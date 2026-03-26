Těším se na závod vykoupení. Nejen pro Malinina je Praha místem druhých šancí

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  10:05
Odveta. Vykoupení. Zadostiučinění. Slova, která na světovém šampionátu zaznívají možná častěji než kdykoliv jindy. Kromě spokojených olympijských medailistů, kteří už nemusí nikomu nic dokazovat, se totiž do Česka sjela také celá řádka krasobruslařů, kterým zůstala po olympiádě nepříjemná pachuť. A v Praze ji chtějí smýt.
Svou cestu za odvetou zahájily ve středu ženy a sportovní dvojice.

Kaori Sakamotová původně chtěla končit kariéru už na olympiádě, ale po závodě, kdy cítila, že jí zlato proklouzlo mezi prsty, si Japonka prodloužila závodní program až do Prahy.

A po krátkém programu před zaplněnou O2 arenou jistě nelitovala. Předvedla perfektní jízdu, po které vede nad krajankou Mone Čibovou o necelý bod.

„Na olympiádě jsem získala stříbro a cítila jsem, že jsem chtěla získat medaili s lepší barvou,“ přiznala ve středu. „Takový smutek, který jsem po Miláně zažila, jsem necítila ani loni v Bostonu, když jsem neobhájila světový titul. Ale teď mi jde jen o to, abych na konci závodu ničeho nelitovala.“

Ještě nekončíme? Vránková postupem překvapila sama sebe, užívání musí počkat

Vlastně celé složení nejlepší trojky po krátkém programu žen bylo symbolické.

Čibová přišla na olympiádě o medaili o titěrný bod a 28 setin.

A v Praze zatím třetí Amber Glennová ztratila v Miláně šanci na cenný kov už v krátkém programu, když skočila jen dvojitého rittbergera, který se jí do hodnocení vůbec nezapočítal. Famózní volnou jízdou se vyšplhala alespoň na pátou příčku celkově, ale hořké myšlenky na „co by, kdyby“ se tím jen umocnily.

„Ten rittberger mě pronásleduje ve snech. Měla jsem pocit, že nemám nic pod kontrolou, a to už nechci nikdy zažít,“ svěřovala se v Praze.

Amber Glennová ve skoku při krátkém programu na MS v Praze.

Ve středu ji potrápil trojitý axel, její exkluzivní skok. V rozbruslení s ním bojovala a ani při jízdě nebyl perfektní, ale ustála ho a spadlý kámen ze srdce byl téměř slyšitelný i v burácející hale.

„Podpora fanoušků byla úžasná, moc jsem si ji užila hlavně při krokové sekvenci,“ ocenila pražské publikum Američanka. „Těsně před začátkem jízdy, když už měla začínat hudba, na mě ještě někdo něco zakřičel, a já slyšela, jak někdo jiný dělá: Šuš! To mě pobavilo.“

Možná i tento okamžik (ona fanynka mimochodem volala „Love you!“) jí pomohl k povedené jízdě bez chyb a třetímu místu.

„Rozhodně je příjemné, že se pro jednou nemusím škrábat při volné jízdě pořadím vzhůru,“ připustila s úsměvem.

Amber Glennová si užívá potlesk fanoušků po svém krátkém programu na MS v Praze.

Další, kdo ve středu zahájil pouť za zadostiučiněním, jsou Němci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin.

Ti po krátkých programech sportovních dvojic v Miláně dokonce vedli, pak ale pokazili kombinaci a skočili jen jednoduchého salchowa. Nakonec tak brali až bronz.

A jejich série závodů, ve kterých pod velkým tlakem pokazí jednu nebo druhou jízdu, povážlivě bobtná. V Praze jí chtějí učinit přítrž.

„Olympiáda nás naučila, jak trochu lépe pracovat s tlakem,“ tvrdila Haseová před startem. Svým středečním výkonem se dostali do pozice, kdy nutně musí taková slova potvrdit.

Po krátkém programu totiž opět vedou. Ale jen o 33 setin bodu!

A Gruzínci Mětelkinová s Berulavou se rozhodně se stříbrem smířit nehodlají.

