Březina lituje neúčasti na domácím šampionátu, je rád za jízdy na dálku

Brněnský rodák dlouhodobě žije a trénuje v Kalifornii a kvůli pokračujícím omezením proti šíření koronaviru pro něj byla cesta na otočku do Evropy nereálná. „Tu republiku jsme chtěl jet. Kdyby šlo cestovat, tak bych určitě přijel a určitě bych se zúčastnil,“ řekl Březina v rozhovoru zprostředkovaném Českým krasobruslařským svazem.

Od něj dostal možnost ukázat se rozhodčím na dálku. Poslal natočený krátký program a volnou jízdu z tréninku. „Jsem rád, že to vyšlo alespoň tak, že jsem se mohl zúčastnit takhle přes ten internet a přes to video. Bylo to pro mě poprvé, co jsem něco takového jel. Ne že by to bylo poprvé, co bych byl před kamerou, ale bylo to poprvé, co vlastně jedu takhle závod,“ uvedl.

Od rozhodčích dostane známky, i když do pořadí šampionátu nezasáhne. Je zvědavý na zpětnou vazbu zejména ohledně piruet a krokových pasáží. Kvůli zranění zad nemohl ještě letos závodit, i když dostal pozvánku na Americkou brusli.

Rozhodčí v polském Těšíně uvidí i jeho novou volnou jízdu na hudbu Bryana Adamse. Tu Březina vybral společně s choreografkou Shae-Lynn Bourneovou. „Původně jsem chtěl na volnou jízdu něco pomalejšího, jít spíš do klasiky. Pak jsem se zastavil u Shae-Lynn a ta mi řekla, že by nebyl špatný nějaký rock,“ vyprávěl třicetiletý krasobruslař.

Tentokrát nevybrali tak tvrdou muziku, jako byli v předminulé sezoně AC/DC. „Chtěli jsme něco lehčího, co má rytmus a něco v sobě. Všechno, co v té hudbě a v tom programu je, tak je úplně supr,“ popsal Březina, jak došli k Adamsovi.

S kanadským hudebníkem se Bourneová zná osobně. „Takže věděla přesně, jaké on dělá pohyby. Trošku jsme tam dali ten osobní vztah, co s ním má. Myslím, že to vypadá dobře,“ dodal Březina.

Při jeho absenci se v pátek a v sobotu utkají o český krasobruslařský titul Jiří Bělohradský a Georgij Reshtenko.