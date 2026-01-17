Od Anny k Anně. Bidař, jeho pět žen, temperamentní Italka a chuť dál bojovat

Premium

Fotogalerie 11

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu. | foto: Reuters

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Ona je velmi vitální Italka, on tišší Čech. Společně jsou devátou sportovní dvojicí z mistrovství Evropy, po pouhých třinácti měsících spolupráce. „Martin je moc milý partner. Vůbec se nerozčiluje. Často mi jen opakuje: klid, klid, klid,“ říká třiadvacetiletá Anna Valesiová, která svůj jižanský temperament nezapře. A nejen ten: „Piju spoustu kafe. Nejmíň čtyři espressa denně.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

O tři roky starší Martin Bidař se usmívá: „Věřím, že s Annou jdu zase po správné cestě.“

Jejich radost po volné jízdě byla v Sheffieldu nakažlivá. „Skvělý pocit. Takhle dobře jsme ještě spolu nezajeli,“ tvrdila Valesiová, i na slzičku dojetí došlo.

„Zariskovali jsme a poprvé závodili se dvěma odhozenými trojitými skoky. A povedly se,“ radoval se její český partner. Společný osobní rekord si vylepšili až na 167,42 bodu. Tolik jich Bidař naposledy získal...

...no ano, s jinou Annou, příjmením Duškovou.

Deset let uplynulo od chvíle, kdy Dušková a Bidař slavili v roce 2016 titul juniorských mistrů světa. V následujících dvou sezonách skvěle zvládli i vstup mezi dospělé, ač věkem stále junioři. Na hrách v Pchjongčchangu jim experti předpovídali velkou budoucnost.

Bidařova pouť po ledových arénách byla od roku 2018 trnitá a často měla k optimismu daleko. Hledal a zase hledal. „Nenapadlo mě, čím vším si projdu,“ uznává.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. FloridaHokej - - 17. 1. 2026:Carolina vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 1. 01:00
  • 1.94
  • 4.23
  • 3.42
Detroit vs. San JoseHokej - - 17. 1. 2026:Detroit vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
17. 1. 01:00
  • 1.95
  • 4.34
  • 3.30
St. Louis vs. TampaHokej - - 17. 1. 2026:St. Louis vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
17. 1. 02:00
  • 3.74
  • 4.22
  • 1.85
Báez vs. MenšíkTenis - - 17. 1. 2026:Báez vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
17. 1. 02:00
  • 2.81
  • -
  • 1.45
Colorado vs. NashvilleHokej - - 17. 1. 2026:Colorado vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
17. 1. 03:00
  • 1.56
  • 4.79
  • 5.12
Los Angeles vs. AnaheimHokej - - 17. 1. 2026:Los Angeles vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 1. 04:30
  • 2.12
  • 4.15
  • 3.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Od Anny k Anně. Bidař, jeho pět žen, temperamentní Italka a chuť dál bojovat

Premium
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ona je velmi vitální Italka, on tišší Čech. Společně jsou devátou sportovní dvojicí z mistrovství Evropy, po pouhých třinácti měsících spolupráce. „Martin je moc milý partner. Vůbec se nerozčiluje....

17. ledna 2026

Patnáct bodů náskoku. Krasobruslařka Petrokinová obhájila evropský titul

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová během mistrovství Evropy v Sheffieldu

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová obhájila evropský titul. Vedení po krátkém programu potvrdila nejlepší volnou jízdou. Vyhrála téměř o 15 bodů před Belgičankou Loenou Hendrickxoovu. Bronz...

16. ledna 2026  23:22

Barcelona nezvládla El Clásico ofenzivně, v novém roce prohrála poprvé

Tomáš Satoranský z FC Barcelona u míče v zápase s Realem Madrid, brání ho Edy...

Basketbalisté FC Barcelona nezvládli v Eurolize El Clásico s Realem Madrid a tradičnímu rivalovi, kterého před dvěma týdny ve španělské lize porazili, tentokrát podlehli 61:80. Katalánský klub od...

16. ledna 2026  23:10

Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Atalantou

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se po přestupu z Plzně do Pisy...

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající...

16. ledna 2026  23:03

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

16. ledna 2026  22:22

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

Trutnov ukončil vítěznou sérii KP Brno a zahájil vlastní. Chomutov se rozparádil

Michaela Vondráčková z KP Brno u míče v zápase s Trutnově, brání ji Meghan...

Trutnovské basketbalistky ukončily v lize vítěznou sérii KP Brno a čtvrtý tým tabulky porazily 72:65. Kara navázala na nedělní výhru nad Hradcem Králové a po druhé výhře za sebou se v tabulce...

16. ledna 2026  21:29

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

16. ledna 2026  20:10,  aktualizováno  21:18

Slovinci s Černohorci vytvořili rekord házenkářského Eura, nastříleli 81 gólů

Vuko Borozan z Černé Hory střílí na slovinskou bránu.

O nový rekord v historii mistrovství Evropy házenkářů se 81 góly postarali Slovinci a Černohorci, kteří dramatický zápas těsně prohráli. Slovinci zahájili základní skupinu D v Oslu vítězstvím 41:40.

16. ledna 2026  20:58

Taschler o boji s traumaty: Ztratili jsme holčinu, která zemřela na anorexii

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Takhle si to přáli. Takový povedený výkon potřebovali. Natálie a Filip Taschlerovi získali za rytmický tanec na evropském šampionátu v Sheffieldu od rozhodčích 77,33 bodu a zaostali jen o titěrné dvě...

16. ledna 2026  20:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.