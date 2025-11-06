Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

Premium

Fotogalerie 74

Trenér Maurizio Margaglio předává Taschlerovým své poznatky z jízdy. | foto: Jaroslav Svoboda / MS v krasobruslení 2026

Alžběta Marešová
Pokud neznáte podrobně krasobruslařskou historii, možná byste nevěřili, že se v muži se strništěm a lehkým bříškem skrývá mistr světa v tancích na ledě z roku 2001 a bronzový medailista z olympiády o rok později. Brzy jednapadesátiletý Maurizio Margaglio možná na první pohled svou úspěšnou minulost trochu maskuje, zároveň ale nenechává nikoho na pochybách, že ledem žije dodnes.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Se svou krasobruslařskou partnerkou Barbarou Fusarovou-Poliovou se na začátku tisíciletí dostali na vrchol tanců na ledě. K podobným výšinám chce nyní dovést i své páry, mezi které od léta patří i sourozenci Taschlerovi.

Na ledě občas vypadá trochu zasmušile, mimo něj se ale často směje, jako správný Ital vymýšlí fotbalové příměry a skoro ke všemu rád přihodí nějakou historku. A slovo „ice“ má i na nožičkách svých nezaměnitelných oranžových brýlí.

K takovým obroučkám jste asi nepřišel náhodou.
Chodím v Helsinkách už několik let do jedné optiky a když jsem se tam zastavil asi před dvěma lety, že potřebuju náhradní brýle, ten můj optik se rozzářil a ukázal mi tyhle. Schoval jsem je pro vás! hlásil. Jakmile prý viděl ten nápis, nemohl je prodat nikomu jinému. A dal mi je jako dárek. Měly to být jen rezervní brýle, ale teď už je nosím pořád, protože to jsou zkrátka moje brýle a já je miluju.

Na ledě mají mezi sebou krásnou chemii a jejich způsob tance je velmi přirozený. Takovou kombinaci zas tak často v krasobruslení nevidíte.

o sourozencích Taschlerových

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Toronto vs. UtahHokej - - 6. 11. 2025:Toronto vs. Utah //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 2.05
  • 4.24
  • 3.12
Washington vs. St. LouisHokej - - 6. 11. 2025:Washington vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:30
  • 2.14
  • 4.17
  • 2.96
Calgary vs. ColumbusHokej - - 6. 11. 2025:Calgary vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
6. 11. 03:30
  • 2.36
  • 4.13
  • 2.64
Seattle vs. San JoseHokej - - 6. 11. 2025:Seattle vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
6. 11. 04:00
  • 1.98
  • 4.24
  • 3.28
Vancouver vs. ChicagoHokej - - 6. 11. 2025:Vancouver vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
6. 11. 04:00
  • 2.03
  • 4.22
  • 3.16
Pegulaová vs. PaoliniováTenis - Skupina A - 6. 11. 2025:Pegulaová vs. Paoliniová //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 1.49
  • -
  • 2.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

Premium

Pokud neznáte podrobně krasobruslařskou historii, možná byste nevěřili, že se v muži se strništěm a lehkým bříškem skrývá mistr světa v tancích na ledě z roku 2001 a bronzový medailista z olympiády o...

6. listopadu 2025

Schick zařídil výhru Leverkusenu, Barcelona ztratila po divočině v Bruggách

Naskočil až po přestávce a po pár minutách vstřelil vítězný gól. Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů o výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon. Ve 4. kole ligové fáze poprvé ztratila body...

5. listopadu 2025  23:25

Kynžvart vyhrál interligový šlágr v Písku, v česko-slovenském souboji uspěl Most

Házenkářky Kynžvartu vyhrály šlágr 8. kola interligy v Písku 33:28 a dostaly se před dnešní soupeřky na třetí místo. Uspěly také hráčky Mostu, souboj aktuálních mistrů Česka a Slovenska proti...

5. listopadu 2025  23:02

USK v Eurolize opět padlo, drama s Gironou v koncovce rozhodla Jocytéová

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály v 5. kole Evropské ligy na palubovce Girony 78:83 a při obhajobě titulu mají dál dvě výhry. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty zaznamenaly v soutěži třetí porážku...

5. listopadu 2025  19:15,  aktualizováno  22:58

Dvojitý brněnský úspěch v Eurocupu, Ostravu zbrzdila výtečná Šotolová

Oba brněnské kluby se v pátém kole Eurocupu basketbalistek dočkaly proti chorvatskému soupeři třetího vítězství. Žabiny deklasovaly v Záhřebu tým Trešnjevka 89:57 a polepšily si ve skupině A na druhé...

5. listopadu 2025  22:52

Olomoucko ukončilo sérii porážek, jednoznačně porazilo Hradec Králové

Basketbalisté Olomoucka ve dvanáctém ligovém kole uspěli 74:51 v Hradci Králové a po třech porážkách se dočkali vítězství. Východočeši naopak prohráli popáté za sebou.

5. listopadu 2025  22:32

České hokejistky prohrály s domácími Švédkami, jedinou branku dala Přibylová

České hokejistky vstoupily do turnaje ve švédském Ängelholmu porážkou s domácí reprezentací 1:4. O jediný gól svěřenek kanadské trenérky Carly MacLeodové se postarala Vendula Přibylová. Švédky se...

5. listopadu 2025  22:01

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

5. listopadu 2025  21:50

Anisimovová z Turnaje mistryň odepsala Šwiatekovou, Kopřiva prohrál v Aténách

Americká tenistka Amanda Anisimovová porazila na Turnaji mistryň Polku Igu Šwiatekovou 6:7, 6:4, 6:2 a postoupila na její úkor do semifinále. Duel vyhrála po více než dvou a půl hodinách a zajistila...

5. listopadu 2025  17:18,  aktualizováno  21:47

Slavia nezastavuje, první ligu vede už o deset bodů. Lídr doma smetl Sokolov

Hokejisté pražské Slavie vyhráli v 19. kole první ligy doma nad Sokolovem 5:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhými Litoměřicemi na rozdíl 10 bodů. Druhý Stadion na vlastním ledě podlehl...

5. listopadu 2025  21:36

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.