Sestra mě přece jen uvidí. Jak se Valesiová s Bidařem báli, než zjistili: Jedeme dál

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  21:59
Před světovým šampionátem v Praze změnili Anna Valesiová a Martin Bidař náplň volné jízdy a místo snazšího trojitého odhozeného salchowa do ní zařadili lépe obodovaný trojitý lutz. „Tenhle týden se nám na tréninku podařil úplně pokaždé,“ líčil Bidař. Povedl se jim ve středu večer i při rozbruslení. Ale v závodu ne. A to byl problém. Velký. Naštěstí ne likvidační.
Zvedačka Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.
„V závodu je to vždycky trochu jiné. Byl to od rána nápor,“ říkal Bidař. „Měli jsme brzký ranní trénink a už v šest byli na rozcvičce. Pak se mi už přes den nepodařilo usnout. A při tom lutzu nám trochu selhal timing.“

Trenér Ondřej Hotárek, v roce 2013 s partnerkou Bertonovou v italských barvách bronzový na mistrovství Evropy, vysvětloval: „Začátek jízdy byl trochu uspěchaný, už u prvního twistu. Rytmicky bylo poznat, že jim trvalo, než se dostali do programu. S tím máme občas problémy.“

Pád při lutzu, i tak jistota volných jízd. Valesiová a Bidař se na postup načekali

Pádem Valesiové při odhazovaném lutzu ztratili nejméně čtyři body. Kdyby je měli, nemuseli by se ani v nejmenším strachovat o postup mezi elitní dvacítku do volných jízd sportovních dvojic.

Takhle se strachovali. Dlouho. Velmi dlouho.

Hodinu a půl čekali a obávali se, že to s nimi dopadne špatně.

Bidař dokonce už odešel na hotel na pokoj. Valesiová zůstala s maminkou.

Osudný lutz. Po odhozeném skoku Valesiová upadla.

Až po pokažené jízdě nizozemského dua Danilovová, Tsiba si mohli vydechnout, protože věděli: Budeme mezi dvaceti páry, které se ve čtvrtek představí ve finálovém večeru této kategorie.

„Koukal jsem na ostatní na hotelu v televizi a snažil se smířit s tím nepostupem,“ popisoval Bidař. „Postup pak přišel nečekaně. Jsme rádi, že budeme mít možnost ten kraťas opravit a ukázat, co máme opravdu natrénováno.“

Také Valesiová přiznávala: „Už jsem si myslela, že je po všem. Ale mamka mi najednou říká: Tak se koukni, jak to probíhá. Otevřela jsem telefon a tam byla zpráva od Martina. A já říkala: Mami, asi jsme nakonec postoupili.“

Opět si tedy užijí burácení pražské haly. „Diváci byli dnes naprosto úžasní, byl to rambajz. Děkujeme moc všem,“ říkal Bidař.

„Skvělá atmosféra,“ přidávala se partnerka, „Jsme tak vděční za všechny ty české vlajky.“

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Koleno, na které po lutzu ošklivě upadla, je naštěstí v pořádku. „Ten pád vypadal hůř, než jaký byl doopravdy,“ ujistila. „Cítím se dobře. Aspoň že jsme pak program zvládli zajet dobře až do konce.“

V tom měla pravdu, většinu neskokanských prvků měli obodovaných na nejvyšší úrovni číslo 4. „Takže máme nakonec i víc bodů než na mistrovství Evropy v Sheffieldu,“ podotkl Bidař.

V Praze dostali 56,58 bodů. V Sheffieldu skončili v lednu v krátkém programu se ziskem 53,80 bodů dvanáctí, načež se povedenou volnou jízdou vymrštili až na konečné deváté místo v Evropě.

Doufají, že podobný postup vzhůru mohou předvést i nyní, vždyť dvojice na 15. až 20. místě dělí od sebe jen 4,59 bodu a volná jízda tak může způsobit velké přesypání pořadí.

Kouč Hotárek je přesvědčen, že jde o pár s perspektivou. Vždyť první společný závod jeli 27letý Bidař a 23letá Valesiová až loni ve druhé půlce sezony. Teprve v této zimě zažili společnou premiéru na vrcholných akcích.

„Z párů, které se do Prahy kvalifikovaly, jsou na světě jediní debutanti,“ řekl kouč. „Nemají tolik společných zkušeností jako ostatní. Ale mám radost, že zbytek jízdy jim funguje dobře. Ty skoky k tomu doděláme.“

Bidař slavil v roce 2016 s Annou Duškovou titul juniorských mistrů světa, v roce 2017 skončili sedmí na mistrovství Evropy, v další sezoně jedenáctí na světovém šampionátu. Po něm se však nadějný pár neshodl na další přípravě a rozešli se. Dušková záhy ukončila kariéru.

Na další ledové partnerky neměl Bidař štěstí. Valesiová je už jeho pátou. Než začala závodit pod českou vlajkou, skončila v roce 2024 s partnerem Piazzou bronzová na italském mistrovství.

Byl to Hotárek, kdo vymyslel: Mohlo by jim to spolu ladit.

S potěšením pak sledoval, jak se klidnější Bidař a emocionálnější Valesiová doplňují.

Ještě nekončíme? Vránková postupem překvapila sama sebe, užívání musí počkat

„Dnes po programu, když odešli z ledu, bylo vidět, že s jejich emocemi to není dobré,“ popisoval kouč bezprostředně po jízdě. „Ale oni to zvládnou. Vykompenzují tu frustraci, rychle ji smažou, pojedeme dál. Síla tohoto páru spočívá v tom, že si navzájem pomohou.“

Pousmál se a připomněl dávná slova ruské trenérky olympijských vítězů Tamary Moskvinové. „Říkala, že to chce deset let, aby se udělal dobrý pár. Ale já myslím, že se dá zvládnout trochu rychleji. Zkušenosti sbírají právě v závodě, nejde je nasbírat v trénincích. Musí si to odzávodit a počítat s tím, že to nejde pořád nahoru.“

Tak ať to jde ve čtvrtek při volné jízdě zase nahoru. „Snad ukážeme fanouškům něco lepšího,“ pronesl Bidař.

Včetně jejich rodinných klanů. Však Valesiová hned hlásila: „Mám tu mamku s tátou, zatímco ségra s přítelem dorazí až zítra, takže jsem vážně velmi ráda, že nás i oni nakonec uvidí.“

„A nezapomeň na psa,“ připomněl jí Bidař.

„Jasně, dorazí do Prahy i s pejskem. Jsou tu úplně všichni!“

