Olympijský kolaps odčiněn, Praha se klaní Malininovi. Na MS zvítězil takřka o 23 bodů

Malinin ani v sobotu nepředvedl čtverný axel, který zatím zařazuje jako jediný. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.
V závěru volné jízdy potěšil publikum saltem vzad a fanoušci ho ve vyprodané O2 areně hnali s vědomím, že sledují staronového mistra světa.
Šest týdnů po osmém místě pod pěti kruhy v Miláně potvrdil, kdo je králem současného mužského krasobruslení, a navázal na tituly z let 2024 a 2025.
Volné jízdy elitních krasobruslařů na MS byly výrazně kvalitnější než v nervózním závěru olympijské soutěže. Nejsilnější skupinu zahájil Kagijama, který po chybě v krátkém programu útočil až ze šesté pozice.
Předvedl bez sebemenšího zaváhání všechny prvky včetně tří čtverných skoků a dvou trojitých axelů. Program dokončoval takřka v exhibičním duchu za ohlušujícího řevu z ochozů.
Osobní rekord ve volné jízdě si vylepšil téměř o čtyři body na 212,87 bodu a bylo jasné, že to s ním soupeři s výjimkou Malinina budou mít těžké. Nakonec ho kromě fenomenálního Američana nikdo jiný nepředstihl a Kagijama získal na velké akci už šesté stříbro. Na titul stále čeká.
Na třetí pozici se rovněž výborným výkonem posunul další bronzový olympijský medailista Sato, který za zkušenějším kolegou zaostal o více než osmnáct bodů.
Naopak evropští krasobruslaři, kteří byli bezprostředně za Malininem po krátkém programu, medailové pozice opustili. Estonec Aleksandr Selevko neměl ve srovnání s absolutní světovou špičkou dostatečnou obtížnost a navzdory osobnímu rekordu se propadl ze třetího místa na šesté.
Dvojnásobný evropský šampion Adam Siao Him Fa z Francie by mohl těm nejlepším konkurovat, ale po tvrdém pádu na bok po čtverném lutzu chyboval také v některých dalších skocích, měl až osmou volnou jízdu a celkově skončil pátý.
Reshtenko před domácím publikem nezopakoval famózní volnou jízdu z mistrovství Evropy, za kterou získal 159,65 bodu a vylétl až na třetí místo.
Přehecovaný. Jindy na konci jízdy umírám, teď jsem měl dost sil, říkal Reshtenko
Zaváhal už při úvodním čtverném toeloopu, po němž udělal výpad a nemohl zařadit kombinaci. Vzápětí spadl při čtverném salchowu. Pak předvedl mimo jiné solidní trojitý axel a kombinaci čtverného toeloopu s trojitým, ale lutz ani druhý axel se mu znovu nepovedly.
Tentokrát za volnou jízdu získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.
„Samozřejmě pro mě velká zkušenost a zážitek, stejně jako v krátkém programu jsem si užil na sto procent arénu. Chtěl jsem odjet čistě, nevyšlo to. To je krasobruslení, může se to stát, i když jsem připravený,“ řekl po závodě.
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:
Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.
18:30 taneční páry - volné tance (Taschlerová, Taschler; Mrázková, Mrázek).