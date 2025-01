Místo útoku defenziva. Rytmické tance na ME nevyšly Mrázkovým ani Taschlerovým

Čeští sourozenci byli do startovní listiny nalosováni hned za sebou, dvojblok začínali Mrázkovi.

Na úvod předvedli povedenou krokovou sekvenci, pak ale Mrázek ztratil při twizzlech (točení na jedné noze v pohybu) rovnováhu a zavrávoral. To stálo sourozence zásadní body, další poztráceli v povinné rytmické krokovce. Situaci nezachránily ani hravá choreografická sekvence a efektní zvedačka.

„Jsou známí svými perfektními twizzly, ale bohužel to není v této sezoně poprvé, kdy při nich chybovali. Nevím, jestli do nich nejedou možná až v příliš vysoké rychlosti,“ zamýšlela se expertka České televize Karolína Procházková.

Výsledek 70,26 byl o pět bodů horší než jejich sezonní maximum a především o pět bodů méně než v tu chvíli průběžné druhé místo. Mrázkovi tak už v polovině předposlední rozjížďky figurovali až na pátém místě.

A českým pocitům z rytmických tanců nepomohli ani Taschlerovi. Také v jejich případě chyboval partner při twizzlech a přestože šlo o mnohem menší chybu, stála je i tak podstatnou část bodů. Navíc ani kroková sekvence nebyla technicky perfektní a oproti v té chvíli vedoucím Španělům Smartové s Dieckem tratili Češi i body za provedení.

Součet 73,44 byl daleko za očekáváním českých tanečníků.

„Filip maličko zajel do vnitřní hrany a ztratil balanc. Nebyla to velká chyba, bez ní by byly twizzly perfektní. Celkově měli program úžasný, ukázali skvělou rytmiku a energii,“ hodnotila Procházková.

Natálie a Filip Taschlerovi během svého rytmického tance na evropském šampionátu v Tallinnu.

Nepřesnosti českých párů byly o to smolnější, že v pátečním odpoledni ostatní tanečníci téměř vůbec nechybovali, naopak mnoho dvojic zajelo svá sezonní nebo i osobní maxima.

Rázem tak místo boje o zlepšení deváté, respektive sedmé příčky z loňského šampionátu budou mít Češi plné ruce práce ve volných tancích vůbec svá umístění obhájit.

„Naši vůbec nejeli špatně, byly to solidní programy. Bohužel zrovna v twizzlech a povinné krokovce je to síto, ve kterém se první desítka dělí. Bude těžké se do desítky vytáhnout zpátky, ale jsem přesvědčená o tom, že volné tance jsou jejich silnou stránkou a že jsou toho schopní,“ doufala Procházková.

Od desátého místa dělí Taschlerovy 38 setin bodu, další příčky jsou už ale o více než dva body vzdáleny. Mrázkovi ztrácí na nejlepší desítku 3,56 bodů.

Bezchybní obhájci

Závěr programu rytmických tanců potvrdil, že v estonském Tallinnu se krasobruslaři vybičovávají ke skvělým výkonům.

První příčku před volnými tanci hájí obhájci zlata Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri, kteří útočí na svůj už třetí titul mistrů Evropy. Vedení si zajistili vedle bezchybné techniky především body za provedení a výraz.

Zvedaná figura Charlene Guignardové a Marca Fabbriho v rytmickém tanci na mistrovství Evropy v Tallinnu.

„Jejich výhodou je konzistentnost. Málokdy chybují, zajíždí jeden skvělý program za druhým. Pokaždé mají úžasnou energii s nejvyšší technickou obtížností, vidíte u nich maximálně jednu nebo dvě chyby za sezonu. Díky tomu můžou jít do závodu s jistotou a klidem,“ cenila na italských obhájcích Procházková.

Na stříbrnou medaili zaútočili Francouzi Jevgenija Loparevová a Geoffrey Brissaud, kteří v této sezoně nabrali sebevědomí vítězstvím na domácí Grand Prix v Angers. V Tallinnu předvedli svůj životní rytmický tanec, díky kterému je dělí pouze 1,48 bodů od Italů.

Jevgenija Loparevová a Geoffrey Brissaud pojali svůj rytmický tanec ve stylu vesmírného disca.

Boj o své první evropské zlato ještě nevzdávají ani Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson, přestože si jistě představovali o něco lepší vstup do soutěže. Na podzim ovládli dva závody Grand Prix, tentokrát je ale drobné zaváhání v twizzlech odsunulo až na průběžnou třetí příčku se ztrátou přes dva a půl bodu na Italy.

„V rytmickém tanci mají s twizzly poměrně problém celou sezonu. Mají do nich těžký nájezd a tentokrát s ním oba trošku bojovali. Myslím, že ztratili přibližně dva body, jen protože v nich nebyli úplně synchronizovaní a přesní,“ všímala si Procházková.

Volné tance jsou na programu v sobotu od 12:00.