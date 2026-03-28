Tohle jsem doopravdy já! Jak se Malinin nechytil do pasti a zůstal v jednom kuse

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  20:35
Očekávaný běh krasobruslařského světa byl po prazvláštním milánském intermezzu opět obnoven. Jeho největší mužská superstar už zase dominuje a dokazuje, že je hoden přezdívky Quad God, bůh čtverných skoků. V Praze, kde před třiatřiceti lety debutovala na světovém šampionátu jeho maminka (a skončila sedmatřicátá), slaví Ilia Malinin před vyprodanou O₂ arenou třetí titul mistra světa.
JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na mistrovství světa zase zazářil. Quad God (Bůh čtverných skoků), jak se mu přezdívá, se ziskem 329,40 bodů ovládl soutěž mužů.

Na kostce u stropu O2 areny, kde organizátoři promítali vzkazy od jednotlivých krasobruslařů, se před napjatě očekávanou volnou jízdou rozzářil i ten Malininův.

Zněl: „Všechno se děje z nějakého důvodu.“

Přičemž pod výraz „všechno“ si můžete klidně dosadit „olympiáda“.

Jako by sám dával najevo: „Co se přihodilo v Miláně, mě posílí.“ A zároveň jako by ho i únorový kolaps naučil: Nikdy si ničím nemůžeš být jistý.

Olympijský kolaps odčiněn, Praha se klaní Malininovi. Na MS zvítězil takřka o 23 bodů

Však také v úvodu jeho jízdy zazněla z reproduktorů slova, která sám namluvil: „Jediná moudrost je, že ty nevíš nic.“

Vzápětí zahájil festival čtverných skoků. Celkem pět jich předvedl, i když ten nejtěžší, čtverný axel, mezi nimi nebyl. Snad aby se nechytil do stejné pasti jako v Miláně, kde touha po absolutní dokonalosti a nejvyšší možné obtížnosti zbortila jeho olympijský sen.

Nic takového v Praze nehrozilo. Nepadal, neubíral otáčky, exceloval.

A ten axel? Kdy se rozhodl, že bude „jen“ trojitý, přestože v zápise očekávaných prvků byl ještě před jízdou uvedeno 4A a dopoledne ho na tréninku čistě skočil?

Malininův exkluzivní čtverný axel při tréninku:

Konkrétní odpovědi jsme se ani po závodě nedočkali. Malinin se jen pousmál a při dotazu na axel neurčitě odpověděl: „Hlavně jsem chtěl být uvolněný a užívat si poslední soutěž sezony.“

Každopádně po posledních třech skokanských prvcích se už při dopadu se zaťatými pěstmi radoval.

Na křesle pro průběžně vedoucího závodníka tou dobou stál na nohou dosud vedoucí Juma Kagijama, který sice předvedl jednu ze svých životních volných jízd a v součtu zapsal skvostných 306,67 bodu, ovšem i on už věděl: Na Ilju to stačit nemůže.

I na pověstné Malininovo salto došlo. A na samém konci jízdy také na bojovně zaťatou pěst: Vidíte? Tohle jsem doopravdy já! Ne ten chlapík z Milána.

Quad God byl znovu bohem. Tatínek Roman Skorňjakov měl ruce oslavně nad hlavou, Kagijama svého přemožitele objal, společně si vesele zaskákali. Oba byli šťastní. Malinin z návratu na trůn a Kagijama z gejzíru energie, který toho dne předvedl.

Ilja Malinin v objetí Jumy Kagijamy po volné jízdě na MS v Praze.

Osm maličkých krasobruslařů a krasobruslařek mělo co dělat, aby na ledu posbírali nesčetné dárky, které fanoušci Malininovi naházeli. Kdyby nebyl posledním krasobruslařem v závodě, časový program vystoupení těch dalších by dozajista doznal zpoždění.

Když se na displeji rozzářily body, spokojeně seděl a usmíval se. Nevybuchoval a neskákal nadšením jako o den dříve Kaori Sakamotová.

Byly to skvělé body: 329,40. Pouhých šest bodů zůstal vzdálen od světového rekordu, jehož majitelem je z roku 2019 stále Nathan Chen, jeho předchůdce mezi králi čtverných skoků a olympijský šampion z Pekingu 2022, který však na rozdíl od Malinina umění čtverného axela nikdy neovládl.

