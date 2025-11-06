Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

Se svou krasobruslařskou partnerkou Barbarou Fusarovou-Poliovou se na začátku tisíciletí dostali na vrchol tanců na ledě. K podobným výšinám chce nyní dovést i své páry, mezi které od léta patří i sourozenci Taschlerovi.
Na ledě občas vypadá trochu zasmušile, mimo něj se ale často směje, jako správný Ital vymýšlí fotbalové příměry a skoro ke všemu rád přihodí nějakou historku. A slovo „ice“ má i na nožičkách svých nezaměnitelných oranžových brýlí.
K takovým obroučkám jste asi nepřišel náhodou.
Chodím v Helsinkách už několik let do jedné optiky a když jsem se tam zastavil asi před dvěma lety, že potřebuju náhradní brýle, ten můj optik se rozzářil a ukázal mi tyhle. Schoval jsem je pro vás! hlásil. Jakmile prý viděl ten nápis, nemohl je prodat nikomu jinému. A dal mi je jako dárek. Měly to být jen rezervní brýle, ale teď už je nosím pořád, protože to jsou zkrátka moje brýle a já je miluju.
Na ledě mají mezi sebou krásnou chemii a jejich způsob tance je velmi přirozený. Takovou kombinaci zas tak často v krasobruslení nevidíte.