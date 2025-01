Duo Miniki, noví mistři Evropy. Z trenéra udělali tlumočníka, neznají neúspěch

Když se ve čtvrtek večer stali v estonském Tallinnu pětadvacetiletá Haseová se stejně starým Volodinem poprvé v kariéře mistry Evropy, bylo to jen potvrzení jejich současné pozice.

Vítězství se totiž od nich čekalo už loni. Přestože šlo o jejich první společnou soutěžní sezonu.

Loni do litevského Kaunasu přijížděli jako dvojnásobní vítězové Grand Prix a také šampioni finále Grand Prix. Jenže ve volné jízdě nezvládli jeden z odhazovaných skoků a povinnou zvedačku. Skončili pátí, poražení, zklamaní.

Usoudili, že za neúspěchem stála nezkušenost s tak velkým publikem. Proto ještě před světovým šampionátem absolvovali hned několik ledních show.

A vida, ve světové konkurenci se ze čtvrtého místa dostali v po strop naplněné montrealské hale na bronzovou příčku. S medailí na krku se ani kolaps na mistrovství Evropy nezdál tak černý. „Můžeme být spokojení, že se nám za celou sezonu nepovedla pouze jedna volná jízda,“ vykládala Haseová.

Ani Volodin si nestěžoval. Oba si nejspíš ještě pár měsíců před tím na takové výsledky netroufali ani pomyslet.

Nabídka při venčení

Haseová bruslila od roku 2014 s o sedm let starším Nolanem Seegertem, ještě dva roky do toho kombinovala sólovou dráhu. Dlouho byli v druhé evropské i světové desítce, mezi nejlepší pronikli v lednu 2019 šestým místem na mistrovství Evropy.

Na podobné umístění si mysleli i před olympiádou v Pekingu 2022, jenže Seegert měl hned po příletu pozitivní test na covid a musel do karantény. Krasobruslařské závody sice stihli, ale nucená pauza se na výkonu podepsala.

Šestnácté místo bylo daleko od jejich ambic a následná pátá příčka na mistrovství světa jen hořkou připomínkou, čeho mohli pod pěti kruhy dosáhnout.

Možná i proto se po sezoně rozešli a Haseová začala hledat nového partnera.

V říjnu ji trenér Dmitri Savin oznámil: Možná bych pro tebe někoho měl.

Záhy se oba krasobruslaři seznámili na tréninkovém kempu.

Volodin do té doby s předešlou partnerkou získal jen jedenácté místo na národním šampionátu, v době olympiády v Pekingu už dlouho nezávodil a jezdil jen po exhibicích. Nabídka spolupráce s Haseovou ho zastihla, když venčil psa.

Neuměl německy ani anglicky. A hlavně, je Rus. V době probíhající války na Ukrajině a diplomatických i sportovních sankcí vůči Rusku a Bělorusku by byl přesun Volodina z Petrohradu pod německý svaz ještě obtížnější než za normálních okolností. To je trošku moc komplikací pro vznik jednoho páru.

Přesto Haseová cítila, že na ledě by si mohli se stejně starým Volodinem rozumět dokonale. A tak se rozhodla riskovat.

První měsíce se museli dorozumívat přes Savina, který jim kromě trenéra dělal i tlumočníka. Navíc nesměli celou sezonu závodit, protože Volodin měl kvůli přechodu mezi národními svazy stopku.

Není divu, že Haseová mnoho nocí probděla. „Ptala jsem se sama sebe, jestli mi to za to stojí,“ vyprávěla.

Jak ale tušila už po pár prvních dnech, jejich snažení na ledě všechny ostatní překážky převážilo.

Porazit se můžou jen sami

Zatímco se Seegertem za sedm let posbírali sedm vítězství (tři na německých šampionátech, jedno na Nebelhorn Trophy a zbylá na menších soutěžích), s Volodinem začali okamžitě triumfovat.

Za minulou sezonu absolvovali devět závodů a jen třikrát nestáli na nejvyšším stupínku. A pouze jednou byli mimo stupně vítězů – právě na zmiňovaném mistrovství Evropy.

Tuto sezonu píší zatím podobný příběh: ze sedmi závodů ovládli šest, včetně zlatého vykoupení na Evropě.

Takovou bilancí se před svou olympijskou misí nemohli obrnit ani Savčenková s Massotem. Ti se například nikdy evropskými mistry nestali. Samozřejmě měli těžší situaci, protože závodili proti třem supersilným ruským párům, to by ale nemělo současné úspěchy Němců snižovat.

Kromě suverénních výkonů totiž dokázali přesvědčit i publikum, že má důvod jim fandit.

Estetikou navazují na jemné, elegantní jízdy Haseové z doby, kdy bruslila se Seegertem, Volodin jim ale dodává přirozený úsměv a radost.

„Úsměv, to je takový můj tajný recept na úspěch. Pomáhá mi věřit si. Když se nám jízda daří, dělá mi to radost a rád to ukážu i navenek,“ vysvětloval.

„Nikita je taková moje skála. Nic ho při závodě nerozhodí,“ ocenila Haseová.

Od chvíle, kdy se Volodin naučil anglicky, a už spolu nemusí komunikovat přes trenéra–tlumočníka, je zřejmé, že si osobnostně sedli i mimo led.

I proto byli ve čtvrtek fanoušci v tallinnské hale vybaveni transparenty s nápisy Miniki, tedy složeninou jejich křestních jmen.

A duo Miniki se chce valit dál.

„Ti dva se můžou porazit jen sami, cokoliv jiného než zlato by pro ně bylo zklamáním,“ říkal ještě před závody bývalý krasobruslař Daniel Weiss.

„Jsou stále vyspělejší a dál pracují na své psychice, což je zásadní vzhledem k olympiádě. V Miláně potřebují být sebevědomí až do konečků prstů.“

Ve čtvrtek vybojovali pro Německo evropské zlato po čtrnácti letech. Dokážou v březnu přerušit sedmileté čekání na to světové? S ním by se příprava na olympijské hry začínala ještě o něco snáz.