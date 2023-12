Z nouze vznikl pár. Hlavně, že mluvíme oba česky, vítají krasobruslaři

Po volné jízdě na mistrovství republiky byli trochu rozhození. Pád čtyřiadvacetiletého Bidaře při odhazovaném skoku a nepovedená zvedačka na závěr programu jim pokazily dojem z jinak povedeného závodu, ke kterému položili základ bezchybnou krátkou jízdou.

„Kdyby nám někdo před závodem řekl, kolik budeme mít bodů, tak budeme spokojení. Ale ve volné jízdě byly zbytečné chyby, to nás mrzí,“ přiznává Bidař.

„První společný rok je stejně pořád o zvykání. I sebelepším párům se občas stane něco ve stylu naší nepovedené zvedačky,“ popisuje.

Právě se zvedanými figurami má pár na začátku své společné cesty nejvíce práce. Šestnáctiletá Kucianová až do předchozí sezony bruslila mezi juniorskými sportovními dvojicemi, a ty mají ve volné jízdě pouze dvě různé zvedačky.

„V seniorech jsou tři zvedačky, což jsem nikdy nedělala,“ vysvětluje Kucianová. „Nezdá se to, ale je o dost těžší dělat tři zvedačky místo dvou,“ přidává na obhajobu partnerky Bidař. „Volná jízda jako celek je na tom všem asi nejtěžší, aby si sedla,“ říká.

Pirueta ve volné jízdě Barbory Kucianové a Martina Bidaře

Dohromady je svedla nouze.

Bidař se ocitl loni v prosinci bez partnerky, když Jelizaveta Žuková, se kterou byl sedmnáctý na olympiádě v Pekingu, ukončila z rodinných důvodů spolupráci a vrátila se domů do Ruska.

Kucianová dokončila předešlou sezonu s partnerem Lukášem Vochozkou jako devátý pár juniorského mistrovství světa. Přesto se na jaře rozloučili. „Jsme s Lukášem skoro stejně vysocí, takže už bychom spolu dál bruslit nemohli. Proto jsem začala hledat vyššího partnera,“ vypráví Kucianová.

S Bidařem se potkávali od dětství v klubu BK České Budějovice, kde Kucianovou nejprve vedla Bidařova maminka Iveta a posléze Bidařův starší bratr Petr.

Sám kdysi úspěšný reprezentant ve sportovních dvojicích Petr Bidař začal trenérsky vést svého mladšího bratra v roce 2018 a od té doby se jejich kooperace nepřerušila. A i díky němu se na jaře ze dvou polovic dvojice stala jedna.

„Hlavně je fajn, že jsme oba z Česka. Pro mě by bylo asi nepříjemné, kdybych musela mluvit anglicky,“ pochvaluje si Kucianová. „Já jsem za to taky rád. Jazyková bariéra je cítit, s tím mám zkušenosti. Teď je to mnohem lepší,“ souhlasí Bidař.

Jazykovou bariéru sice řešit nemusí, tu myšlenkovou na ose závodník – trenér čas od času ano. V těch okamžicích ale zachraňuje situaci vnitřní propojení Bidařů.

„Na tréninku občas vůbec nerozumím tomu, co Petr říká, a Martin mi to musí přeložit,“ směje se Kucianová. „Vím, co chce brácha říct, i když to třeba neříká úplně jasně,“ vysvětluje Bidař.

Z velké části se ale připravují v italském Bergamu u Ondřeje Hotárka ve stejné skupině jako současní evropští šampioni Sara Contiová a Niccolo Macii. „Jsou podobně vysocí jako my, takže se snažíme si od nich vzít co nejvíc. Inspirujeme se i ostatními páry a hodně nám to pomáhá,“ shodují se.

Nejen s tréninkovými parťáky z Bergama změří síly už druhý týden nového roku na svém prvním společném mistrovství Evropy.