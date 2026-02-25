Světová špička v Praze. Na krasobruslařské MS dorazí takřka všichni medailisté z OH

V O2 areně nebude chybět ani hvězdný Američan Ilia Malinin, který bude usilovat o třetí titul za sebou. Jednadvacetiletý krasobruslař se pokusí napravit selhání z Milána, kde po nepovedené volné jízdě obsadil až osmé místo.
Už o čtvrté světové zlato zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, která může oplatit porážku z olympijských her Američance Alyse Liuové, za níž skončila druhá.
|
Pohádka o krasobruslařce, která toužila žít. Liuová „zradila“ a skončila. Teď je zlatá
„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ uvedl předseda organizačního výboru Evžen Milčinský v tiskové zprávě.
Ve startovních listinách figuruje 36 mužů a 35 žen, 24 sportovních dvojic a 31 tanečních párů. Zatímco na olympiádě reprezentovaly české krasobruslení pouze dva taneční páry, na světovém šampionátu se domácí zástupci objeví v každé kategorii.
|
Bojujeme za svou vnitřní svobodu. Na lásku teď nemáme čas, líčí Taschlerovi
V soutěži žen bude startovat Barbora Vránková, mezi muži bronzový medailista z lednového mistrovství Evropy v Sheffieldu Georgii Reshtenko.
Ve sportovních dvojicích nastoupí Anna Valesi a Martin Bidař a v tancích na ledě olympionici Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Světový šampionát se bude konat od 24. do 29. března.