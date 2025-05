Předprodej na krasobruslařské MS už běží. Milé překvapení, zní k diváckému zájmu

„Zatím jsme maximálně spokojení, je to milé překvapení,“ komentuje průběh předprodeje Karel Oubrecht, generální sekretář Českého krasobruslařského svazu.

K pondělnímu poledni zaznamenali pořadatelé přes 20 tisíc prodaných vstupenek. Vyprodané jsou například všechny dostupné lístky na sobotní program, kdy bude šampionát vrcholit volnými jízdami mužů a volnými tanci. Také většina „all event“ vstupenek zmizela během prvních hodin předprodeje.

Co se týče zájmu českých a zahraničních fanoušků, je podíl zatím vyrovnaný.

Předprodej byl dostupný pro ty fanoušky, kteří se s předstihem zaregistrovali k odběru newsletteru šampionátu. Díky tomu obdrželi kód, kterým se mohli do předprodeje zapojit.

Ve čtvrtek v deset hodin dopoledne se spouští volný prodej, do kterého půjde zbytek kapacity O 2 areny.

Celková kapacita bude o něco nižší než například při mistrovství světa v hokeji, protože část tribun zaberou místa pro rozhodčí, Mezinárodní bruslařskou unii a televize.

„Na rozdíl od jiných kolektivních sportů, které třeba můžou umístit televizní štáby na plochu, my takovou možnost nemáme, takže je musíme dát do hlediště. Ale teprve uvidíme, kolik nakonec přijede televizí ze zahraničí a kolik místa jim budeme muset vyhradit, takže se ještě budou nějaké blokace uvolňovat a do prodeje půjdou další vstupenky,“ přibližuje Oubrecht.

„Krasobruslařský šampionát je mimořádná akce, která se vymyká všem ostatním, které v České republice běžně pořádáme. Prvek estetičnosti a provázání s kulturou je naprosto výjimečný,“ říká k mistrovství světa předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Zájem o pražský šampionát nepřekvapuje ani předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Krasobruslení je jedním z klíčových zimních olympijských sportů,“ vysvětluje.

Zároveň počítá s tím, že mistrovství zvedne zájem o sport jako takový. „Byl bych překvapený, kdyby tomu tak nebylo. Přál bych si jen, aby mistrovství světa v krasobruslení bylo nejen impulzem pro děti, ale také pro obce a města ke stavění nových zimních stadionů, protože jak krasobruslení, tak lední hokej do velké míry omezuje v rozvoji chybějící infrastruktura.“