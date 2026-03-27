Praho, díky! Cítil jsem každý kousek lásky, ocenil Malinin. Olympiádou už se netrápí

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  6:30
Zatímco ostatní krasobruslaři se snaží zůstat v bublině a hlavně se nenechat rozhodit okolím, když hlasatelé v O2 areně představili při rozbruslení Iliu Malinina, začal sám hecovat fanoušky, ať bouří ještě víc. V hale, která téměř vibrovala napětím, vypadal Američan jediný úplně v klidu. Čtverného axela sice jednadvacetiletý krasobruslař na světovém šampionátu ve čtvrtek nepředvedl, i tak si ale pražské publikum zcela podmanil.
Ilia Malinin komunikuje s fanoušky při krátkém programu na MS v Praze.

Před krátkým programem mužů se ve čtvrtek nesla O2 arenou zpráva: Malinin chce skákat kombinaci se čtverným axelem!

Skutečně, v plánové náplni programů, kterou bruslaři před jízdami odevzdávají, stálo u obhájce zlata: 4A + 3T.

Znělo to neuvěřitelně, ale zároveň naprosto reálně. Malinin chce v Praze ukázat, že olympijský kolaps byl jen výchylka v kosmické trajektorii. A jak jinak to potvrdit, než skočením kombinace, na kterou se žádný jiný krasobruslař neodvažuje ani pomyslet?

Čtverného axela skáče Malinin jako jediný na světě. Poprvé ho na závodě předvedl v říjnu 2022. Jako by jeho kombinací s trojitým toeloopem chtěl naznačit: Je čas přitopit pod kotlem.

Koneckonců, v tréninku ji údajně bez potíží zvládá.

Ale v závodě?

Už při jeho příchodu na led hala bouřila. I pokud byl někdo z diváků na krasobruslení poprvé a dosud jej vůbec nesledoval, muselo mu být jasné, že se tu právě ocitla hvězda naprosto jiné kategorie.

Tím působivější bylo, když se pustil do své jízdy a připravoval se ke skoku. Jako kdyby někdo otočil knoflíkem hlasitosti. Z obrovského hluku do naprostého ticha. Přijde teď čtverný axel? Hala ztichla. Očekávání bylo téměř hmatatelné.

Ne, prvním skokem byl čtverný flip. Přesto tribuny bouřily.

Další prvek: „jen“ trojitý axel. A znovu obrovské ovace.

Po piruetě najížděl Malinin na třetí skokanský prvek programu. Teď už musela přijít kombinace. A celá O2 arena zadržela na okamžik dech.

Čtverný lutz a trojitý toeloop. Druhý nejtěžší ze čtverných skoků, hned po axelu, v kombinaci.

Zápis do historie si Malinin nechává na jindy. I tak získal za krátký program nejvíc bodů v životě a s výsledným skóre 111,29 se zařadil na třetí místo historických tabulek.

„Fanoušci mi dodávali spoustu energie. Cítil jsem každý kousek lásky a podpory. Díky, Praho,“ děkoval publiku.

Ilia Malinin zdraví pražské publikum po svém krátkém programu na MS.

Vypadal spokojeně a potěšeně, ale na nějaké velké juchání byste čekali marně.

I před novináři působil Malinin klidně, někdo by ho mohl nařknout až ze znuděnosti. Když odpovídal tak trochu jako kniha.

Nejvýstižnější slovo by asi bylo vyrovnanost. Počítal i s tím, že bude nyní při každé příležitosti dostávat otázky na olympijský lapsus, na onen temný večer v Milánu, kdy se z vedoucí pozice po krátkém programu odporoučel na konečné osmé místo.

„Co se stalo, se stalo. Nemám stroj času, abych se mohl vrátit a změnit to. Ve sportu se takové věci dějí. Nejsme roboti. Není důvod kvůli něčemu takovému ztrácet hlavu,“ říkal ve čtvrtek po krátkém programu.

Může to znít jako předem naučená odpověď, ale z tónu hlasu a jistoty, se kterou Američan svou pouť za třetím zlatem v Praze načal, mu věříte, že myslí každé slovo vážně.

Zvlášť když následně vůbec poprvé přiblížil, co se v něm po olympiádě odehrávalo.

„Věděl jsem, že se mi může něco takového stát, protože ve sportu není nic jisté. Přesto to bylo strašně těžké. V následujících dnech jsem nejprve o své volné jízdě přemýšlel pořád. Dnem i nocí jsem si ji v hlavě přehrával a přemýšlel o každé věci, kterou jsem mohl udělat jinak.“

Nakonec se ale dokázal od černých myšlenek očistit. Na exhibicích, které za uplynulý měsíc absolvoval, si znovu utvrdil své skokanské sebevědomí a radost z bruslení. A do Prahy dorazil v povznesené, až filozofické náladě.

„Možná kdybych v nějakém paralelním vesmíru olympiádu vyhrál, už bych nejel na mistrovství světa,“ dumal. „Ale jsem tu a můžu si užít tenhle závod.“

Zatím má za sebou půlku své pražské cesty. A chce si užít i tu druhou.

Vévodí pořadí s bytelným náskokem takřka deseti bodů před průběžně druhým Francouzem Adamem Siao Him Faem. Jeho velcí japonští soupeři Šun Sato a především Juma Kagijama ztratili ještě mnohem víc.

Vzhledem k napěchované náplni Malininovy volné jízdy se zdá, že nic se nemůže postavit mezi něj a pražské zlato, i kdyby v sobotní volné jízdě některý ze svých šesti plánovaných čtverných skoků nezvládl.

Ale... vzpomeňte na Milán.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Praho, díky! Cítil jsem každý kousek lásky, ocenil Malinin. Olympiádou už se netrápí

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.