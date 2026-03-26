Těším se na závod vykoupení. Nejen pro Malinina je Praha místem druhých šancí

Svou cestu za odvetou zahájily ve středu ženy a sportovní dvojice.
Kaori Sakamotová původně chtěla končit kariéru už na olympiádě, ale po závodě, kdy cítila, že jí zlato proklouzlo mezi prsty, si Japonka prodloužila závodní program až do Prahy.
A po krátkém programu před zaplněnou O2 arenou jistě nelitovala. Předvedla perfektní jízdu, po které vede nad krajankou Mone Čibovou o necelý bod.
„Na olympiádě jsem získala stříbro a cítila jsem, že jsem chtěla získat medaili s lepší barvou,“ přiznala ve středu. „Takový smutek, který jsem po Miláně zažila, jsem necítila ani loni v Bostonu, když jsem neobhájila světový titul. Ale teď mi jde jen o to, abych na konci závodu ničeho nelitovala.“
Vlastně celé složení nejlepší trojky po krátkém programu žen bylo symbolické.
Čibová přišla na olympiádě o medaili o titěrný bod a 28 setin.
A v Praze zatím třetí Amber Glennová ztratila v Miláně šanci na cenný kov už v krátkém programu, když skočila jen dvojitého rittbergera, který se jí do hodnocení vůbec nezapočítal. Famózní volnou jízdou se vyšplhala alespoň na pátou příčku celkově, ale hořké myšlenky na „co by, kdyby“ se tím jen umocnily.
„Ten rittberger mě pronásleduje ve snech. Měla jsem pocit, že nemám nic pod kontrolou, a to už nechci nikdy zažít,“ svěřovala se v Praze.
Ve středu ji potrápil trojitý axel, její exkluzivní skok. V rozbruslení s ním bojovala a ani při jízdě nebyl perfektní, ale ustála ho a spadlý kámen ze srdce byl téměř slyšitelný i v burácející hale.
„Podpora fanoušků byla úžasná, moc jsem si ji užila hlavně při krokové sekvenci,“ ocenila pražské publikum Američanka. „Těsně před začátkem jízdy, když už měla začínat hudba, na mě ještě někdo něco zakřičel, a já slyšela, jak někdo jiný dělá: Šuš! To mě pobavilo.“
Možná i tento okamžik (ona fanynka mimochodem volala „Love you!“) jí pomohl k povedené jízdě bez chyb a třetímu místu.
„Rozhodně je příjemné, že se pro jednou nemusím škrábat při volné jízdě pořadím vzhůru,“ připustila s úsměvem.
Další, kdo ve středu zahájil pouť za zadostiučiněním, jsou Němci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin.
Ti po krátkých programech sportovních dvojic v Miláně dokonce vedli, pak ale pokazili kombinaci a skočili jen jednoduchého salchowa. Nakonec tak brali až bronz.
A jejich série závodů, ve kterých pod velkým tlakem pokazí jednu nebo druhou jízdu, povážlivě bobtná. V Praze jí chtějí učinit přítrž.
„Olympiáda nás naučila, jak trochu lépe pracovat s tlakem,“ tvrdila Haseová před startem. Svým středečním výkonem se dostali do pozice, kdy nutně musí taková slova potvrdit.
Po krátkém programu totiž opět vedou. Ale jen o 33 setin bodu!
A Gruzínci Mětelkinová s Berulavou se rozhodně se stříbrem smířit nehodlají.
Scéna pro velké drama ve čtvrtečních volných jízdách snad ani nemohla být nachystána lépe.
Ještě předtím ale přijde řada na nejočekávanější příběh o odplatě.
Z krátkého programu mužů se má Ilia Malinin odrazit ke třetímu světovému zlatu v řadě a hlavně k odčinění olympijského kolapsu.
Sám Malinin prohlásil: „Těším se na závod vykoupení.“
Ve své kategorii není Američan sám, kdo touží po odvetě.
Adam Siao Him Fa kvůli olympiádě vynechal evropský šampionát a v Miláně byl po skvělém krátkém programu na bronzové příčce. Jenže pak pokazil volnou jízdu a propadl se pořadím. Sedmé místo bylo pro dvojnásobného mistra Evropy a světového medailistu obrovským zklamáním.
„Po olympijském závodě jsem dva dny nespal,“ přiznal v Praze Francouz. „Musel jsem si srovnat v hlavě, že i když se olympiáda zdá jako ten největší sportovní moment, neznamená to, že bude i největším závodem v mém životě.“
Stejně jako Malinin objížděl v měsíci mezi Milánem a světovým šampionátem různé exhibice, na kterých mohl znovu získat skokanské sebevědomí.
„Stále jsem musel podávat výkony a vlastně jsem tím i trénoval, jen jinak,“ popisoval. Nejdůležitější však bylo přenastavit po milánském zklamání hlavu. „A to nebylo jednoduché. Zabralo mi to celkem dost času,“ připustil.
Prakticky stejný příběh jako Siao Him Fa prožili na olympiádě britští tanečníci Lilah Fearová a Lewis Gibson.
Po rytmickém tanci byli čtvrtí a v tom volném plánovali útok na medaili, od které je dělilo jen pár desetin bodů. Ale druhá část závodu jim nevyšla, volný tanec měli plný chyb a skončili až sedmí.
„To pro nás byla velká rána,“ nezastíral Gibson.
„Ale zároveň to byla i velká lekce. Je snadné obávat se chyb a myslet si, že se od nich odvíjí celý svět. Ale tím, že jsem udělala chyby v tom největším závodě, jsem zjistila, že tak to není,“ reflektovala Fearová.
Britové si z loňského šampionátu odvezli bronz a na ten chtějí v Praze navázat. „Rádi bychom znovu zažili ten okamžik na konci programu, kdy vám proběhne hlavou: Takhle se to dělá!“ plánovala Fearová.
Sakamotová s Glennovou první část své pražské mise zvládly.
Siao Him Fa s Malininem se o totéž pokusí ve čtvrtek odpoledne.
A Britové v pátek, společně s českými sourozenci. Taschlerovi s Mrázkovými by zase rádi aspoň na závěr sezony viděli po konci závodu body, které by odpovídaly jejich pocitům.
Nejen proto pražský šampionát tak táhne.