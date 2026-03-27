Mrázkovým přiletěla z publika husa. Taschlerovi si tanec užili „megasticky“

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  18:29
Pražská O2 arena byla v pátek krátce po poledni zaplněná stejně, jako když měl o den dřív nastoupit na led Ilia Malinin. Tentokrát ale fanoušci nedorazili kvůli dalšímu skokanskému představení amerického fenoména, ale aby podpořili dvě české sourozenecké dvojice v rytmických tancích. A oba páry se s podporou vyprodaných tribun popasovaly rozhodně se ctí. I když jednomu těsně před startem pořádně zatrnulo.
Kateřina Mrázková si jede pro husu, kterou jí na led poslal z tribun bratr...

Kateřina Mrázková si jede pro husu, kterou jí na led poslal z tribun bratr Vlastík. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Zvedačka v rytmickém tanci Laurance Fournierové-Beaudryové a Guillauma Cizerona...
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron při rytmickém tanci na MS v...
Sourozenci Taschlerovi se zdraví s pražským publikem
Sourozenci Taschlerovi při svém rytmickém tanci na MS v Praze
20 fotografií

Na čtvrtečním tréninku si Natálie a Filip Taschlerovi zkoušeli volný tanec, cítili se skvěle, a tak se do prvků rozjeli s co největší vervou.

Jenže ouha, své nadšení přepálili a rozbili se o mantinel.

„Já udělal kotrmelec, Naty asi dvacet,“ líčil dramatický okamžik Taschler.

„Paní doktorka Velebová, která se tu o nás stará, říkala, že moje noha vypadá, jako by ji přejel kamion,“ dodala Taschlerová v narážce na svou mocně zatejpovanou nohu. „Naštěstí není nic zlomené, přetržené ani natržené. Tak mi to zpestří fotky, ale jinak dobré“ odlehčila situaci.

Mrázkovi kousek od desítky, postoupili i Taschlerovi. Praze vládnou Francouzi

Obavy o to, jestli potlučená a odřená noha náročný program vydrží, se v pátek odpoledne naštěstí nepotvrdily. Jízda sice nebyla perfektní, ale zařadila je na 14. místo, což pro patnáctý pár z olympiády rozhodně nebyl důvod k trápení.

„Jsme spokojení, ve volných tancích do toho dáme ještě víc,“ ujišťovala Taschlerová.

Už po úterním tréninku s bratrem dumali, jak se dostat ještě víc do závodní bubliny, aby je ovace a zájem nadšených fanoušků příliš nerozptylovaly. I to se jim do pátku podařilo vymyslet.

„Od rána jsem měla vypnutá upozornění na telefonu, ani jsem nehledala v publiku mamku nebo jiné známé obličeje, a že jich je tady spoustu. Ale i když se snažíte zůstat v bublině, lidé jsou tu tak hlasití, že máte pocit, že to duní ve vás,“ popisovala Taschlerová. „Fanoušci byli super,“ doplnil ji bratr. „S celou arenou jsme si to užili megasticky!“

Sourozenci Taschlerovi se zdraví s pražským publikem

Ještě o dvě příčky lépe si v pátek vedli sourozenci Mrázkovi, kteří pro změnu rozburáceli O2 arenu svým rockovým pojetím tance.

„Thunderstruck!“ zakřičel po jízdě rozjásaný Daniel Mrázek do mikrofonu název písně od AC/DC, se kterou právě zajeli svůj poslední rytmický tanec sezony. Odpovědí mu byl další bouřlivý potlesk.

V prvních sekundách po dokončení tance byla na sourozencích znát obrovská radost. A také úleva, jak skvěle obtížnou pozici zvládli. Vzít si z domácí atmosféry jen tu pozitivní energii a nenechat se zbytečně svázat očekáváním vyprodané haly.

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

„Já mám rád, když diváci tleskají, ale musím se hlídat, abych se nenechal příliš strhnout,“ přiznal Mrázek. „Když jsem pak byl v té závěrečné póze a fanoušci křičeli, říkal jsem si: To je fakt dobrý pocit.“

Po konci jízdy se šťastně objali, mezitím se jim na led snesly desítky plyšáků. Mrázková si dojela pro jednoho konkrétního – husu, se kterou pak dorazila i před novináře.

