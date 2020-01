Sinicinová a Kacalapov vyhráli ME v tancích na ledě, Taschlerovi devatenáctí

Bronz získali další Rusové Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin. Český sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi po dalším osobním rekordu obsadil při premiéře na ME devatenáctou příčku.

Sourozenecký pár Natálie Taschlerová a Filip Taschler

Úřadující vicemistři světa Sinicinová a Kacalapov byli francouzským favoritům blízko už po rytmickém tanci, po kterém ztráceli pouhých pět setin bodu. Dnes byli o devatenáct setin lepší ve volném tanci, ve kterém je doprovodila i píseň Když mne stará matka učívala zpívat od českého skladatele Antonína Dvořáka. Vylepšili si osobní rekord o 1,06 bodu, zatímco Francouzi za svým maximem o více než pět bodů zaostali.



Papadakisová se Cizeronem na ME prohráli poprvé od roku 2014, kdy byli patnáctí. To jim bylo 18 a 19 let. Od sezony 2014/15 je dokázali porazit jen Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir, kteří je odsunuli na stříbrnou pozici na MS 2017 a na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu.

Další dobrý výkon předvedli Taschlerovi, kteří jsou stále ještě v juniorském věku. Po rytmickém tanci si vylepšili osobní maximum i ve volném tanci. „Zase ten program byl o kus lepší, zase jsme se posunuli. V tom hodláme pokračovat, jsou tam rezervičky,“ uvedl Filip Taschler. Navzdory rekordu Češi ze 17. místa o dvě pozice klesli.