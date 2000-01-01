Už v úterý vyzkouší led v O2 areně první krasobruslaři v rámci tréninku a ve středu se zde rozběhnou závody naplno. Prahu dělí hodiny od vypuknutí krasobruslařského mistrovství světa, které se do české metropole vrací po 33 letech. Jak se libeňská hala v posledních dnech proměnila a co všechno bylo potřeba kvůli šampionátu nachystat, si prohlédněte v naší fotogalerii.
Nejprve bylo potřeba led zbrousit a rozměřit kvůli položení loga šampionátu a ISU.
Při umisťování log pomáhalo i podrobné rozkreslení ledové plochy.
Společně s logy byly do ledové plochy vloženy senzory, které kontrolují teplotu ledu. Ten musí být o něco měkčí než při hokeji, aby dobře fungoval při odrazech na skoky.
Zatímco na mistrovství halu chystali nepřetržitě tři dny, po šampionátu se musí organizátoři sbalit za 28 hodin. „V neděli odpoledne máme exhibici a už z pondělka na úterý by mělo dojít k přestavění na klasický set-up,“ vysvětluje ředitel produkce Josef Ženíšek. „Ale naštěstí balení jde vždycky rychleji než stavba.“
Ledová plocha vznikla také v O2 universu, kde budou probíhat tréninky. Tam bylo potřeba položit led úplně nový. K tomu posloužily gumové rohože napuštěné vychlazeným glykolem, na které se nalila voda. „V obou halách je led vysoký přibližně 7 až 8 cm. Stará se o něj asi pět lidí,“ popisuje Ženíšek.
Velkou část příprav zabrala instalace LED panelů, které vystřídaly klasické mantinely u ledové plochy, lemují ochozy a nebo tvoří pozadí v kiss&cry zóně.
Z LED panelů se postavil také vstup na ledovou plochu pro závodníky. Jak se bude vítat s pražským publikem, si už v pondělí dopoledne představoval Georgii Reshtenko.
LED panely znamenají také velké množství kabelů. Těch bylo během tří dnů příprav nataženo v hale několik kilometrů.
Dění v O2 areně bude snímat kolem čtyřicítky televizních kamer. Další kamery jsou pak vyhrazené pro zabírání děje v rámci doprovodného programu a jeho promítání na ledovou kostku.
Kamery jsou umístěné také přímo u ledu, aby zprostředkovaly jízdy z bezprostřední blízkosti.
Ledová kostka bude sloužit kromě záběrů ze samotného závodu také pro doprovodný program, který organizátoři slibují mimořádně nabitý. „Chceme, aby to byla zážitková, nejen sportovní akce,“ láká Ženíšek.
Jedna z hlavních staveb, která O2 arenu oproti hokejovým zápasům proměnila, je tribuna rozhodčích.
O technické zázemí a ničím nerušený zážitek diváků přímo na hale se stará celý tým lidí.
Zatím zůstávají místa v O2 areně prázdná, na téměř všechny závody ale organizátoři hlásí prakticky vyprodáno.
Při upevňování vlajek jednotlivých účastnických zemí přijdou ke slovu i stahování pásky.
Nejprve je ale potřeba pečlivě odměřit rozestupy všech 39 vlajek.
Po celé O2 areně i O2 universu byly rozvěšeny směrovací cedule. I ty jsou laděné do vizuální podoby šampionátu, vévodí jim proto trojúhelníky jako symbol zoubků na krasobruslařských bruslích.
Do barev šampionátu se oblékly i tribuny.
Jakási trojúhelníková koruna tvoří také tzv. leader's chair, tedy místo, kde sedí aktuální lídr závodu. Georgii Reshtenko doufá, že si v křesílku posedí co nejdéle, podobně jako na lednovém mistrovství Evropy v Sheffieldu.
K jaké akci se v O2 areně právě schyluje, není možné ani zvenku haly přehlédnout.
Pondělí patřilo v O2 areně dodělávání posledních detailů a zkouškám techniky i ceremoniálů. Zabruslení čerstvého ledu dostal na starost tým synchronizovaného bruslení Olympia.