„Jaký byl dnes tvůj cíl?“ zeptal se poté vítěze Tomáš Verner v roli konferenciéra.

„Zajet volnou jízdu v jednom kuse,“ odvětil Malinin a směrem k opět úžasným divákům přidal: „Nešlo by to bez vás všech. Vy jste mě nesli k titulu.“

Byl to skvělý závod. A skvělý šampionát.

„Užil jsem si každou sekundu. Jsem moc rád, že jsem tu mohl být,“ říkal Malinin. „Atmosféra byla neuvěřitelná, lidé fakt šíleli. Bylo to jedno z nejlepších mistrovství světa, které jsem zažil. A pro mě také závod, při němž jsem odhodil tlak z olympiády a nastoupil k němu s čerstvou myslí. Byl ideálním impulzem pro další čtyři roky.“

Zkus si to užít, promlouval sám k sobě před pražským kláním - a užíval si. Důkazem budiž i Malininovo společné synchronní salto s Adamem Siaem Him Faem při sobotním tréninku, na který organizátoři uvolnili vstupenky pro celé první patro arény - a diváci jich většinu vykoupili.

Siao Him Fa poté podobně jako na olympiádě medailovou pozici z krátkého programu neuhájil a po svém působivém michelangelovském programu sestoupil na konečné páté místo.

Na stupních vítězů stáli Američan a dva Japonci.

V polovině ledna, v průběhu mistrovství Evropy v Sheffieldu pronesl bývalý český reprezentant Michal Březina v rozhovoru pro iDNES.cz svůj tip, jak dopadne olympijský závod v Miláně: „Vyhraje ho Malinin před Kagijamou a Satem.“

Kouč fenomenálního Malinina: Závodí jen sám se sebou. V Praze ukáže, co dovede

Netrefil se.

Ale vlastně jen do místa. O měsíc později v Praze je totiž takové pořadí skutečností – a všichni tři medailisté hovoří o úlevě.

Sato proto, že se po zranění z úvodu sezony a značném emočním vzepětí po bronzové olympiádě dokázal zkoncentrovat i na světový šampionát a předvést na něm čisté jízdy.

Kagijama (mimochodem pošesté na mistrovství světa či olympiádě stříbrný) proto, že sám se sebou je mnohem spokojenější než po druhém místě v Miláně. „S takovým výkonem mohu sezonu zakončit s moc dobrým pocitem,“ ujišťoval.

Medailisté ze soutěže mužů na pražském mistrovství světa v krasobruslení: vlevo stříbrný Juma Kagijama z Japonska, vpravo jeho bronzový krajan Šun Sato a mezi nimi americký fenomén Ilia Malinin

A Malinin? Poprvé ve své stále krátké krasobruslařské kariéře se ocitl v situaci, kdy se musel vracet na trůn po závodě, v němž selhal. Vlastně se tak v Praze i učil. Přitom jak připomíná jeden z jeho koučů Rafael Arutjuňan: „Ilia se učí velmi rychle.“

Před příjezdem do české metropole Malinin vyřkl, že šampionát je pro něj i jistým pokusem o „vykoupení“.

Teď ho má.

Stejně jako Sakamotová. Stejně jako Haseová s Volodinem.

Se zlatem na krku a s výkonem, jímž oslnil.

S Kagijamou i Satem jsou nyní ještě na dva týdny smluvně vázáni k exhibiční šňůře Stars on Ice. „Ale to už bude jen zábava, bez stresu, pro fanoušky,“ řekl Malinin.

A potom?

„Vytratím se někam, kde nebudu muset nějaký čas přemýšlet o mém bruslení,“ říkal Kagijama. Sato se těšil, až se naloží do horkých lázní. A Malinin se rozpovídal o poslouchání hudby, hraní videoher, sledování YouTube. „Taky prospím spoustu času.“

Až se znovu vrátí na led, začnou chystat velké věci.

I proto Malinin natočil video s oběma Japonci, kde fanouškům sděluje: „Bude toho ještě víc v příští sezoně. Nikam nechoďte.“

