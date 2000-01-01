Praha si musela na ten moment počkat 33 let. Dlouho očekávaný návrat krasobruslařského mistrovství světa do Česka ale během uplynulého týdne naplnil všechna očekávání a mnoho jich dokonce překonal. Jako by si chtěli fanoušci i závodníci vynahradit roky, kdy se velké akce Česku vyhýbaly, a vytvořili společně šampionát, na který se hned tak nezapomene. Jeho nejsilnější momenty, včetně zlatého vykoupení Ilji Malinina, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Závodní program otevírala ve středu soutěž žen a snad jen na jejich krátký program nebyla pražská O₂ arena zaplněná do posledního místečka. Jinak si mohli krasobruslaři užívat atmosféru vyprodaných tribun všechny čtyři soutěžní dny i při nedělní exhibici. Dohromady vidělo šampionát 127 837 diváků, což je nový návštěvnický rekord.
Celý šampionát zahajovala krátkým programem Barbora Vránková. Svůj debut na mistrovství světa zvládla se ctí a za aplausu domácích fanoušků se vzepřela papírovým předpokladům a postoupila do volných jízd pro 24 nejlepších.
Nejsilnějším momentem středečního odpoledne byl krátký program Kaori Sakamotové. Japonka se za doprovodu písně Time to Say Goodbye dostala do vedení a zároveň svým elegantním a jemným výkonem dojala celou halu.
Svůj společný debut na světovém šampionátu ve středu večer zažili také Martin Bidař s Annou Valesiovou. Po chvíli napětí slavila česká sportovní dvojice postup a mohla se těšit na ještě jednu jízdu před domácím publikem.
Ve čtvrtek odpoledne zažil domácí atmosféru také Georgii Reshtenko. Bronzovému medailistovi z mistrovství Evropy se dostalo ohlušujícího potlesku, za kterého si dojel pro postup do volných jízd.
Čtvrteční odpoledne ale patřilo Iljovi Malininovi, který v krátkém programu udělal první krok k zisku třetího titulu mistra světa v řadě. Američan už při příjezdu na led k rozbruslení působil velmi klidně a bouřící pražský kotel si vychutnával.
Publikum v O₂ areně připravilo Malininovi téměř domácí kulisy a každý jeho prvek oceňovalo mohutným potleskem.
Ve čtvrtek večer se pak Anna Valesiová s Martinem Bidařem povedenou volnou jízdou vyšvihli až na 15. místo, čímž vrátili české sportovní dvojice do popředí na mistrovství světa po pěti letech.
Velká radost přišla po jízdě kanadské dvojice Lia Pereirová a Trennt Michaud. Ve volném programu na hudbu z Gladiátora zapsali své osobní maximum a mohli slavit bronz.
Pro titul světových šampionů si dojel německý pár Minerva Haseová a Nikita Volodin. Po bronzu a stříbru zkompletovali svou kolekci cenných kovů ze světových šampionátů, v Praze navíc při neúčasti olympijských šampionů z Japonska potvrdili roli největších favoritů. Celkové skóre 228,33 je navíc jejich osobním rekordem.
Páteční odpoledne patřilo rytmickým tancům. Po tom svém byli nadmíru spokojeni sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří rozburáceli vyprodanou halu s pomocí hudby od AC/DC.
Domácí publikum rozjásali také sourozenci Taschlerovi svým rytmickým tancem na hity Jennifer Lopez a Enriqueho Inglesiase. Taschlerovi předvedli na ledě výbuch energie, přestože si s sebou vezli následky ošklivého pádu na čtvrtečním tréninku.
Pražské publikum také vidělo druhý nejlepší rytmický tanec historie. Předvedli ho francouzští olympijští vítězové Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron na hit Vogue od Madonny.
Vděčná a dojatá končila Barbora Vránková v pátek večer svou volnou jízdu. Na jediný pád dokázala pohotově zareagovat improvizací, nejen díky tomu si vysloužila nadšené ovace.
Podobně jako Vránková, ale s úplně jinými emocemi, zůstala po své volné jízdě klečet na ledu Amber Glennová. Američanka si nadějně rozjetý závod pokazila chybami ve skocích a znovu zůstala bez medaile.
Naopak perfektní jízdu předvedla Nina Pinzarroneová. Belgičanka si posunula osobní maximum už v krátkém programu a životní výkon předvedla také v pátek. Díky tomu si dobruslila až pro bronzovou medaili.
Svou životní jízdu předvedla v Praze také Mone Čibová. Japonka si zlepšila osobní maximum v krátkém programu, ve volné jízdě i celkově a na Pinzarroneovou měla náskok přes 13 bodů. Na vítězství jí to ale nestačilo...
... po Čibové totiž ještě startovala její krajanka Kaori Sakamotová. A ta za doprovodu Edith Piaf zajela dokonalý program, na jehož konci už věděla, že se stane počtvrté mistryní světa. Pražské publikum to vědělo také, a tak Japonce dlouhé minuty aplaudovalo vestoje.
Krásný okamžik nastal, když Sakamotová přišla z ledu do kiss&cry zóny, kde seděla v křesle pro vedoucí závodnici Čibová. Ta stejně jako většina haly plakala dojetím nad výkonem Sakamotové, která ji mateřsky objala a utírala slzy.
