O tři roky starší Martin Bidař se usmívá: „Věřím, že s Annou jdu zase po správné cestě.“
Jejich radost po volné jízdě byla v Sheffieldu nakažlivá. „Skvělý pocit. Takhle dobře jsme ještě spolu nezajeli,“ tvrdila Valesiová, i na slzičku dojetí došlo.
„Zariskovali jsme a poprvé závodili se dvěma odhozenými trojitými skoky. A povedly se,“ radoval se její český partner. Společný osobní rekord si vylepšili až na 167,42 bodu. Tolik jich Bidař naposledy získal...
...no ano, s jinou Annou, příjmením Duškovou.
Deset let uplynulo od chvíle, kdy Dušková a Bidař slavili v roce 2016 titul juniorských mistrů světa. V následujících dvou sezonách skvěle zvládli i vstup mezi dospělé, ač věkem stále junioři. Na hrách v Pchjongčchangu jim experti předpovídali velkou budoucnost.
Bidařova pouť po ledových arénách byla od roku 2018 trnitá a často měla k optimismu daleko. Hledal a zase hledal. „Nenapadlo mě, čím vším si projdu,“ uznává.