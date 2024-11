Fandil nám úplně každý, vzpomíná na poslední pražský šampionát Novotný

V březnu 1993 přijížděli do Prahy jako favorité. Kovaříková s Novotným byli tehdy vicemistry světa, zlatý pár z předchozího šampionátu navíc ukončil kariéru, a tak se od nich nic jiného než zlato nečekalo. Ani oni necílili na žádnou nižší metu.

Ještě stále v nich trochu přežívala křivda z olympiády v Albertville předchozího roku, kdy je o medaili připravily zákulisní hry. „Kanadští favorité na zlato několikrát spadli, tak jim dali alespoň bronz. Později to i jeden z rozhodčích přiznal, že výsledky ovlivnil v náš neprospěch. Tehdy se k nám krasobruslařský svět zachoval nefér,“ vzpomíná s hořkým úsměvem Novotný.

V Praze chtěli po olympijském zklamání a světovém stříbře konečně disciplínu sportovních dvojic opanovat. A přál si to i každý, koho ty dny v pražských ulicích potkávali. Recepční na hotelu, řidič autobusu, který je vezl na stadion, prodavačky v obchodě.

„I když nás jinak neznali, teď nás brali jako svou naději. Najednou jsme měli pocit, že nám fandí úplně všichni,“ vypráví Novotný. „Takový pocit ale může být až zrádný, protože dokáže vyvolat příliš mnoho emocí, a vy se pak nekoncentrujete.“

Radka Kovaříková a René Novotný během své volné jízdy na mistrovství světa v Praze 1993.

Přestože se snažili s očekáváním fanoušků pracovat a nasávat z vyprodaných tribun jen pozitivní emoce, nevyhnuli se chybám a skončili opět čtvrtí. Toto čtvrté místo ale bolelo úplně jinak než to olympijské.

„Čekali jsme od sebe vítězství, takže pak už bylo jedno, jestli jsme byli druzí nebo čtvrtí.“

Na vytoužené zlato si museli počkat až na šampionát v roce 1995, ten domácí ale pro ně zůstal unikátním. „V každé zemi berou krasobruslení trochu jinak, takže i atmosféra každého mistrovství je specifická. Tady v Praze byla divácká kulisa úžasná. Jsou publika, která jsou taková chladnější. Zatleskají, ale moc emocí necítíte. V Česku byly emoce cítit vždy.“

Na úspěchy Kovaříkové s Novotným se zatím nepodařilo českým sportovním dvojicím navázat. Nadějný pár juniorských mistrů světa Anna Dušková–Martin Bidař se kvůli odlišným cílům rozpadla, a Bidař zatím s novými partnerkami nedokázal zopakovat předešlé výkony.

Nástupcům Tomáše Vernera a Michala Březiny ještě chybí kvality evropské špičky, podobná situace je mezi ženami. Momentálně se tak zdá, že za dva roky se budou veškeré naděje na přední umístění upínat k tanečním párům – sourozencům Taschlerovým a Mrázkovým.

„Když jsme začali závodit, docela dlouho trvalo, než nás začali rozhodčí brát úplně vážně. Považovali nás za perspektivní dvojici, ale protože jsme byli jen z České republiky, odráželo se to na známkách. Nakonec se nám podařilo dostat sportovky až na tu nejvyšší úroveň, a nejen ty. Když jsme přijeli na olympiádu nebo světový šampionát, tak v každé kategorii skončil český zástupce téměř vždy do první desítky. Mrzí mě, že dnes už to neplatí a svět nám hodně utekl,“ probírá Novotný stav českého krasobruslení.

To už nějakou dobu sleduje také jako expert České televize při přímých přenosech a se stejnou rolí počítá i na pražském šampionátu. Pokud nebude muset být v komentátorské buňce, plánuje trávit závody na diváckých tribunách. „Tam se k vám nejlépe dostanou všechny emoce,“ vysvětluje.

„Samozřejmě v televizi vidí divák jízdu lépe, ale mě samotného občas při komentování mrzí, že koukám na ty výkony jen přes obrazovku, protože ten prožitek diváků přímo v hale zkrátka televize nezprostředkuje.“

Podle něj proto není nutné se o návštěvnost pražského mistrovství obávat. „Jak ukázal hokejový šampionát, čeští diváci se rádi přijdou podívat osobně. Navíc kdo ví, jestli tu příští mistrovství nebude za dalších třiatřicet let. Spíš by mě překvapilo, kdyby si čeští fanoušci zdůvodnili, proč do Prahy nepřijet.“