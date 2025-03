Obhájci zlata málem bruslili v teplácích, smůlu si ale vybrali až při závodě

„Měli jsme před soutěží celkem nervy, protože mi až na stadionu došlo, že jsem si zapomněla kostým na hotelu,“ vyprávěla Dudeková.

Rychle proto zaktivovala každého, kdo byl po ruce, aby s vyzvednutím zapomenutých šatů pomohl.

„Už jsem se připravovala na to, že pojedu krátký program v oblečení na trénink,“ líčila. Nakonec se k ní dostal kostým akorát včas na to, aby se do něj stihla obléknout a vyrazit na rozbruslení.

Tím si ale nejspíš obhájci zlata štěstí pro jeden večer v Bostonu vybrali.

Jejich jízda neměla žádnou velkou kaňku, ale těch několik malých k rozporuplnému pocitu stačilo.

Ne tak jisté chycení partnerky při úvodním twistu.

Problém při dopadu po odhazovaném rittbergeru.

A nakonec pirueta, při které se partnerovi nedařilo zafixovat polohu a klouzal se po ledu, tak tak že vůbec piruetu dotočil.

Přišli tím o body za techniku i za provedení, první místo se jim vzdálilo na devět bodů.

„Upřímně, je to otravné,“ připustila po jízdě Dudeková.

Jinak ale působili s Deschampsem dobře naladění. Také proto, že Dudeková teprve nedávno získala kanadské občanství, díky kterému jsou zase o krok blíž olympijským hrám. Navíc reparát po nepovedené první půlce soutěže si vyzkoušeli už na únorovém Mistrovství čtyř kontinentů, kde se zvedli ze čtvrtého na druhé místo.

Nyní však nejenže ztrácejí o poznání víc bodů a v cestě jim stojí i evropské páry, navíc jde o poslední velkou akci před olympiádou, na kterou se zároveň rozdělují v Bostonu účastnická místa.

Kanada by samozřejmě stála o tři, tomu je ale nyní vzdálená. Součet umístění všech párů musí být maximálně třináct a druhý kanadský pár je momentálně desátý. Dudeková s Deschampsem se tak potřebují přesunout na medailové příčky i kvůli tomu.

Čeká je ale náročná práce, protože žádná z dvojic před nimi neplánuje dobyté pozice vyklízet. Kanaďanům nezbývá než doufat, že některá z nich udělá chybu. Jenže dá se s tím vůbec počítat?

Šestí Maďaři Marja Pavlovová a Alexej Svjatčenko si chtějí zlepšit sezonu poté, co přišli o evropské medaile o čtyři desetiny.

Pátí Američané Ellie Kamová a Danny O’Shea by se kvůli olympijským místům rádi posunuli ještě výš.

A čtvrtí Gruzínci Anastasija Metelkinová s Lukou Berulavou si po medaili z finále Grand Prix myslí na cenný kov i ze světového šampionátu.

Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin začínají svou spirálu smrti v krátkém programu na mistrovství světa v Bostonu. Sara Contiová a Niccolo Macii ani jejich trenérka Barbara Luoniová nechtějí věřit známkám, které dostali po krátkém programu.

Obhájci bronzu a i nyní třetí Němci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin jdou v sezoně od vítězství k vítězství, už mají dva triumfy z finále Grand Prix a jsou čerství mistři Evropy. Ve středu byli hodně koncentrovaní a nejspíš až příliš svázaní myšlenkou na možné zlato, jak ale za poslední rok ukázali, s tlakem rozhodně pracovat umí.

Druzí Italové Sara Contiová a Niccolo Macii už také vědí, jaké je získat světovou medaili – před dvěma lety brali bronz. Nyní mají nakročeno k tomu umístění ještě vylepšit. Navíc můžou jít do závodu úplně uvolnění, medailovými favority před šampionátem nebyli a jeden skvělý výkon už předvedli. Můžou proto jen překvapit.

A průběžně první Riku Miuraová a Rjuiči Kihara? Ti se dostali na světový trůn před dvěma lety, k tomu mají dvě stříbra, navíc v únoru získali své druhé zlato z Mistrovství čtyř kontinentů. Japonci rozhodně vědí, jak vyhrávat velké závody.

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara v krátkém programu.

„Nejdůležitější bude nesoustředit se na body nebo pořadí, ale jen si společně volnou jízdu užít,“ plánovala Miuraová. „Ve čtvrtek budeme jen spát, spát, spát, a možná se trochu najíme,“ zavtipkoval o jejich programu Kihara.

Pokud Italové a Němci své pozice udrží, půjde o první šampionát od roku 2021, kdy by dvě ze tří medailí získaly evropské páry. Cenné kovy pravidelně sbíraly ruské dvojice, od zákazu jejich účasti v závodech kvůli agresi na Ukrajině stáli na stupních vítězů pouze Contiová s Maciim a Haseová s Volodinem.

Za posledních deset let byl pro Evropu nejúspěšnější šampionát v roce 2018, na kterém evropské páry obsadily prvních pět příček. Mimochodem tehdy skončila jako první nepostupující jakási Deanna Stellatová – tehdy ještě bruslící za Spojené státy s partnerem Nathanem Bartholomayem.

Pro evropské krasobruslení tak může jít o přelomový večer. Nebo spíše noc, protože sportovní dvojice jsou v Bostonu na programu až od 18.15 místního času, nejlepší čtyřka přijde na řadu těsně před půl desátou.

„Je to pro nás trochu nezvyk. Většinou chodíme už okolo půl deváté spát, protože ráno vstáváme brzy. Se soutěžením takhle pozdě večer samozřejmě pomáhá adrenalin. Mám pocit, jako bych šel na party,“ líčil ve středu Macii.

Brzy se ukáže, kdo na této party zazáří nejvíc.