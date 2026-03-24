Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  16:21
Vrcholný šampionát před domácím publikem. Pro každého krasobruslaře jde o jedinečný zážitek. Martin Bidař je ze současné české reprezentace jediným, který ho už zažil. V Ostravě 2017 startoval se svou první partnerkou Annou Duškovou před zcela zaplněnými a hlučícími tribunami na mistrovství Evropy.
Anna Valesiová a Martin Bidař se fotí s fanoušky po tréninku na mistrovství světa v Praze. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Tehdy je atmosféra pohltila natolik, že nastoupili k jízdě o 33 sekund později oproti harmonogramu, za což je podle pravidel srážka jednoho bodu.

„Naše chyba. Nějak jsme zapomněli na čas,“ říkal.

Vzápětí však v Ostravě zajeli za skandovaného potlesku tribun životní volnou jízdu, která je hned při jejich debutu vynesla až na sedmé místo.

O devět let později je Bidař v Praze na světovém šampionátu, opět s Annou, tentokrát ale Valesiovou, původem z Itálie.

„Tehdy v Ostravě to bylo skvělé,“ vzpomíná. „Těším se, až zase zažiju ten pocit, kdy vjedeme na led a uslyšíme ten obrovský hluk v hale. Snad si na něj během rozjížďky rychle zvyknu a budu se moci soustředit na nás.“ Pak dodá: „Snažil jsem se na to připravit i Annu.“

Valesiová, se kterou bruslí teprve první plnohodnotnou sezonu, povídá: „Pro mě půjde o úplně novou zkušenost. Už jen kolik bylo dnes dětí na tribunách při tréninku. Doufám, že některé z nich inspirujeme, aby také začaly bruslit.“

Super, zatrénuju si s Malininem. Čtveráky mi jdou, říká Reshtenko na pražském MS

V Praze rozhodně není třiadvacetiletá Italka poprvé a při zmínce o ní se rozzáří: „Miluju ji. Nemohu se dočkat, až se po ní také trochu projdu.“

Zato s českou kuchyní to nejspíš u rodačky z Coma bude horší, že?

„Jedno jídlo máš ráda,“ napovídá Bidař.

„Jo jo. Zvíčková. Tu si chci zase dát. Ale až po závodě,“ odvětí Valesiová a dlouze se rozesměje. Vůbec se často směje. „Je emocionálnější než já, ale mně to svědčí. Na tréninku dokážeme jeden druhého podpořit. Pracujeme tvrdě, ale zároveň je to fakt zábava.“

Přípravu těsně před šampionátem si pochvalují také sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi. „Cítíme se asi nejlépe v životě. Příprava byla super,“ září Taschler. „Po posledním tréninku jsme se objali, rozbrečeli a jeli říct trenérům, jak jsme jim vděční za to, jak nás posledními měsíci provedli.“

Hned v úterý ráno si jako první z českých reprezentantů mohli vyzkoušet atmosféru domácího závodu, když od absolvovali společně se sourozenci Mrázkovými oficiální trénink. Spodní prstenec tribun už byl obsazen školními třídami a těmi největšími nadšenci.

Nechyběly ani české vlajky a tleskání, co jen malým divákům ruce stačily.

„Je nezvyk, že nás podporuje tolik lidí, ale je to krásné,“ usmívá se Taschlerová.

Desítky kamer, trojúhelníky a senzory v ledu. O2 arena se oblékla do hávu MS

Vrcholná akce v domácím prostředí s sebou vedle netradičně velké podpory nese i jedno specifikum.

„Je zajímavé závodit někde, kde všichni mluví česky,“ přiznává Taschlerová. „Je to divné!“ skáče ji do řeči bratr.

Také Kateřina a Daniel Mrázkovi se musí neobvyklým kulisám přizpůsobit. „Z Itálie jsme zvyklí, že když nás někdo naštve, hned ho společně zdrbnem. Tak jsem říkal Kátě, že tady to tak dělat nemůžeme,“ líčí Mrázek.

