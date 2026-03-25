Ještě nekončíme? Vránková postupem překvapila sama sebe, užívání musí počkat

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  15:43
Na papíře to vypadalo jako obrovsky těžká úloha. Zahájit svou jízdou celý pražský šampionát. Vystoupit před natěšeným publikem jako první domácí závodnice. Navíc na svém prvním mistrovství světa v kariéře. Devatenáctiletá krasobruslařka Barbora Vránková se ale své startovní pozice číslo jedna nezalekla. „Bylo to super, nevadí mi jezdit jako první,“ zářila plná dojmů. A obvykle nevděčná jednička ji nakonec vynesla až do volných jízd.
První reakce Barbory Vránkové po dokončení svého krátkého programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Přitom s tím, že postoupí, příliš nepočítala ani ona sama. Na rozdíl od své kamarádky, která jí věřila bezmezně. „Říkala mi, že mají lístky, ale jen na volnou. Prý že mi věří. Tak jsem jí poděkovala za důvěru,“ smála se Vránková.

Vzhledem ke svému 34. místu na Evropě ani papírově neměla na postupující pětadvacítku stačit. Ale chyby soupeřek ji postupně do volných jízd pustily.

Česká krasobruslařka se v nich představí poprvé od roku 2021, kdy Eliška Březinová ve Stockholmu obsadila 22. místo. Od té doby vždy končila už v krátkém programu.

A hned po dojetí počítala Vránková se stejným osudem.

„Konkurence je tu velká a náplň jízd těžší, než jakou mám já. Takže jsem to měla nastavené tak, že musím zajet co nejlépe, a pak uvidím, na co to bude stačit. A v tuhle chvíli vím, že jsem udělala jednu zásadní,“ říkala českým novinářům smířeně.

Chyby byly vlastně hned dvě. Nejprve nedotočila dvojitý axel. Přitom předešlá kombinace dvou trojitých toeloopů byla vydařená. A možná právě to jí při nájezdu na axel ubralo potřebnou rychlost.

„Ne že by mě překvapilo, že jsem kombinaci skočila. Spíš jsem o to víc chtěla zachovat chladnou hlavu a ještě víc se soustředit. To vedlo asi k přílišné opatrnosti, což pak způsobilo tu chybu,“ dumala.

Druhá chyba byla, no… „Trošku hloupá,“ krčila rameny. „Mám hudbu o malinko delší, než je povolený limit, takže vím, že musím skončit chvilku před hudbou. Asi jsem se trošku víc hlídala, nebo začala dřív, takže jsem skončila pozdě.“

Podpora diváků, kteří i v dopoledních hodinách halu příjemně zaplnili, prý v chybách nehrála roli. „Podporu jsem si užívala při tréninku. Tam byl prostor dívat se po tribunách a vychutnat si to. Teď jsem se snažila to příliš nevnímat,“ ujišťovala.

Srážka za překročení časového limitu ji stála bod, za dvojitého axela získala jen 55 setin bodu. I proto říkala: „Teď už si budu jen užívat tu atmosféru a dívat se na ostatní.“

Za dvě hodiny se jí ale program radikálně proměnil.

„Sotva jsem se stačila pořádně najíst, napít, sednout. Pak mi někdo přišel říct: Je to tam! A já se ptala: Co? Takže to ještě neskončilo?“ líčila. „Upřímně, už jsem se viděla, jak skončím první pod čarou. Byla jsem s tím smířená.“

Místo užívání atmosféry ji tak čekají ještě dva dny intenzivní práce, než v pátek večer znovu s číslem jedna otevře volné jízdy žen. „Nebude to nic nového, už jsem si to tu vyzkoušela,“ usmívala se. „Když jedu první, aspoň nemám čas vymýšlet nějaké blbosti.“

