Senzační bronz pro české krasobruslení. Reshtenko na ME navázal na Březinu

Třiadvacetiletý Reshtenko navázal na povedený krátký program a znovu se na ledě v Sheffieldu předvedl ve famózní skokanské formě.
Volnou jízdu na hudbu z filmu „Kingsman: Tajná služba“ zahájil skvělou kombinací čtverného a trojitého toeloopu, v dalším průběhu podobně suverénně skočil i čtverný salchow a druhý čtverný toeloop.
Jen s drobnými vadami na kráse zvládl ostatní skoky, a i když znovu ztrácel body v piruetách, zlepšil si osobní rekord z ME 2024 o 5,72 bodu na 159,65 bodu.
Celkem Reshtenko získal 238,17 bodu a usadil se pevně v čele soutěže. „Byl jsem na konci unavenější, ale udělal jsem všechny kombinace, dotáhl jsem to do konce. První závod, kdy jsem zajel dvě čisté jízdy, a zrovna na mistrovství Evropy,“ pochvaloval si pro Českou televizi.
Nakonec se za svůj výkon, který byl po technické stránce druhý nejhodnotnější v dnešním odpoledni, dočkal bronzové odměny.
Většina krasobruslařů vysoko postavených po krátkém programu totiž chybovala. Reshtenka porazili jen suverén šampionátu Egadze, který získal první velkou medaili, a zkušený Ital Matteo Rizzo.
„Já nemám vůbec slov, možná tomu ještě vůbec nevěřím. Mám v sobě strašně moc emocí, nemůžu to popsat,“ reagoval na zisk bronzu Reshtenko.
Po velkém úspěchu se radostně objímal s trenérem Březinou. „Pro nás to byl strašně velký moment, moc velký. Jsem moc šťastný. Děkuju našemu týmu. Udělali jsme to, z první rozjížďky do top tři na mistrovství Evropy... Nikdy bych tomu nevěřil,“ řekl český reprezentant s připomínkou, že v krátkém programu byl zařazený do papírově nejslabší úvodní rozjížďky.
Loni byl totiž Reshtenko až třiadvacátý na ME a jednatřicátý na mistrovství světa. Na olympijské hry do Milána se nedostal ani na podzim z dodatečné kvalifikace. Jako nečekaný evropský medailista se teď ale představí českému publiku na březnovém mistrovství světa v Praze.
Mistrovství Evropy v krasobruslení
Sheffield:
Muži - konečné pořadí: 1. Egadze (Gruz.) 273,00, 2. Rizzo (It.) 256,37, 3. Reshtenko (ČR) 238,27.