„Ten překvapený výraz, když někoho pozdravíme česky a oni to nečekají, ten je vtipný,“ přidává se Mrázková.

Oba české páry se po tréninku ještě nějakou dobu u ledové plochy zdržely, aby vyhověly alespoň pár žádostem o podpis nebo fotografii. Tolik času, aby potěšily všechny zájemce, neměly. I to je jedna z věcí, se kterou se musí srovnat.

„Snažili jsme se na to připravit dopředu, ale když jsme tu, tak je to ještě něco jiného. Třeba teď jsme dostávali zpětnou vazbu od trenéra a do toho na nás volala nějaká paní, jestli se s námi může vyfotit. Tak musíme vymyslet nějakou taktiku, jak zůstat i tady v té naší závodní bublině,“ plánuje Taschlerová.

Až teprve v úterý odpoledne si vyzkoušela prostředí O2 areny Barbora Vránková. „Jsem vděčná, že tu můžu být,“ hlásí.

Právě ona bude první z českých reprezentantů, kdo závodní atmosféru vyzkouší. Krátký program žen začíná ve středu v 11:30.

A devatenáctiletá Češka se startovním číslem jedna symbolicky celý šampionát otevře.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

V potížích je také Latka. Uplácel sudího v boji o záchranu? Obvinění odmítám, tvrdí

Někdejší fotbalista Martin Latka.

Dva zápasy Opavy, které smrdí. A v obou případech jméno bývalého fotbalisty a nynějšího funkcionáře Martina Latky. Podle etické komise, která s nim v úterý zahájila řízení, se podílel na nabídnutí...

24. března 2026  16:25,  aktualizováno  17:06

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

24. března 2026  14:13,  aktualizováno  16:59

Co je se Šwiatekovou? Propustila trenéra, spekuluje se o podivném vlivu psycholožky

Iga Šwiateková na turnaji v Miami.

Ještě loni se o ní psalo v superlativech, zejména, když vyhrála slavný Wimbledon. Tenistka Iga Šwiateková tím ukázala, že umí být nebezpečná na všech površích, užívala si zasloužené chvíle slávy. Do...

24. března 2026  16:55

Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Anna Valesiová a Martin Bidař se fotí s fanoušky po tréninku na mistrovství...

Vrcholný šampionát před domácím publikem. Pro každého krasobruslaře jde o jedinečný zážitek. Martin Bidař je ze současné české reprezentace jediným, který ho už zažil. V Ostravě 2017 startoval se...

24. března 2026  16:21

Žena, která proslavila zakázané salto, čelila rasismu. Dnes inspiruje i Malinina

Surya Bonalyová těsně před legendárním saltem

V Praze probíhá mistrovství světa v krasobruslení a fanoušci napjatě čekají, zda Ilja Malinin zopakuje svůj kousek z olympijských her a skočí salto vzad s dopadem na jednu nohu. Jinými slovy: zda...

24. března 2026  16:08

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...

24. března 2026  15:44

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

24. března 2026  15:08

Vítězství číslo 110 a oslava s glóbem k tomu! Shiffrinová ovládla i poslední slalom

Mikaela Shiffrinová získala malý křišťálový globus za slalom.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála slalom ve finále Světového poháru v Hafjellu a 110. vítězstvím v kariéře udělala velký krok k celkovému triumfu v seriálu. Pro šestý velký křišťálový...

24. března 2026  11:38,  aktualizováno  14:44

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

24. března 2026  14:40

„Češka jako poleno“. Mistryně světa Manuel čelí rasistickým urážkám

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Pro Českou republiku vybojovala zlato na halovém mistrovství světa v atletice. Patří k největším tuzemským talentům, dostala se do prestižní tréninkové skupiny v Nizozemsku. Kromě radosti ale Lurdes...

24. března 2026  14:36

