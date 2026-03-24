Nezvyk, všichni nám rozumějí! Češi se rozkoukávají na MS: Hlavně nastoupit včas

Tehdy je atmosféra pohltila natolik, že nastoupili k jízdě o 33 sekund později oproti harmonogramu, za což je podle pravidel srážka jednoho bodu.
„Naše chyba. Nějak jsme zapomněli na čas,“ říkal.
Vzápětí však v Ostravě zajeli za skandovaného potlesku tribun životní volnou jízdu, která je hned při jejich debutu vynesla až na sedmé místo.
O devět let později je Bidař v Praze na světovém šampionátu, opět s Annou, tentokrát ale Valesiovou, původem z Itálie.
„Tehdy v Ostravě to bylo skvělé,“ vzpomíná. „Těším se, až zase zažiju ten pocit, kdy vjedeme na led a uslyšíme ten obrovský hluk v hale. Snad si na něj během rozjížďky rychle zvyknu a budu se moci soustředit na nás.“ Pak dodá: „Snažil jsem se na to připravit i Annu.“
Valesiová, se kterou bruslí teprve první plnohodnotnou sezonu, povídá: „Pro mě půjde o úplně novou zkušenost. Už jen kolik bylo dnes dětí na tribunách při tréninku. Doufám, že některé z nich inspirujeme, aby také začaly bruslit.“
V Praze rozhodně není třiadvacetiletá Italka poprvé a při zmínce o ní se rozzáří: „Miluju ji. Nemohu se dočkat, až se po ní také trochu projdu.“
Zato s českou kuchyní to nejspíš u rodačky z Coma bude horší, že?
„Jedno jídlo máš ráda,“ napovídá Bidař.
„Jo jo. Zvíčková. Tu si chci zase dát. Ale až po závodě,“ odvětí Valesiová a dlouze se rozesměje. Vůbec se často směje. „Je emocionálnější než já, ale mně to svědčí. Na tréninku dokážeme jeden druhého podpořit. Pracujeme tvrdě, ale zároveň je to fakt zábava.“
Přípravu těsně před šampionátem si pochvalují také sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi. „Cítíme se asi nejlépe v životě. Příprava byla super,“ září Taschler. „Po posledním tréninku jsme se objali, rozbrečeli a jeli říct trenérům, jak jsme jim vděční za to, jak nás posledními měsíci provedli.“
Hned v úterý ráno si jako první z českých reprezentantů mohli vyzkoušet atmosféru domácího závodu, když od absolvovali společně se sourozenci Mrázkovými oficiální trénink. Spodní prstenec tribun už byl obsazen školními třídami a těmi největšími nadšenci.
Nechyběly ani české vlajky a tleskání, co jen malým divákům ruce stačily.
„Je nezvyk, že nás podporuje tolik lidí, ale je to krásné,“ usmívá se Taschlerová.
Vrcholná akce v domácím prostředí s sebou vedle netradičně velké podpory nese i jedno specifikum.
„Je zajímavé závodit někde, kde všichni mluví česky,“ přiznává Taschlerová. „Je to divné!“ skáče ji do řeči bratr.
Také Kateřina a Daniel Mrázkovi se musí neobvyklým kulisám přizpůsobit. „Z Itálie jsme zvyklí, že když nás někdo naštve, hned ho společně zdrbnem. Tak jsem říkal Kátě, že tady to tak dělat nemůžeme,“ líčí Mrázek.
„Ten překvapený výraz, když někoho pozdravíme česky a oni to nečekají, ten je vtipný,“ přidává se Mrázková.
Oba české páry se po tréninku ještě nějakou dobu u ledové plochy zdržely, aby vyhověly alespoň pár žádostem o podpis nebo fotografii. Tolik času, aby potěšily všechny zájemce, neměly. I to je jedna z věcí, se kterou se musí srovnat.
„Snažili jsme se na to připravit dopředu, ale když jsme tu, tak je to ještě něco jiného. Třeba teď jsme dostávali zpětnou vazbu od trenéra a do toho na nás volala nějaká paní, jestli se s námi může vyfotit. Tak musíme vymyslet nějakou taktiku, jak zůstat i tady v té naší závodní bublině,“ plánuje Taschlerová.
Až teprve v úterý odpoledne si vyzkoušela prostředí O2 areny Barbora Vránková. „Jsem vděčná, že tu můžu být,“ hlásí.
Právě ona bude první z českých reprezentantů, kdo závodní atmosféru vyzkouší. Krátký program žen začíná ve středu v 11:30.
A devatenáctiletá Češka se startovním číslem jedna symbolicky celý šampionát otevře.