, na čtvrté místo je však srazila dvoubodová srážka za nedovolený prvek.

Britové nejprve vůbec nedorazili v mixzóně mezi píšící novináře, v televizních rozhovorech se ke srážce nevyjadřovali. Až teprve pozdě v noci se k novinářům vrátili a potvrdili, že srážku dostali za úvodní zvedačku.

V působivé figuře v ní zvedá Gibson Fearovou nad hlavu, ve stejné podobě předváděli zvedačku po celou sezonu a trest nikdy nepřišel. Tentokrát měl ale podle rozhodčích Gibson v jednu chvíli propnuté lokty, což je zakázané. (Britský svaz podal proti rozhodnutí oficiální protest. „Stojíme za spravedlností, srozumitelností a transparentnosti a nemyslíme, že v tomto případě byly tyto principy dodrženy,“ stojí v prohlášení svazu.)

A tak se zrodil senzační bronz Američanů.

Pouze stříbrní Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier byli tam, kde i před rokem. Po letech marného boje o ten nejvyšší stupínek vypadali v Praze už naprosto smíření se svou rolí věčně druhého páru.

Na medailové tiskové konference jsou už zvyklí, stejně tak Cizeron. A Fournierová si na ně rychle zvykla během uplynulých měsíců. Ale Zingasová s Kolesnikem při vstupu mezi novináře téměř zářili vzrušením.

„Pardon, jsme tu noví,“ omlouval se Kolesnik, když si musel nechat vysvětlit, jak to na takové konferenci chodí. „Stále ještě vstřebávám, co se nám podařilo. Je to pro nás takový zázrak na ledě.“

„Sedět tady s těmi dvěma úžasnými páry je něco surreálného,“ doplnila ho Zingasová, která je jeho partnerkou i v osobním životě. A doufají, že v třiadvaceti, respektive čtyřiadvaceti letech jsou teprve na začátku své společné cesty.

„Budoucnost pro nás vypadá tak zářně, že si budeme muset pořídit sluneční brýle,“ perlil dál Kolesnik.

Pak ale zvážněl, když dostal otázku na své ukrajinské kořeny. „Dnes byl v publiku můj táta, kterého jsem viděl poprvé po pěti letech. Doufám, že válka brzy skončí a nastane mír. Možná že svým hlasem nic nezmůžu, ale budu ho používat i dál.“

Už na olympiádě v Milánu jeho partnerka vykládala: „Každý den dostává videa a zprávy o přátelích, kteří umírají nebo jsou zraněni. I jeho otec v roce 2022 narukoval. Je to pro něj emocionálně nesmírně silné. Poslední čtyři roky na něj každý den doléhá velká zátěž.“

Sám Kolesnik se tehdy ostře ohradil proti návratu Rusů na sportovní scénu: „Pro mě jsou teroristickou zemí. Zabíjejí Ukrajince každý den. Dokud válka neskončí, nemají tu co pohledávat.“

Se Zingasovou jsou teprve třetím párem v moderní historii krasobruslení, kterému se podařilo získat medaili při svém debutu na mistrovství světa. „No, vlastně by do toho výčtu měli patřit i Guillaume s Laurence, ale ty nepočítám,“ pobavil sál tázající se reportér.

Skutečně, Fournierová se Cizeronem se vymykají jakýmkoliv historickým tabulkám.

Francouzský krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron po olympijském zlatu slaví i titul na mistrovství světa v Praze. Po zřetelně dechberoucím výkonu.

V pátek na svém prvním společném světovém šampionátu o jedinou setinu překonali maximální počet bodů, který kdy Cizeron získal za rytmický tanec s Papadakisovou. V sobotu se ve volném tanci dostal nad své maximum s Papadakisovou o 98 setin.

Součtem 230,81 bodu zapsali Francouzi druhou nejvyšší známku historie.

Nad Gillesovou s Poirierem zvítězili o 19,29 bodu, což je největší rozdíl v tancích na ledě v tomto systému hodnocení.

A jistě bychom našli ještě další maxima a historické milníky. Stále se však v souvislosti s Francouzi objevuje jedno ale…

Po pátečním rytmickém tanci mezinárodní rozhodčí Olga Žáková mezi řečí na ochozu O2 areny poznamenala: „Druhým Kanaďanům bych dala víc. Asi půjdu proti proudu, ale Francouzi by nemuseli vyhrávat až o tolik bodů.“

V sobotu pak dostal stříbrný a bronzový pár otázku, jestli si myslí, že jsou Francouzi skutečně lepší o téměř 20 bodů.

Všichni v tu chvíli podvědomě zadrželi dech. Fournierová se Cizeronem se tvářili, jako kdyby vůbec neposlouchali. Následovalo několik napjatých sekund.

Načež na sebe vzal roli diplomata Poirier: „Když jsme na závodech, chceme jen odvést tu nejlepší možnou práci. Neovlivníme, jak nás pak ohodnotí rozhodčí.“

A Kolesnik prolomil opařenou atmosféru další legráckou. „Před dvěma lety byli o 20 bodů lepší než my Piper s Paulem. Nezdá se mi to jako tolik. Uvidíme, co se stane za další rok.“

