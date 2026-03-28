Otrávila jsem se jídlem. Taschlerovi zvažovali odstoupení ze šampionátu

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  22:08
Mysleli na umístění na hraně první desítky, ale místo toho zvažovali, zda do volných tanců vůbec nastoupí. Na už tak smolném světovém šampionátu, poznamenaném i nepříjemným čtvrtečním tréninkovým pádem, dostali sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi v sobotu v Praze další ránu.
Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi zdraví diváky po svém nevydařeném vystoupení ve volných tancích na domácím mistrovství světa v Praze. | foto: ČTK

„Od pátku jsem začala být nemocná, postihla mě otrava jídlem,“ vysvětlovala Natálie Taschlerová. „Po dopoledním tréninku jsme přemýšleli, že odstoupíme. Bylo mi špatně, za celý den jsem nic nesnědla, byla jsem jen v posteli. Aspoň jsem se snažila do sebe dostat nějaké cukry. Prostě tělo po tom, co utáhlo za celou sezonu, už tohle nedávalo.“

Vzniklou situaci řešili s vedením českého týmu, týmovou doktorkou Velebovou, trenérem Mauriziem Margagliem.

Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi během vystoupení ve volných tancích na mistrovství světa v Praze

Pak se rozhodli: Pojedeme.

„Důvod, proč jsme na led šli, byli lidé. Že je to doma,“ vyprávěla. „Bojovali jsme jak ten český lev až do konce. Nebylo to optimální, nešli jsme do volného tance s nejlepším nastavením hlavy a věděli jsme, že to určitě nebude stoprocentní. Nedá se nic dělat, je to prostě sport. Mrzí nás, že se to stalo doma, ale během sezony jste mohli vidět, že všichni jsme jen lidi a všichni děláme chyby. Někdo ztratí olympijskou medaili, my ztratili závod před domácím publikem.“

Ze 14. místa po rytmickém tanci spadli na konečné 18. místo, což je jejich nejhorší umístění na světovém šampionátu od roku 2021. V roce 2023 byli dokonce osmým párem světa.

Tohle jsem doopravdy já! Jak se Malinin nechytil do pasti a zůstal v jednom kuse

„Ale obecně jsme na sebe extrémně pyšní, že jsme se na ledě vůbec ukázali. Jsem ráda, že jsem neodpadla v programu, ale až po programu,“ podotkla Taschlerová, která bezprostředně po jízdě vyhledala lékařské ošetření a do novinářské mixzóny přišli s bratrem až se značným zpožděním.

Jejich pražský sestup pořadím podtrhl neúspěšný šampionát helsinské tréninkové skupiny kouče Maurizia Margaglia, jejíž jsou součástí. Finští šampioni Turkkilová a Versluis museli odstoupit z 11. místa po rytmickém tanci kvůli silným bolestem zad, další finský pár Oriharová, Pirinen nečekaně nepronikl do volných jízd.

„Bojovali jsme i za ně,“ řekla Taschlerová.

„Šampionát v našem podání bych hodnotil půl na půl,“ dodal bratr. „Kraťas byl docela dobrej. A ta volná... Nějaké zdravotní komplikace se mohou stát kdykoliv. Tady se to sešlo. Díky bohu, že se to nestalo na olympiádě. Samozřejmě nás to ale mrzí. Od twizzlů to už dnes vůbec nebylo, co jsme chtěli.“

Navíc přišli o více než 10 bodů za vypadnutí ze zvedačky.

„Vůbec si nepamatuju, co se tam stalo,“ říkal Taschler. „Jen že jsme nastoupili do zvedačky a najednou mi Naty vypadla, takže se nám celý ten prvek vyškrtl.“

„Nechali jsme tam přes 10 bodů, což zamrzí,“ podotkla sestra.

„Ale kalkulovat nemá cenu. Dojeli jsme do konce, to je důležité,“ zdůraznil bratr.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Kolaps z OH odčiněn, Malinin v Praze vládl. Mrázkovi obsadili jedenáctou příčku

Aktualizujeme
JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Americký krasobruslař Ilia Malinin nechal zapomenout na zklamání ze zimních olympijských her v Miláně a v Praze se stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou...

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Tohle jsem doopravdy já! Jak se Malinin nechytil do pasti a zůstal v jednom kuse

JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Očekávaný běh krasobruslařského světa byl po prazvláštním milánském intermezzu opět obnoven. Jeho největší mužská superstar už zase dominuje a dokazuje, že je hoden přezdívky Quad God, bůh čtverných...

28. března 2026  20:35

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Zlínská radost po postupu do finále první ligy.

Play off první hokejové ligy vyvrcholí stejně jako loni finálovou sérií mezi Jihlavou a Zlínem. Dukla zvítězila v šestém semifinále na ledě Litoměřic 5:2, zatímco Zlín porazil druhý tým základní...

28. března 2026  19:35,  aktualizováno  20:03

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

Adamczyková zakončila sezonu šestým místem. Finále jí v Kanadě těsně uniklo

Eva Adamczyková při kvalifikaci Světového poháru v Motafonu.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková zakončila sezonu, v níž zkompletovala olympijskou medailovou sbírku, šestým místem na finále Světového poháru v Mont-Sainte-Anne. Dvaatřicetiletá česká...

28. března 2026  18:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

28. března 2026  18:24

104 metrů, blackout, červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

V první vysekané díře se zanořil, dalších osm podplaval, v deváté se vynořil. Bohužel ne v poslední ani sám, ale s bezpečnostními potápěči po blackoutu. Český freediver David Vencl chtěl v sobotu...

28. března 2026  11:06,  aktualizováno  17:58

Druhý etapový triumf v řadě. Vingegaard si upevnil vedení v závodě Kolem Katalánska

Jonas Vingegaard se raduje z triumfu v šesté etapě závodu Kolem Katalánska.

Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál na závodě Kolem Katalánska druhou vrchařskou etapu za sebou a zvýšil náskok v čele průběžného pořadí. Před nedělním finále v Barceloně vede dvojnásobný šampion...

28. března 2026  17:55

Nymburk si zastřílel proti Děčínu. Sehnal pokořil milník, bodovala i posila ze Slavie

Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík v akci proti Děčínu.

Nymburští basketbalisté se naladili na středeční úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Rytasu Vilnius jasným vítězstvím nad Děčínem v nejvyšší domácí soutěži. Suverénní lídr nadstavbové skupiny A1...

28. března 2026  17:44

