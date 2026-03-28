Přehecovaný. Jindy na konci jízdy umírám, teď jsem měl dost sil, říkal Reshtenko

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
  16:01
Chtěl víc. Coby bronzový medailista z mistrovství Evropy musel chtít víc, což ani nezastíral. Měl natrénováno, v posledních dnech se mu dařilo, ale atmosféra volných jízd v domácím prostředí vyprodané haly ho semlela. Georgii Reshtenko obsadil na světovém šampionátu v Praze 22. místo.
Georgii Reshtenko po své volné jízdě na MS v Praze.

„Rozjížďka byla stoprocentní, v té Žori neudělal jednu chybu,“ popisoval kouč Michal Březina. „Také tréninky byly perfektní, dělal v nich všechno, jak měl. Jsem moc spokojený s přípravou. To, že se nepovedla volná jízda, no bože, no…“

Jako by už výpad po úvodním čtverném toeloopu předznamenal průběh Reshtenkovy volné jízdy. Pád po čtverném salchowu následoval, další nejisté skoky přišly, úroveň piruet i krokové sekvence klesala.

Nebyl údajně nervózní.

Naopak. Byl přemotivovaný.

„Strašně přehecovaný a nabuzený,“ přitakal kouč. „Dnes to bylo o hlavě. Kromě prvního toeloopa, při kterém bodal trošičku mimo, nedělal Žori technické chyby. Ale chtěl až moc, do některých věcí dal příliš síly. V tréninku jsem od něj nikdy neviděl tak vysoké skoky.“

Už před jízdou se Březina snažil svěřence uklidnit, aby se psychicky srovnal. „Což se povedlo tak napůl. Dělal chyby, ale myslím, že Žori takovou atmosféru v životě nezažil a v životě už asi nezažije, dokud nebude šampionát zase v Praze.“

Kdyby úvodního čtverného toeloopa skočil čistě, navíc v plánované kombinaci s trojitým, mohlo být vše jinak a kdo ví, třeba by pak plul po podobné vlně jako v lednu při bronzovém vystoupení v Sheffieldu.

„Samozřejmě, když nezačnete dobře, je to těžší,“ přitakal Reshtenko. „Ale potom jsem se srovnal a na konci jízdy jsem měl dokonce víc sil než jindy. Vždycky tam už umírám a nemůžu, zato teď jsem měl sílu v pořádku. Jo, nedělal jsem elementy čistě, ale proto, že jsem hodně moc chtěl. To je krasobruslení, to se může stát, i když jsem připravený.“

Důkazem, že sil i schopností měl dostatek, byla jeho improvizace ve druhé polovině jízdy, když vystřihl nádhernou kombinaci čtverného toeloopa s trojitým, kterou měl původně předvést hned na začátku.

Na víc než 22. místo to však s bodovým ziskem 207,16 stačit nemohlo.

Alespoň malá útěcha tedy zní: „Poprvé jsem se dostal do finále mistrovství světa. Měl jsem tu pochopitelně cíl větší, ale jsem si jistý, že mě tenhle závod posune zase dál. Teď už vím, jak krásný pocit je bruslit před plnou halou lidí, kteří vás podporují. A bronz z letošní Evropy je také obrovskou motivací pro další olympijský cyklus.“

Má pocit, že letos pochopil: „Když každý den děláš, co máš, a nemáš deprese, můžeš mít velké výsledky.“

Pousmál se: „Doufám, že všechny mé další závody už budou jednodušší.“

Stejně jako předloni, kdy obsadil na mistrovství Evropy cenné 9. místo, předvedl nejlepší výkon sezony už v lednu.

I to je důvod k zamyšlení.

Jak udržet formu až do březnového vrcholu?

„Budeme se muset podívat na to, jestli neudělat během sezony víc pauz. Prostě zjistit, co u Žoriho funguje a co je pro něj dobré,“ podotkl Březina.

Teď se ale Reshtenko těší, až si na pět dnů pojede zalyžovat. „Potom hned zamířím zpátky na led,“ říká odhodlaně. „Chci nachystat nové krásné programy i natrénovat nové elementy, které do nich zařadím. Je co zlepšovat. Ve skocích, v piruetách. Čeká mě spousta práce.“

Mimochodem, jaké elementy měl na mysli?

„Čtverného lutze. A nějaký čtverák v kombinaci s trojitým axelem.“

No páni. Navíc ani to není vše.

„Chci zkoušet i čtverného axela. Zatím ještě ne pro program. Ale v létě ho zkusím. Cítím, že prostor pro něj tam je.“

