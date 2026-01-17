Senzační bronz pro české krasobruslení. Reshtenko na ME navázal na Březinu

Český krasobruslař Georgii Reshtenko nečekaně získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13 letech navázal na svého kouče Michala Březinu. Vyhrál Gruzínec Nika Egadze, který vedení po krátkém programu potvrdil nejlepší volnou jízdou.
Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na mistrovství Evropy. | foto: Andrew BoyersReuters

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy
Třiadvacetiletý Reshtenko navázal na povedený krátký program a znovu se na ledě v Sheffieldu předvedl ve famózní skokanské formě.

Volnou jízdu na hudbu z filmu „Kingsman: Tajná služba“ zahájil skvělou kombinací čtverného a trojitého toeloopu, v dalším průběhu podobně suverénně skočil i čtverný salchow a druhý čtverný toeloop.

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Jen s drobnými vadami na kráse zvládl ostatní skoky, a i když znovu ztrácel body v piruetách, zlepšil si osobní rekord z ME 2024 o 5,72 bodu na 159,65 bodu.

Celkem Reshtenko získal 238,17 bodu a usadil se pevně v čele soutěže. „Byl jsem na konci unavenější, ale udělal jsem všechny kombinace, dotáhl jsem to do konce. První závod, kdy jsem zajel dvě čisté jízdy, a zrovna na mistrovství Evropy,“ pochvaloval si pro Českou televizi.

Nakonec se za svůj výkon, který byl po technické stránce druhý nejhodnotnější v dnešním odpoledni, dočkal bronzové odměny.

Většina krasobruslařů vysoko postavených po krátkém programu totiž chybovala. Reshtenka porazili jen suverén šampionátu Egadze, který získal první velkou medaili, a zkušený Ital Matteo Rizzo.

Bronzový Georgii Reshtenko (vpravo) na stupních vítězů na mistrovství Evropy v krasobruslení. Vedle něj zlatý Nike Egadze (uprostřed) a stříbrný Matteo Rizzo.

„Já nemám vůbec slov, možná tomu ještě vůbec nevěřím. Mám v sobě strašně moc emocí, nemůžu to popsat,“ reagoval na zisk bronzu Reshtenko.

Po velkém úspěchu se radostně objímal s trenérem Březinou. „Pro nás to byl strašně velký moment, moc velký. Jsem moc šťastný. Děkuju našemu týmu. Udělali jsme to, z první rozjížďky do top tři na mistrovství Evropy... Nikdy bych tomu nevěřil,“ řekl český reprezentant s připomínkou, že v krátkém programu byl zařazený do papírově nejslabší úvodní rozjížďky.

Loni byl totiž Reshtenko až třiadvacátý na ME a jednatřicátý na mistrovství světa. Na olympijské hry do Milána se nedostal ani na podzim z dodatečné kvalifikace. Jako nečekaný evropský medailista se teď ale představí českému publiku na březnovém mistrovství světa v Praze.

Mistrovství Evropy v krasobruslení

Sheffield:

Muži - konečné pořadí: 1. Egadze (Gruz.) 273,00, 2. Rizzo (It.) 256,37, 3. Reshtenko (ČR) 238,27.

19:30 taneční páry - volný tanec.

