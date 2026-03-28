Olympijský kolaps odčiněn, Praha se klaní Malininovi. Na MS zvítězil takřka o 23 bodů

  16:49aktualizováno  17:22
Americký krasobruslař Ilia Malinin nechal zapomenout na zklamání ze zimních olympijských her v Miláně a v Praze se stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou jízdu. Získal 329,40 bodu a vyhrál o téměř 23 bodů před Japoncem Jumou Kagijamou. Český reprezentant Georgii Reshtenko obsadil 22. příčku.
JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na mistrovství světa zase zazářil. Quad God (Bůh čtverných skoků), jak se mu přezdívá, se ziskem 329,40 bodů ovládl soutěž mužů v Praze a bere třetí zlato v řadě. | foto: Reuters

Medailisté ze soutěže mužů na pražském mistrovství světa v krasobruslení: vlevo...
Malinin ani v sobotu nepředvedl čtverný axel, který zatím zařazuje jako jediný. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.

V závěru volné jízdy potěšil publikum saltem vzad a fanoušci ho ve vyprodané O2 areně hnali s vědomím, že sledují staronového mistra světa.

Šest týdnů po osmém místě pod pěti kruhy v Miláně potvrdil, kdo je králem současného mužského krasobruslení, a navázal na tituly z let 2024 a 2025.

Volné jízdy elitních krasobruslařů na MS byly výrazně kvalitnější než v nervózním závěru olympijské soutěže. Nejsilnější skupinu zahájil Kagijama, který po chybě v krátkém programu útočil až ze šesté pozice.

Předvedl bez sebemenšího zaváhání všechny prvky včetně tří čtverných skoků a dvou trojitých axelů. Program dokončoval takřka v exhibičním duchu za ohlušujícího řevu z ochozů.

Osobní rekord ve volné jízdě si vylepšil téměř o čtyři body na 212,87 bodu a bylo jasné, že to s ním soupeři s výjimkou Malinina budou mít těžké. Nakonec ho kromě fenomenálního Američana nikdo jiný nepředstihl a Kagijama získal na velké akci už šesté stříbro. Na titul stále čeká.

Na třetí pozici se rovněž výborným výkonem posunul další bronzový olympijský medailista Sato, který za zkušenějším kolegou zaostal o více než osmnáct bodů.

Naopak evropští krasobruslaři, kteří byli bezprostředně za Malininem po krátkém programu, medailové pozice opustili. Estonec Aleksandr Selevko neměl ve srovnání s absolutní světovou špičkou dostatečnou obtížnost a navzdory osobnímu rekordu se propadl ze třetího místa na šesté.

Dvojnásobný evropský šampion Adam Siao Him Fa z Francie by mohl těm nejlepším konkurovat, ale po tvrdém pádu na bok po čtverném lutzu chyboval také v některých dalších skocích, měl až osmou volnou jízdu a celkově skončil pátý.

Reshtenko před domácím publikem nezopakoval famózní volnou jízdu z mistrovství Evropy, za kterou získal 159,65 bodu a vylétl až na třetí místo.

Přehecovaný. Jindy na konci jízdy umírám, teď jsem měl dost sil, říkal Reshtenko

Zaváhal už při úvodním čtverném toeloopu, po němž udělal výpad a nemohl zařadit kombinaci. Vzápětí spadl při čtverném salchowu. Pak předvedl mimo jiné solidní trojitý axel a kombinaci čtverného toeloopu s trojitým, ale lutz ani druhý axel se mu znovu nepovedly.

Tentokrát za volnou jízdu získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.

„Samozřejmě pro mě velká zkušenost a zážitek, stejně jako v krátkém programu jsem si užil na sto procent arénu. Chtěl jsem odjet čistě, nevyšlo to. To je krasobruslení, může se to stát, i když jsem připravený,“ řekl po závodě.

Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:

Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.

18:30 taneční páry - volné tance (Taschlerová, Taschler; Mrázková, Mrázek).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Sparta vs. PlzeňHokej - Čtvrtfinále - 28. 3. 2026:Sparta vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.01
  • 35.00
  • 120.00
Zlín vs. KolínHokej - 6. kolo - 28. 3. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.05
  • 5.00
Zlín vs. PorubaHázená - 21. kolo - 28. 3. 2026:Zlín vs. Poruba //www.idnes.cz/sport
Živě11:6
  • 1.12
  • 9.50
  • 7.60
Vinohrady vs. Hattrick BrnoFlorbal - 3. kolo - 28. 3. 2026:Vinohrady vs. Hattrick Brno //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.10
  • 4.51
  • 2.58
Litoměřice vs. JihlavaHokej - 6. kolo - 28. 3. 2026:Litoměřice vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • -
  • -
Dukla vs. BrnoHázená - 1. kolo - 28. 3. 2026:Dukla vs. Brno //www.idnes.cz/sport
Živě15:9
  • 1.01
  • 25.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