Scéna pro velké drama ve čtvrtečních volných jízdách snad ani nemohla být nachystána lépe.

Kouč fenomenálního Malinina: Závodí jen sám se sebou. V Praze ukáže, co dovede

Ještě předtím ale přijde řada na nejočekávanější příběh o odplatě.

Z krátkého programu mužů se má Ilia Malinin odrazit ke třetímu světovému zlatu v řadě a hlavně k odčinění olympijského kolapsu.

Sám Malinin prohlásil: „Těším se na závod vykoupení.“

Ve své kategorii není Američan sám, kdo touží po odvetě.

Adam Siao Him Fa kvůli olympiádě vynechal evropský šampionát a v Miláně byl po skvělém krátkém programu na bronzové příčce. Jenže pak pokazil volnou jízdu a propadl se pořadím. Sedmé místo bylo pro dvojnásobného mistra Evropy a světového medailistu obrovským zklamáním.

„Po olympijském závodě jsem dva dny nespal,“ přiznal v Praze Francouz. „Musel jsem si srovnat v hlavě, že i když se olympiáda zdá jako ten největší sportovní moment, neznamená to, že bude i největším závodem v mém životě.“

Stejně jako Malinin objížděl v měsíci mezi Milánem a světovým šampionátem různé exhibice, na kterých mohl znovu získat skokanské sebevědomí.

Díky, Ilio, za ty skoky! Siao Him Fa okoukal Malininův přístup a porazil ho

„Stále jsem musel podávat výkony a vlastně jsem tím i trénoval, jen jinak,“ popisoval. Nejdůležitější však bylo přenastavit po milánském zklamání hlavu. „A to nebylo jednoduché. Zabralo mi to celkem dost času,“ připustil.

Prakticky stejný příběh jako Siao Him Fa prožili na olympiádě britští tanečníci Lilah Fearová a Lewis Gibson.

Po rytmickém tanci byli čtvrtí a v tom volném plánovali útok na medaili, od které je dělilo jen pár desetin bodů. Ale druhá část závodu jim nevyšla, volný tanec měli plný chyb a skončili až sedmí.

„To pro nás byla velká rána,“ nezastíral Gibson.

„Ale zároveň to byla i velká lekce. Je snadné obávat se chyb a myslet si, že se od nich odvíjí celý svět. Ale tím, že jsem udělala chyby v tom největším závodě, jsem zjistila, že tak to není,“ reflektovala Fearová.

Přijede za námi i pes. Jak se Valesiová s Bidařem báli, než zjistili: Jedeme dál

Britové si z loňského šampionátu odvezli bronz a na ten chtějí v Praze navázat. „Rádi bychom znovu zažili ten okamžik na konci programu, kdy vám proběhne hlavou: Takhle se to dělá!“ plánovala Fearová.

Sakamotová s Glennovou první část své pražské mise zvládly.

Siao Him Fa s Malininem se o totéž pokusí ve čtvrtek odpoledne.

A Britové v pátek, společně s českými sourozenci. Taschlerovi s Mrázkovými by zase rádi aspoň na závěr sezony viděli po konci závodu body, které by odpovídaly jejich pocitům.

Nejen proto pražský šampionát tak táhne.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Půjčil mu oblek Elton John? David Pastrňák se štěnětem v náručí pobavil fanoušky

David Pastrňák během Dne štěňat.

Hráči Boston Bruins si připomněli Světový den štěňat. Na sociálních sítích tým zveřejnil fotografie svých hvězd se štěňaty. Pozornost fanoušků upoutal hlavně outfit Davida Pastrňáka. Českého útočníka...

Ofenzivní žně. Jokič psal dějiny NBA, pálili Murray s Dončičem a Clarková to fotila

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Indiana Pacers, brání ho...

Jamal Murray dal 53 bodů a svým druhým nejlepším výkonem v základní části NBA zařídil basketbalovému Denveru vítězství nad Dallasem 142:135. Pro Murrayho to byl šestý zápas, ve kterém pokořil hranici...

