Krasobruslař Březina se po letech vrací na mistrovství republiky

Po čtyřech letech se šampionátu zúčastní i nejlepší český krasobruslař Michal Březina, který titul pro rok 2016 získal v třinecké Werk Aréně v prosinci 2015.



„Je to v Ostravě a dost možná to bude moje poslední domácí mistrovství,“ vysvětlil Březina návrat na šampionát. „I můj trenér říkal, že by bylo hezké, abych přijel.“

V předešlých letech na mistrovství nedorazil i proto, že se připravuje v Las Vegas.

„Cesta trvá třicet hodin, takže jet tady na tři dny, a ještě když se mistrovství konalo v cizině, není příjemné,“ uvedl Březina. „A třeba loni ani zástupci svazu nechtěli, abych sem letěl, protože jsem se připravoval na olympijské hry. Ke všemu minulý rok to bylo tak, že mě čekalo finále Grand Prix ve Vancouveru a čtyři dny nato byl republikový šampionát.“



Březina má zatím tři mistrovské tituly. „Pro mě je důležité, abych dobře zajel, abych trochu motivoval ty mladé, kteří tady jsou, aby to hlavně pomohlo českému bruslení.“ Vrcholem sezony pro něj bude lednové mistrovství Evropy v Grazu a poté světový šampionát v Montrealu. Jaké má ambice?

„Hlavně chci podat dobré výkony. Nepojedu nikoho porazit. Kraso není box. Nemám důvod se s někým porovnávat. Zkusím překonat svoje výsledky z minulé sezony nebo té předloňské.“

Loni byl na mistrovství světa osmý. „Na Evropě jsem z dvanácti účastí byl jedenáctkrát v desítce, takže být opět v ní by bylo hezké,“ řekl Březina, jehož potěšilo, že letošní domácí šampionát se koná už nyní, jelikož před tím býval týden před Vánocemi. „Stihnu se tak ještě před nimi vrátit do Ameriky, takže přípravu na mistrovství Evropy mi to nijak nenaruší.“

Program republikového šampionátu začne dnes ve 12.30, zítra v 10.30. Vstupné je 50 korun.