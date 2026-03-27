Nůž se zastavil a Vránková improvizovala. Trojitý lutz? Bude to překvapení, smála se

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  20:39
Věděla, že se ocitla ve společnosti, kam vlastně úplně nepatří. Že coby 34. žena z mistrovství Evropy bruslí mezi 24 nejlepšími na mistrovství světa. Že na rozdíl od ostatních nemá v repertoáru trojitého lutze. A tak Barbora Vránková ani nepomýšlela na posun pořadím vzhůru, ale hlavně si přála, aby její jízda byla před mocně aplaudující halou hezká na pohled. Aby se na rozdíl od Titaniku, na jehož filmovou hudbu bruslila, nepotopila. Což se jí až na jednu hrubku dařilo.
Spokojená Barbora Vránková po volné jízdě na MS v Praze.

Barbora Vránková točí piruetu na MS v Praze
Barbora Vránková ve skoku na MS v Praze.
15 fotografií

Při nájezdu na kombinaci trojitého salchowa s dvojitými axely jste upadla, přitom jste celou jízdu působila velmi klidně. Co se v tu chvíli přihodilo?
Bylo to úplně zvláštní. Trojitý salchow je pro mě asi nejlehčí prvek, kterým se rozcvičuji ještě před dvojitým axelem, čímkoliv. Přišlo mi, jako kdybych do něčeho najela. Nůž se mi zastavil a nejel. V tu chvíli to bylo obří překvapení.

Ale zaimprovizovala jste a kombinaci hned zařadila.
Měla následovat úplně jiná choreografie, protože původně po té kombinaci byl dvojitý lutz. Ale rozhodla jsem se, to takhle nenechám, že nepojedu jenom dvojáka. Tak jsem se snažila z posledních sil to tam ještě nějak zachránit a tu kombinaci tam aspoň nějakým způsobem dodat.

Takže hned, jak jste se zvedala z ledu, jste měla jasno, že kombinaci ještě zařadíte?
Byla jsem rozhodnutá. I když choreografie kvůli tomu hodně zchátrala, protože jsem se ocitla úplně jinde, než kde jsem měla být. Ale nelituju, že jsem do toho šla.

Jste zvyklá takto improvizovat?
Ano. Zkouším si to i na tréninku. Když se mi něco nepodaří a mám šanci to ještě překalkulovat, snažím se to nějak napravit a nevzdat se. Něco podobného se mi stalo i na republice. Tam jsem skočila jen jednoduchého rittbergera místo trojitého, tak jsem ho zařadila tam, kde měl být dvojitý lutz. A vtipné bylo, že táta si toho ani nevšiml. Ale samozřejmě takové situace při závodech řešit nechcete.

Barbora Vránková se snaží ustát nepovedený nájezd na trojitého salchowa.
Kromě pádu přišla ještě jedna srážka. Ta byla…
… znovu za čas. Bohužel. Pokusím se příští rok dohlédnout na to, aby moje programy nebyly seskládané delší, než mají být. Věděla jsem, že musím pohnout v krokovce, ale už jsem neměla sílu. Bojovala jsem s každým krokem. Takže mi bylo jasné, že jedu pozdě. Musím končit před hudbou, ale v tu chvíli to nešlo udělat jinak. Rovnou jsem věděla, že budu mít srážku i za čas, ale to dneska nebylo to hlavní. Nepočítala jsem s tím, že bych se mohla nějak posouvat pořadím, takže jsem chtěla ukázat svou bojovnost a mít dobrý pocit z jízdy.

A ten se na závěr dostavil?
Byla jsem hlavně ráda, že je to za mnou. Myslím, že jsem to zvládla asi nejlíp, jak jsem v daný okamžik mohla. Nemůžu si nic moc vyčítat. Samozřejmě, k dokonalosti to mělo daleko a ani náplní to nebyla nejkvalitnější jízda. Ale pro mě to byla možná nejlepší jízda, co se týče bojovnosti a nastavení.

Podle čeho to posuzujete?
Nemůžu říct, že bych některý prvek vypustila. Vždycky během sezony jsem si v nějakém závodě říkala, že jsem někde neudržela koncentraci nebo to v jiném místě vzdala. Tady ne.

Domácí mistrovství světa máte za sebou. Co vám z něj nejvíc utkvělo?
Asi úplně všechno. Veškerý zájem a podpora diváků, to už jen tak nezažiju. Ať už se něco podařilo nebo nepodařilo, ať už byly obavy nebo nebyly, tak jsem se snažila vážit každého momentu. Vždycky, když mě napadaly nějaké černé myšlenky, říkala jsem si: Ne! Buď vděčná, že jsi vůbec tady, že sis vybojovala to místo.

Po tomto týdnu si můžete říkat, že jste 24. žena světa. Jak se odsud posunout ještě výš?
Je toho ještě spousta, co se dá zlepšit. Trénovat víc hodin, přidávat jízdám obtížnost v technických elementech. Už tuto sezonu jsem udělala velký pokrok. Na tom se budu snažit stavět. A k tomu ještě zlepšit stabilitu výkonů.

A co trojitý lutz, ten je k pomýšlení na vyšší příčky téměř nezbytný. Chystáte ho?
(směje se) Trénuju všechno. Necháme to jako překvapení na příští rok.

Tipsport - partner programu
Anglie vs. UruguayFotbal - - 27. 3. 2026:Anglie vs. Uruguay //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 2.50
  • 7.80
Švýcarsko vs. NěmeckoFotbal - - 27. 3. 2026:Švýcarsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 15.00
  • 5.40
  • 1.25
Nizozemsko vs. NorskoFotbal - - 27. 3. 2026:Nizozemsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.26
  • 4.80
  • 14.00
Španělsko vs. SrbskoFotbal - - 27. 3. 2026:Španělsko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
NY Rangers vs. ChicagoHokej - - 28. 3. 2026:NY Rangers vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 1.96
  • 4.16
  • 3.40
Buffalo vs. DetroitHokej - - 28. 3. 2026:Buffalo vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 2.09
  • 4.06
  • 3.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