Zastavte zelená srdce. Koubek vstupuje na novou scénu, jak naloží se Součkem?

Miroslav Koubek na tréninku české reprezentace před baráží o mistrovství světa...

Už v prosinci, první den ve funkci, burcoval: „Musíme v týmu rozfoukat oheň!“ Teď je tady den, na který přes tři měsíce čekal. „Čím jsem starší, tím méně pociťuji stres, který by mě vyloženě deptal....

26. března 2026  10:43

Moje levá. Anebo pravá? Mbappé popírá, že mu v Realu vyšetřili špatnou nohu

Útočník Kylian Mbappé střílí na bránu.

Kylian Mbappé popřel zprávy médií, že mu v Realu Madrid vyšetřili špatnou nohu, když si v prosinci poranil levé koleno. Informace zazněla tento týden ve fotbalovém pořadu francouzské televize RMC...

26. března 2026  10:21

Těším se na závod vykoupení. Nejen pro Malinina je Praha místem druhých šancí

Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)

Odveta. Vykoupení. Zadostiučinění. Slova, která na světovém šampionátu zaznívají možná častěji než kdykoliv jindy. Kromě spokojených olympijských medailistů, kteří už nemusí nikomu nic dokazovat, se...

26. března 2026  10:05

Fotbalová Karviná přišla kvůli korupční kauze o hlavního sponzora

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci. Do případu,...

26. března 2026  9:34

Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Obránce Filip Štěpánek (v červeném) při utkání za Zbrojovku Brno proti Líšni....

Fotbalových hajzlíků pobíhají po českých trávnících mraky. Mirků Dušínů jen hrstka. Popis Filipa Štěpánka, bývalého kapitána Vyškova, však hlavnímu hrdinovi příběhů Rychlých šípů odpovídá.

26. března 2026  9:05

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Momentka z amatérského fotbalu.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Boj o trůn začíná. Domácí liga amerického fotbalu vyvrcholí znovu v Nitře

Vysočina Gladiators - Znojmo Knights, momentka ze semifinále nejvyšší domácí...

Hity, touchdowny a špičkové pasy jsou zpět. Už v sobotu 28. března odstartuje Snapbacks liga a s ní i nová kapitola amerického fotbalu na českých hřištích. Sedm týmů, nový vyzyvatel v podobě Brno...

26. března 2026  8:45

Krasobruslařští šampioni z Prahy 1993: Úspěšní trenéři, závislost i tragická smrt

Jak dopadli šampioni z pražského MS v krasobruslení v roce 1993?

V pražské O2 areně odstartovalo mistrovství světa v krasobruslení. Naposledy se zde světová elita představila v roce 1993. Na ledě tehdy nově vzniklé České republiky stáli budoucí olympijští...

26. března 2026  8:30

Další souboj Quintany s Froomem, jen už ne v sedle. Končí velká cyklistická éra

Chris Froome v rozhovoru před 17. etapou s Nairem Quintanou.

Stali se synonymem minulé dekády, jejich bitvy na alpských a pyrenejských velikánech uchvátily miliony cyklistických nadšenců. Strojové tempo Chrise Frooma proti bláznivým útokům Naira Quintany....

26. března 2026  8:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Já, maratonec. Kdybych v životě zpomalil, těžko přidám, říká Poborský

Karel Poborský zaběhl osobní rekord při maratonu v Římě

Váží téměř stejně jako před 30 lety, kdy okouzlil fotbalový svět svým lobem na Euru 1996 proti Portugalsku. Pětasedmdesát kilo. Čtyřikrát týdně chodí běhat, dvakrát týdně si zahrát hokej. A v neděli...

26. března 2026,  aktualizováno  8:09

Česká sestava na MS v krasobruslení 2026: senzační medailista i světový unikát

Ve spolupráci
Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Pražská O2 arena se proměnila v epicentrum světového krasobruslení. Pořadatelská země se navíc může pochlubit obsazením všech čtyř kategorií, což pro Česko rozhodně není samozřejmé. Fanoušci se tak...

26. března 2026  7:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.