Reshtenko i s pádem postupuje, Ščerba na ME končí. Vede obhájce Siao Him Fa

Muži - po krátkém programu: 1. Siao Him Fa (Fr.) 93,12 b., 2. Egadze (Gruz.) 91,94, 3. Samoilov (Pol.) 85,98, ...20. Reshtenko 68,05 - postoupil do volných jízd, Ščerba (oba ČR) 58,30 - nepostoupil do volných jízd