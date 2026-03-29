Mrázkovi chystají českou party. Možná se nevyspíme, ale bude to zábava, slibují

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  8:08
Samotné je překvapilo, jak obrovské podpory se jim na domácím mistrovství světa dostalo. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi se sice ještě nedostali na vysněné medailové příčky, už ale vědí, jaké je svým tancem rozburácet vyprodanou O2 arenu. A díky 11. místu to zažijí ještě jednou na nedělní krasobruslařské exhibici.
Český krasobruslařský pár sourozenců Daniela a Kateřiny Mrázkových si vychutnával každý okamžik při svém vystoupení ve volných tancích na domácím světovém šampionátu v Praze. | foto: ČTK

Samostatné exhibiční vystoupení se má týkat jen aktérů dvou nejlepších českých výsledků, a tak se Mrázkovi v nabitém programu mezi olympiádou a domácím světovým šampionátem vůbec nechtěli zdržovat jeho plánováním.

Ale v sobotu za nimi přišel kouč Matteo Zanni: „Tak co ta exhibice? Už má být sestříhaná hudba!“

Načež mu Mrázek popsal, jak by si představoval hudební doprovod, který už měli sourozenci naštěstí namyšlený dopředu.

„Poprvé jsme o tom přemýšleli asi už před rokem. Řekli jsme si, že chceme něco českého, aby tomu diváci rozuměli a zajímalo je to,“ přiblížila Mrázková.

A co konkrétně? „Už od malička máme strašně rádi Michala Davida, ale mít celou exhibici jen na něj nám přišlo blbý. Tak jsme přidali ještě Karla Gotta a Olympic, protože ty má rád táta,“ lákal Mrázek.

Kolaps z OH odčiněn, Malinin v Praze vládl. Mrázkovi si dotančili pro jedenácté místo

Ale co přesně na „zlatou českou klasiku“, jak svůj výběr pracovně pojmenovali, zatančí, to ještě v sobotu večer nevěděli. „To dořešíme teď. Asi se moc nevyspíme, ale bude to zábava,“ těšil se Mrázek.

Na konečné jedenácté místo poskočili i díky nešťastnému odstoupení finského páru Turkkilová, Versluis, na který po rytmickém tanci ztráceli jen necelý bod a půl. „Až když jsme přišli na rozbruslení, tak jsme zjistili, že nejedou. Je to pro ně obrovská škoda,“ litoval český tanečník.

Svou jízdu pak absolvovali v dobrém rozpoložení a s jistotou, že pokud neudělají žádnou závažnou chybu, znovu si o jednu příčku vylepší své maximum na mistrovství světa. Jejich dramatická Malaguena roztleskala a v závěru přímo rozbouřila halu.

Čeští krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi po volném tanci na světovém šampionátu v Praze.

„Jak diváci mocně tleskali, bylo to úplně jiné než normálně. Provedli nás jízdou od začátku do konce. Vlastně ani nevím, jak jsme zajeli v porovnání s tréninky, ale dneska to vůbec nebylo o umístění,“ hodnotil Mrázek.

„Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale jsme spokojení s tím, jak jsme zvládli oba programy,“ doplnila ho sestra.

Dvě bezchybné jízdy se jim podařily i přesto, že se museli srovnávat s atmosférou, na kterou z ostatních závodů nejsou a ani nemohou být zvyklí.

Otrávila jsem se jídlem. Taschlerovi zvažovali odstoupení ze šampionátu

„Vůbec jsem nečekal, že dorazí tolik diváků. Chtěli jsme k tomu přistoupit jako k normálnímu mistrovství, ale každý se nás ptal, jak se chystáme na Prahu a jestli to na nás doléhá. Takže jsem byl vlastně nervózní kvůli vám,“ pohlédl s úsměvem Mrázek na české novináře.

„Jsme hokejový národ, přesto byli diváci neskuteční. Užívají si bruslení všech, nejen nás, a fandí každému,“ oceňoval.

Museli se srovnat i s tím, co normálně neřeší. „Když jsme se šli rozcvičit, před vstupem čekalo strašně moc lidí na fotku nebo na podpis. Naštěstí Káťa je uměla odmítnout tak hezky, já bych byl možná hrubý. Jsem za fanoušky strašně rád a teď už se jim budeme věnovat stoprocentně, ale před závodem se prostě musíme soustředit na sebe,“ líčil Mrázek omluvně.

Český krasobruslařský pár sourozenců Daniela a Kateřiny Mrázkových si...
Čeští krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi při volných tancích na světovém...

„Jinak se samozřejmě rádi podepíšeme všem, ale až po závodě,“ dodala sestra.

Do mixzóny mezi novináře dorazila se slavnou plyšovou husou v náručí. Tentokrát si pro ni dojela hned po konci jízdy, absolvovala s nimi tak i děkovačku divákům přímo na ledu.

„Ale přišla o oko,“ hladila starostlivě dar od mladšího bratra. „To teď leží v kiss&cry zóně, takže to se ještě dívá,“ rozesmála na závěr osazenstvo.

