Světová špička v Praze. Na krasobruslařské MS dorazí takřka všichni medailisté z OH

  17:45
Na mistrovství světa v krasobruslení v Praze se koncem března představí všichni olympijští medailisté z Milána s výjimkou překvapivého vítěze soutěže mužů Michaila Šajdorova. Jednadvacetiletý reprezentant Kazachstánu chybí ve startovních listinách, které zveřejnila Mezinárodní bruslařská unie (ISU).
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)

Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026) | foto: AP

Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)
Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)
V O2 areně nebude chybět ani hvězdný Američan Ilia Malinin, který bude usilovat o třetí titul za sebou. Jednadvacetiletý krasobruslař se pokusí napravit selhání z Milána, kde po nepovedené volné jízdě obsadil až osmé místo.

Už o čtvrté světové zlato zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, která může oplatit porážku z olympijských her Američance Alyse Liuové, za níž skončila druhá.

„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ uvedl předseda organizačního výboru Evžen Milčinský v tiskové zprávě.

Ve startovních listinách figuruje 36 mužů a 35 žen, 24 sportovních dvojic a 31 tanečních párů. Zatímco na olympiádě reprezentovaly české krasobruslení pouze dva taneční páry, na světovém šampionátu se domácí zástupci objeví v každé kategorii.

V soutěži žen bude startovat Barbora Vránková, mezi muži bronzový medailista z lednového mistrovství Evropy v Sheffieldu Georgii Reshtenko.

Ve sportovních dvojicích nastoupí Anna Valesi a Martin Bidař a v tancích na ledě olympionici Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.

Světový šampionát se bude konat od 24. do 29. března.

Světová špička v Praze. Na krasobruslařské MS dorazí takřka všichni medailisté z OH

