V sobotu šampionát, v úterý maturita. Olympiáda? Trénujeme dál, vědí Mrázkovi

Jen málo maturantů může přijít ke slohové práci s místenkou na olympijské hry v kapse. Mrázková mezi ně od soboty patří. Ačkoliv neměla přes závodní vypětí prostor takovou informaci zpracovat.

„Ještě jsem to úplně nevstřebala, vlastně nevím, co cítit,“ hledá odpověď na otázku o pocitech, které jako budoucí olympionička prožívá.

„Asi je to pro nás úleva, že máme dvě místa a nemusíme bojovat jen o jedno,“ pomáhá jí s odpovědí bratr. Díky tomu, že Mrázkovi skončili dvanáctí a sourozenci Taschlerovi je doplnili na třináctém místě, zajistili si čeští tanečníci dvě účastnická olympijská místa.

„Ale jinak se pro nás nic nemění. Musíme trénovat dál stejně jako doteď,“ pokračuje Mrázek. „Samozřejmě jsme zase o něco zkušenější, vzali jsme si nová ponaučení.“

Možná nejvíc zkušeností si tuto sezonu odnesli Mrázkovi z mistrovství Evropy. Na něm počítali s obhajobou devátého místa, místo toho se museli po chybě v rytmickém tanci spokojit s dvanáctou příčkou.

Momentka z volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových.

„Evropa nebyla ideální,“ připouští Mrázková. „Tou chybou v twizzlech jsme ztratili několik míst. Přitom my je umíme, v tom problém není, jen v danou chvíli jsem to nezvládl předvést,“ doplňuje Mrázek.

Každý velký závod je posouvá dál, sbírají poznatky, co jim ve vypjatých chvílích funguje a berou si z toho ponaučení pro příště. I proto dokázali s klidem obstát, když se v Bostonu po rytmických tancích ocitli na desátém místě.

„Když jsme dojeli, byli jsme první a po nás šlo ještě šestnáct párů. Počítal jsem s tím, že každý z nich půjde před nás. Ale z další rozjížďky nás porazil jen jeden pár. A pak spadli Finové (Turkkilaová s Versluisem) a já si říkal: No super, tak to pojedeme poslední v té třetí rozjížďce a budeme dlouho čekat. Jenže pak spadli i Lotyši (Reedová s Ambrulevičiusem) a bylo jasné, že pojedeme jako první. V předposlední rozjížďce,“ líčí Mrázek.

„Zajeli jsme dobrou jízdu, ale samozřejmě jsme měli i štěstí v tom, že dva páry spadly,“ uvědomuje si Mrázková. Poslední dvě páteční rozjížďky sledovali z tribun TD Garden, mohli tak zmíněné karamboly prožívat s ostatními fanoušky.

„Lotyši byli loni na světě šestí, jenže ten element, ve kterém spadli, to je jako kdyby sólista neskočil v kraťasu ani jeden skok,“ vysvětluje Mrázek. „Taková věc se může stát každému, takže samozřejmě před každou jízdou jsme trochu ve stresu.“

Ještě navíc, když se k tomu přidá okolí, které před sourozenci neskrývá naděje na umístění nebo na olympijskou kvalifikaci.

„Ne, že by na nás naši blízcí vyvíjeli tlak, ale jsou také plní emocí, a potřebují je s námi rozebrat. My si to spíš musíme poslechnout a zase rychle vypustit,“ přiznává s úsměvem Mrázková.

Až zdolá všechny části maturitní zkoušky, vrhnou se naplno do přípravy olympijské sezony. Na jejím konci zároveň Mrázkovy čeká mistrovství světa v Praze. I kvůli němu jsou rádi za zkušenosti, jak jim funguje tělo a hlava před vypjatými závody.

Protože, jak už mnohokrát slyšeli, tance na ledě budou nejspíš jediným domácím želízkem v ohni…