Pak uviděla Sakamotová body, které za svůj výkon dostala. Nové osobní maximum a vítězství o deset bodů nad Čibovou! Japonka nevěřícně vyskočila a začala radostně křepčit. Tomu se říká odejít na úplném vrcholu.
Georgii Reshtenko sice v sobotu po poledni nepředvedl tak dokonalou jízdu, která mu v lednu vynesla bronzovou medaili na mistrovství Evropy, obrovský tlak domácího šampionátu ale ustál v hlavě a 22. místem zapsal své dosavadní maximum na MS. Je to zároveň nejlepší umístění českého muže na MS od roku 2021.
Dechberoucí volnou jízdu předvedl Kevin Aymoz. Expresivní Francouz strhl svým Bolerem vyprodanou halu a zajel nejlepší program sezony.
Už při jízdě dával najevo obrovské emoce také Juma Kagijama. Po pokaženém krátkém programu předvedl životní volnou jízdou, díky které se vyšvihl ze šestého místa až ke stříbrné medaili.
Velká spokojenost panovala po volné jízdě také u Šuna Sata. Japonec si dvěma kvalitními programy dojel pro svou první světovou medaili, což ještě víc než Sato slavil jeho kouč Tadao Kusaka.
Ten pravý vrchol programu měl ale teprve přijít. Ilia Malinin a jeho volná jízda, která ho na olympiádě stála téměř jisté zlato. Jak se zvládne se stejnou situací vypořádat jen měsíc po obrovském zklamání? Na led přijížděl Američan téměř zenově klidný.
Pak se ale pořádně rozparádil. Nepředvedl sice čtverného axela a ukázal „jen“ pět čtverných skoků, už po tom třetím si ale oslavně zapumpoval pěstmi a rozjásané pražské publikum pak ještě víc rozbouřil parádním saltem.
Závěrečnou pózu své jízdy už Malinin doprovodil oslavným řevem. Nebyl důvod se držet zpátky, v ryku O₂ areny zanikala posledních pár sekund jeho jízdy i hudba... Přesně takovou jízdu vykoupení Malinin potřeboval a přesně v takový výkon po strop naplněná hala doufala.
Ještě na ledu pak už mohl Malinin přijímat ovace vestoje jako trojnásobný mistr světa.
V sobotu večer pak ukázali obrovskou bojovnost sourozenci Taschlerovi, kteří byli ještě dopoledne kvůli zdravotním problémům krok od odstoupení ze závodu. Kvůli domácímu publiku ale komplikace alespoň na čtyři minuty volného tance překonali a naposledy v sezoně předvedli svůj působivý Matrix.
Bouřlivý potlesk si za svou Malaguenu následně vysloužili i sourozenci Mrázkovi. Nejmladší pár v soutěži předvedl strhující tanec a 11. místem zlepšil své maximum na MS.
Praha viděla v sobotu večer i impozantní volný tanec španělského páru Olivia Smartová a Tim Dieck na hudbu z filmu Duna. Za svůj výkon si Španělé vysloužili standing ovation i malou stříbrnou medaili za druhý nejlepší volný tanec.
Jediný kontroverzní moment celého šampionátu způsobila tato zvedačka Lilah Fearové a Lewise Gibsona. Britové doufali v obhajobu bronzové medaile, protože ale podle rozhodčích držel Gibson v jednu chvíli partnerku nad hlavou na napnutých rukách, udělili dvoubodovou srážku za nedovolený prvek.
Senzační bronz tak slavili Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik, kteří se ještě v minulé sezoně ani neprobojovali do tříčlenného amerického týmu pro mistrovství světa.
Stříbro při svém posledním závodě kariéry získali Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier. Ti na pražské mistrovství světa oprášili svůj volný tanec z předminulé sezony na motivy románu Na Větrné hůrce. Snad jako dárek pro všechny, které zklamala nová filmová adaptace?
Na úplný závěr závodního programu vidělo pražské publikum dokonalý volný tanec v podání Laurence Fournierové a Guillauma Cizerona. Francouzi se s ním zařadili na druhé místo v historických tabulkách a po evropském a olympijském titulu získali také ten světový.
Nedělní slavnostní exhibici odstartoval maskot šampionátu – ježek Eda, který si během týdne získal srdce nejednoho dětského fanouška.
Francouz Adam Siao Him Fa se musel srovnat s nepovedenou volnou jízdou a ztrátou medaile, na exhibici už ale zase sršil elánem a vyšvihl i salto – to pak předvedl i bok po boku s Malininem.
Velkým překvapením šampionátu byla japonská sportovní dvojice Juna Nagaoková a Summitada Moriguči. Ještě minulý rok ani nepostoupili do volných jízd a na olympijských hrách před pouhým měsícem skončili jako úplně poslední. V Praze ale předvedli dvě perfektní jízdy a skončili na senzačním čtvrtém místě. Při exhibici pak ještě zaujali nápaditou show.
Koho neoslnili Smartová s Dieckem svou Dunou, získali na svou stranu nedělním exhibičním vystoupením. Na něm nejprve Španělé imitovali fotbalové penalty a pak na led vzali i obří českou vlajku.
Na úplný závěr exhibice ještě předvedl Malinin svůj výstavní čtverný axel, a pak už byl čas na poslední společnou fotografii, kterou režírovala loučící se Kaori Sakamotová.
