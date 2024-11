Spojení historie a sportu. Praha chystá krasobruslařské mistrovství světa

Šampionát začne v úterý 24. března 2026, téměř přesně měsíc po skončení olympijských her v Milánu a Cortině. Poslední finálové jízdy jsou naplánované na sobotu 28. března, neděle bude tradičně patřit slavnostní exhibici.

Vstupenky by chtěli dát organizátoři do prodeje v prvním čtvrtletí roku 2025. „Kapacita by měla být stejná jako na hokejových zápasech, minus zhruba tisíc míst kvůli zázemí pro rozhodčí a kiss&cry zóně,“ vzkazuje fanouškům Petr Juříček, manažer šampionátu.

Nyní spolu se zástupci Prahy, účastníky posledních dvou pražských šampionátů Evou Romanovou a René Novotným a grafičkou Eliškou Vojtěch představil vizuální identitu mistrovství, která je založena na trojúhelníku jako symbolu krystalku ledu, zoubků na bruslích i pražských věží.

„Vznikl tím minimalistický piktogram, který zobrazuje podobu stověžaté Prahy,“ vysvětluje Vojtěch podobu loga. Trojúhelník se kromě loga promítne také do písma šampionátu, podoby komunikace na sociálních sítích nebo ukazatelů v samotném areálu O 2 areny.

Mimo to chtějí organizátoři veškeré grafické materiály ladit do palety červených až modrých odstínů, které odráží barvy České republiky a Mezinárodní bruslařské unie. „Chceme vytvořit vizuálně nezapomenutelný šampionát, o kterém se bude mluvit i po roce 2026,“ přeje si Vojtěch.

O přidělení pořadatelství Praze rozhodl kongres Mezinárodní bruslařské unie (ISU) v červnu 2022. Organizátoři si důvěry ISU cení o to víc, že v současném olympijském cyklu půjde o jediné mistrovství světa na evropské půdě.

Český krasobruslařský svaz se při kandidatuře mohl opřít o úspěšný evropský šampionát v Ostravě před sedmi lety i časté pořádání juniorských závodů včetně finále Grand Prix. „Zástupci ISU vždy odjíždí z Česka spokojení a s vědomím, že pořádáme úspěšné krasobruslařské akce. Roli také sehrála osobnost předsedy svazu pana Stanislava Židka, který jednal s prezidentem ISU,“ vyzdvihuje Juříček.

Vedle toho ISU přesvědčilo zázemí, které může Praha a O 2 arena nabídnout – ať už tréninkové kluziště ve stejné budově jako to závodní, tak ubytování pro sportovce pár kroků od haly.

Manažer ISU MS v krasobruslení 2026 Petr Juříček na tiskové konferenci k představení loga a grafické identity mistrovství světa v krasobruslení 2026.

Městská část Praha 9 bude při šampionátu vycházet z čerstvých zkušeností z hokejového mistrovství. „Základní jsou pro nás tři věci: aby se fanoušci cítili jako doma, aby ze šampionátu profitovaly místní podniky a aby se naši obyvatelé necítili v ničem omezováni,“ vypočítává priority Prahy 9 její místostarosta Adam Vážanský.

Hlavní město Praha se zase připravuje na větší počet turistů v centru. „Spojení historie města s krasobruslením, které ze sportu přešlo v umění, bude jistě pro diváky velmi atraktivní. Pro Prahu je velmi důležité, že se znovu promítne do světového vnímání nejen jako historické místo, ale jako město schopné uspořádat takovou akci,“ oceňuje primátor Bohuslav Svoboda.

Praha se za necelé dva roky stane centrem krasobruslení už počtvrté v historii konání světových šampionátů. Poprvé měřily na pražském ledě síly pouze ženy v roce 1939, tehdy ještě byly šampionáty rozdělené a muži se sportovními dvojicemi jeli o medaile o týden později v Budapešti.

Další světový šampionát měl být v Praze v roce 1961, tehdy se ale zrušil kvůli tragédii americké výpravy, která zahynula při leteckém neštěstí cestou do Československa. Šampionát se přesunul na další rok a v dnešní Sportovní hale Fortuna si pro titul mistrů světa v tancích na ledě dobruslili sourozenci Romanovi.

Účastníci dvou posledních krasobruslařských šampionátů v Praze Eva Romanová a René Novotný na představení vizuální identity mistrovství světa 2026.

„Když jsem se dozvěděla o konání šampionátu v Praze v roce 2026, byla jsem nesmírně šťastná. Až závodníci uvidí, jaké tu mají podmínky, budou nadšení,“ je přesvědčená Eva Romanová.

Naposledy hostila Praha nejlepší bruslaře světa v roce 1993. Své čtvrté a poslední světové zlato tehdy získal Kanaďan Kurt Browning. Největší domácí naděje, sportovní dvojice Radka Kovaříková a René Novotný, skončila na čtvrtém místě. Přestože dodnes Novotného medailový neúspěch mrzí, říká: „Každému sportovci bych přál zažít světový šampionát u sebe doma, protože to se nedá s ničím jiným srovnat.“

Od mistrovství v roce 1993 se v České republice scházela už pouze evropská špička, a to na šampionát v roce 1999 v Praze a před sedmi lety v Ostravě.

„Ta prodleva třiatřiceti let od posledního šampionátu je pro nás velkou výzvou. Mistrovství světa je po olympiádě druhou nejvýznamnější událostí, takže pro veškeré sportovní dění v Česku to bude obrovská událost,“ věří Juříček.