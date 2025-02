Slzy i motivující slova od maminky. Jak si Češi museli začít znovu věřit

V pátečních rytmických tancích bylo u obou českých párů už při druhém z pěti povinných prvků jasné, že na zlepšení svých výsledků nezaútočí.

Mrázkovi udělali podstatnou chybu v twizzlech (otáčení na jedné noze v pohybu), kdy Daniel ztratil rovnováhu a zavrávoral.

U Taschlerových přišla nejviditelnější chyba také při partnerově twizzlu, který je součástí krokové sekvence. Ani samostatné twizzly ale nezvládli starší z českých sourozenců podle představ.

„Udělali jsme tři velké chyby,“ vypočítával poté Taschler. „Ani to nebylo v prvcích, které jsme měnili, ale v těch, které máme už dlouho zajeté,“ doplnila ho sestra.

A tak se našli Češi po první polovině soutěže mimo nejlepší desítku, kde rozhodně neplánovali být. Zvlášť Taschlerovi, kteří při podzimních závodech Grand Prix ze čtvrtého místa už pokukovali po medailích.

O to těžší pro ně bylo nastalou situaci zpracovat.

„Nerozuměli jsme tomu, proč k chybám došlo,“ líčil Taschler. „Byl to pro nás šok, protože jsme měli nejlepší přípravu na mistrovství Evropy za poslední roky. Všechny tréninky fungovaly, všichni byli nadšení, že vidí velké zlepšení.“

Minulý rok se na šampionátu vraceli do závodů po partnerově únavové zlomenině obratle, kterou léčil od začátku listopadu. I proto byla očekávání daleko od obhajoby šesté příčky, kterou získali v roce 2023. Sedmé místo, navíc jen šest desetin od pátého, bylo proto velmi příjemným překvapením.

Tentokrát chtěli body obrátit ve svůj prospěch a oficiálně se posunout do nejlepší evropské pětky.

Jenže místo toho museli po rytmickém tanci z jedenáctého místa bojovat alespoň o nejlepší desítku.

„Asi jsme na sebe moc tlačili, co se týče výsledku, což pak vedlo k tomu kolapsu,“ připustil Taschler. „Museli jsme si před volným tancem zase začít věřit.“

Takový proces obnášel pomoc trenérů, psychologů, ale také hodně pochybností o vlastních schopnostech a slz. „Ještě ráno jsem byla celá ubrečená,“ přiznala Taschlerová.

„Člověk si myslí, že je dost silný na to, aby takové situaci zvládl sám, ale pak zjistí, že nejlepší krok je nechat si pomoct.“

Nakonec jí nejvíc pomohl telefonát s maminkou, která kvůli nemoci musela zůstat doma v Brně. „Ta mě samozřejmě zná ze všech nejlépe, takže ví jak na mě. Moc mě nelitovala. Spíš mě nakopala do zadku. Říkala, ať se proberu, že to, co tvrdím, není pravda. Že jsem bomba a zvládnu úplně všechno.“

Volný tanec pak zvládli oba sourozenci tak, jak si představovali celý šampionát. S lehkostí, jistotou, bezchybně.

Co se týče technické náročnosti, předvedli třetí nejobtížnější program. A třeba za twizzly dostali v sobotu lepší známky pouze stříbrní Francouzi Loparevová s Brisaudem.

Přesto ale Taschlerovým nejspíš drobně uškodilo to, že startovali už ve druhé rozjížďce, a nedostali proto od rozhodčích tolik bodů za provedení, kolik by si zasloužili. Proto se oproti rytmickým tancům dokázali posunout pouze o jednu příčku.

O to ale ve výsledku zas tolik nešlo. „Body jsem ani moc neřešil. Jsem hlavně rád, že jsme to ustáli,“ těšilo Taschlera a sestra ho doplnila: „Jsem na nás pyšná, jak jsme to zvládli.“

A v Bostonu už bez stresu

Bez známky pochybností odjeli svůj volný tanec rovněž Mrázkovi, kteří byli na průběžném dvanáctém místě také daleko od loňské deváté příčky, ze které plánovali útok vpřed.

Možná i proto, že jsou v elitní kategorii teprve druhou sezonu a medailové ambice se od nich ještě ani nečekají, mohli zaváhání v rytmickém tanci zpracovat snadněji.

„Kdybychom moc přemýšleli nad tím, co se stalo, ničemu by to nepomohlo. Byl to nový den, nový začátek,“ pravila rozhodně Mrázková. „Samozřejmě jsme z toho byli trochu špatní, ale hned po kraťasu jsem věděl, že to, jak dopadne, nemůže ovlivnit náš výkon ve volném tanci,“ souzněl s ní bratr.

Ani tentokrát nedosáhli v technické obtížnosti u některých prvků nejvyšší možné obtížnosti, což zkomplikovalo jejich možnosti na zlepšení umístění.

Víc je ale znervóznila takzvaná druhá sada známek, tedy body od rozhodčích za choreografii, výraz a bruslařské schopnosti. Ty totiž na rozdíl od loňského šampionátu téměř nevzrostly.

„Snažíme se. Něco tam není ono, ale my bohužel nevíme co,“ posteskl si Mrázek.

Pozitivní zprávou pro mladší českou dvojice je, že zvládla bez problémů odtančit program na novou hudbu, se kterou se sžívá necelý měsíc. Navíc publikum v tallinnské hale na upravený tanec nadšeně reagovalo.

Oběma sourozeneckým párům a jejich fanouškům nezbývá než doufat, že si smůlu vybrali už nyní, a březnový světový šampionát v Bostonu pro ně bude mít příznivější průběh.

Ten bude totiž stresujícím závodem sám o sobě – jeho výsledek určí účastníky olympijských her.