„Ta je od našeho mladšího bráchy. Hodil nám ji už v Turnově na republice před pár lety, tak mu ji teď musím ještě vrátit, aby nám ji mohl hodit i zítra,“ ukazovala krasobruslařka pyšně plyšáka.

Se ziskem 76,74 bodu se na 55 setin přiblížili k osobnímu rekordu, nicméně Mrázková tvrdila: „Body neřešíme.“ Bratr dodával: „Já s nimi stejně nikdy nebudu spokojený. Pokud je máme řešit, tak až s odstupem, několik dní po závodě.“

Kátě leze moje zpívání na nervy, říká Mrázek. Čím ho sestra zaručeně rozčílí?

Dobře, a co takhle umístění?

Jaké by si přáli?

„Já bych chtěl být první, nebo na medaili,“ zasmál se Mrázek, ovšem to je výhled až do vzdálenější budoucnosti. „Tady na medaili být nemůžeme, tak je mi to jedno,“ dodal ledabyle.

Neznamená to však, že by jim vyznění pražské soutěže bylo lhostejné. To ani v nejmenším.

Spokojené objetí sourozenců Mrázkových po rytmickém tanci na MS v Praze.

Jak líčila Mrázková: „Od olympiády jsme hodně pracovali a tvrdě trénovali. Před Prahou nám potom pan trenér (Matteo Zanni) řekl: Musíte věřit v ten trénink a výsledek se dostaví.“

Pokud v sobotním volném tanci uhájí 12. místo, zopakují tak své loňské umístění ze šampionátu v Bostonu.

Ovšem kdo by se nechtěl zlepšovat?

Obzvlášť, když je od první desítky dělí jen 2,6 bodu.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Mrázkovým přiletěla z publika husa. Taschlerovi si tanec užili „megasticky“

Kateřina Mrázková si jede pro husu, kterou jí na led poslal z tribun bratr...

Pražská O2 arena byla v pátek krátce po poledni zaplněná stejně, jako když měl o den dřív nastoupit na led Ilia Malinin. Tentokrát ale fanoušci nedorazili kvůli dalšímu skokanskému představení...

27. března 2026  18:29

ONLINE: Třinec zvyšuje náskok nad Hradcem, po brzkém gólu vede i Liberec

Sledujeme online
Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Play off hokejové extraligy může poznat druhého semifinalistu. Třinci chybí k postupu jediná výhra, získá ji v Hradci Králové, kde nastupuje od 18 hodin? Ve stejný čas pokračuje za vyrovnaného stavu...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  18:28

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

Olympijská šampionka předala cenu Taylor Swift. Zpěvačka ji označila za inspiraci

Olympijská vítězka Alysa Liuová předala Taylor Swift cenu na iHeartRadio Music...

Na první pohled nečekané spojení sportu a hudby nabídlo letošní předávání iHeartRadio Music Awards v Los Angeles. Na pódiu se totiž objevila olympijská vítězka v krasobruslení Alysa Liuová, která...

27. března 2026  18:10

Vingegaard se v Katalánsku dočkal kopce a dominoval. Vede i v celkovém pořadí

Jonas Vingegaard slaví triumf v páté etapě Kolem Katalánska.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard vyhrál na závodě Kolem Katalánska náročnou 5. horskou etapu a udělal velký krok k celkovému vítězství. Před závěrečnými víkendovými etapami má dánský...

27. března 2026  18:04

Mrázkovi kousek od desítky, postoupili i Taschlerovi. Praze vládnou Francouzi

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

České páry si v rytmickém tanci na MS v krasobruslení v Praze vedly vyrovnaně. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou se známkou 76,74 bodu dvanáctí, Natálie a Filip Taschlerovi získali o 39 setin méně a...

27. března 2026  15:43,  aktualizováno  17:12

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Tomáš Souček slaví se spoluhráči postup přes Irsko v dodatečné kvalifikace na...

V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...

27. března 2026

Nejvíc v Praze táhne ježek Eda. Fanoušci si na MS v krasobruslení oblíbili merch

Trička, mikiny, ponožky, odznáčky....Mistrovství světa v krasobruslení, které...

Trička, mikiny, ponožky, odznáčky....Mistrovství světa v krasobruslení, které vyvrcholí v pražské O2 areně v neděli, láká houfy fanoušků, které si odnášejí domů vedle sportovního zážitku i dárky na...

27. března 2026  16:53

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

27. března 2026  15:34

Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na...

27. března 2026  15:14

