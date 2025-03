Taschlerovi skládají střípky. Mysleli jsme, že už máme prošlapanou cestu, mrzí je

„Takovou zpětnou vazbu máme ode všech, i trenéři byli z hodnocení v šoku,“ líčí Taschler.

Smíšené pocity způsobilo hlavně to, že za bezchybnou a technicky kvalitní jízdu posbírali od rozhodčích nízký počet plusových bodů a zaostali i ve druhé sadě známek za provedení.

Pro představu, o čem je vlastně řeč: základní technická hodnota tance Taschlerových činí 46,04 bodu. Totožnou obtížnost měl vítězný tanec Chockové s Batesem a třeba stříbrní Kanaďané Gillesová s Poiriem vytáhli svou techniku jen na 45,66 bodu.

Jenže plusové body od rozhodčích (v televizní grafice skryté pod zkratkou GOE) dostaly páry před Taschlerovými mnohem vyšší. Kanaďané získali za techniku v součtu s GOE 72,68 bodu, mistři světa dokonce 73,66 bodu. A například Gruzínci Davisová a Smolkin měli v základu za techniku 45,68 bodu, ale v součtu s GOE získali 66,86 bodu.

Oproti tomu Taschlerovi jen 63,45.

Nemluvě o sadě známek za provedení, které se skládají z hodnocení choreografie, prezentace a bruslařských dovedností, kde si Taschlerovi vysloužili jen 48,92 bodu a jen tím ztratili bod a půl na zmiňované Gruzínce.

Přestože od doby šestkového systému je posuzování krasobruslařských výkonů mnohem transparentnější, stále do velké míry záleží na subjektivním posouzení daného panelu rozhodčích, nad čímž nemají závodníci žádnou kontrolu.

„Mysleli jsme, že už tu cestičku máme vyšlapanou někam jinam,“ přiznává sklesle Taschler. A přidává příklad nepředvídatelného hodnocení. „Na mistrovství Evropy jsme udělali v rytmickém tanci tři chyby a dostali jsme za něj stejné body jako tady s jednou chybou.“

Natálie a Filip Taschlerovi během svého volného tance na mistrovství světa v Bostonu.

Taschlerovi i druhý český pár sourozenci Mrázkovi už několikrát hovořili o tom, že v tancích na ledě mnohem víc než v jiných krasobruslařských disciplínách záleží na tom, jak jsou rozhodčí na dané páry zvyklí a že se v nich „stojí fronta na banány“.

Před dvěma lety byli Taschlerovi šestý pár Evropy a osmý pár světa, po minulé sezoně poznamenané partnerovým vážným zraněním se do této vrátili dvěma čtvrtými místy na Grand Prix. Proto doufali, že onu cestičku za lepšími body mají už vyšlapanou.

Až jim roztrpčení ze závodu vzalo téměř veškerou radost z toho, že se podruhé v kariéře kvalifikovali na olympijské hry. „Cítím takový mix zmatení a nadšení. Nedá se to úplně popsat,“ říká Taschlerová a dodává anglickou frázi: „It is what it is…“ Tedy: je to tak, jak to je.

„Celou sezonu hodnotíme určitě pozitivně, ale dva nejdůležitější závody se nepovedly tak, jak jsme chtěli a jak jsme na ně byli připravení. To, jak dopadlo mistrovství Evropy i světa, neukazuje kvalitu, kterou máme, ani body, na které máme,“ uvědomuje si Taschlerová.

Jak se nenechat bodovým zklamáním odradit?

Předně, stavět na pozitivech. „Po chybě v páteční jízdě jsme se semkli, volnou jsme si užili a dali do ní srdíčko,“ pochvaluje si Taschler. „I po konci závodu za námi chodila spousta lidí z publika, že cítili během našeho tance emoce, že jsme na ně ten náš prožitek přenesli. Na to jsem hodně hrdý.“

Kromě toho mají sourozenci z Brna v plánu na nějaký čas vypnout hlavu. „Letíme s kamarády z Finska (tanečním párem Oriharovou a Pirinenem) do New Yorku. Když už jsme jednou v Americe, abychom z ní také něco viděli. Všichni se tam extrémně těšíme, pomůže nám to si odpočinout, protože ani oni nejsou spokojení se závodem. Bude fajn se navzájem podpořit,“ těší se Taschlerová.

A také se můžou inspirovat u senzační šampionky mezi ženami Alisy Liuové.

„Vrátila se k bruslení, protože zjistila, že jí chybí. A šla cestou lásky, ne úspěchu. Něčím podobným si procházíme i my,“ vypráví Taschler. „Tu předešlou sezonu jsme měli takovou temnou a teď jsme v procesu, kdy skládáme dohromady střípky, ze kterých snad zase poskládáme hezké zrcadlo.“