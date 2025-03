Krasobruslař Reshtenko na MS nepostoupil do volných jízd, vede Malinin

Dvaadvacetiletý Reshtenko na MS závodil potřetí, při předchozích dvou startech měl k postupu do volných jízd daleko. Tentokrát potřeboval atakovat osobní rekord 75,59 bodu, ale to se mu nepodařilo. Zaváhal ve výjezdech u úvodního čtverného toeloopu i následného trojitého axelu a dostal 68,61 bodu. Od finálové čtyřiadvacítky ho dělilo 4,39 bodu.

Reshtenko se před soutěží fyzicky cítil dobře, ale byl nervózní. „Ty první dva skoky jsem udělal, ale na těch výjezdech jsem ztratil strašně mnoho bodů. Je to škoda, protože jsem se v té jízdě cítil na to, že mám na to, abych to zajel,“ uvedl na svazovém facebooku.

Kvůli drobným problémům se s trenérem Michalem Březinou rozhodli pro program pouze s jedním čtverným skokem. „To můžu zajet skoro vždy. Zajel jsem to, ale ne úplně čistě, jak jsme to plánovali,“ litoval Reshtenko. Na šampionátu v Bostonu se bude v mužské kategorii rozdělovat až 24 kvót pro ZOH, na dodatečné kvalifikaci v Pekingu jich bude v září k dispozici minimálně pět.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko při krátkém programu na MS.

V nejsilnější rozjížďce dvacetiletý Malinin před domácím publikem ukázal, jak jezdí šampion. Předvedl skvělý krátký program se čtverným lutzem a kombinací čtverného toeloopu s trojitým. Dostal za něj 110,41 bodu. Přes hranici 110 bodů se v krátkém programu dostal jako třetí krasobruslař v historii, před ním jsou v tabulkách jen Nathan Chen (113,97) a Juzuru Hanju (111,82).

Vzápětí po Malininovi nastoupil jako poslední na led haly v Bostonu Japonec Juma Kagijama. Těžkou situaci zvládl, technicky nabitý krátký program zajel rovněž čistě a domácímu favoritovi se přiblížil na 3,32 bodu. Před sobotními volnými jízdami má stále reálnou naději, že po třech druhých místech na MS a olympijském stříbru z roku 2022 získá první velké zlato.

Průběžnou třetí příčku drží Michail Šajdorov z Kazachstánu. Získal 94,77 bodu a po triumfu na mistrovství čtyř kontinentů útočí i na medaili z MS. Přes 90 bodů se dostalo šest krasobruslařů. Těsně pod stupni vítězů na šanci čekají Francouz Kevin Aymoz (93,63), Japonec Šun Sato (91,26) a Gruzínec Nika Egadze (90,39).