Jsi zrádce a dezertér! spílali Rusové zlatému Volodinovi. Pro partnerku je skála

Po čtvrteční volné jízdě klečeli Nikita Volodin s Minervou Fabienne Haseovou v pražské O2 Areně na ledu a objímali se.
Věděli: Dokázali jsme to. Máme konečně zlato!
„Vidíte? Umíme podávat výkony pod tlakem. Diváci byli fantastičtí, doslova nás nesli,“ rozplývala se ona.
Už loni na mistrovství světa v Bostonu a pak také letos na hrách v Miláně německá sportovní dvojice mocně útočila na vítězství, ale napjatou situaci neustála.
Když za mnou přijel do Berlína, nerozuměli jsme jeden druhému, ale po pěti dnech jsme věděli, že to bude fungovat. Normálně bych ještě zkusila pár tréninků s jinými partnery, ale já řekla: Buď Nikita, nebo nikdo.