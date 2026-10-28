Kostlivci, Mohykán a nová pravidla. Bidaře s Valesiovou čeká premiéra na Grand Prix

Vstup do nové sezony si určitě představovali jinak.
Na německé Nebelhorn Trophy byli po krátkém programu pátí a ke stupňům vítězů to neměli daleko, jenže volná jízda byla všechno jen ne povedená. Jako kdyby nestačilo, že Valesiové ten den vůbec nevycházely skoky, ještě úplně vypadli ze spirály smrti a k završení všeho Bidař při závěrečné zvedačce ne a ne najít tu ideální pozici…
Jízda, po které se propadli až na osmé místo, ale zároveň potvrdila, že má český pár pravdu, když říká: „Naše silná stránka je, že se v těch nejdůležitějších chvílích podporujeme.“
Fanoušci v Oberstdorfu tak neviděli žádné výčitky nebo ostré pohledy, naopak jen samé povzbuzení a úsměvy.
„I když jsou tréninky strašně těžké a už nemůžeme, tak se navzájem podržíme, a pak jdou věci snáz,“ líčí vděčně Bidař.
Svůj podíl na takovém nastavení má trenér dvojice Ondřej Hotárek, vždy optimisticky naladěný. „Sto bodů pro kouče,“ ocenil Hotárka i komentátor přenosu z Nebelhorn Trophy, když sledoval, jak se brněnský rodák snaží svěřence po nevydařeném výkonu povzbudit.
Hlavní zásluhy jdou ale za samotnou Valesiovou, která je pozitivita sama. Právě její radostná nátura a temperament dodaly Bidařovi v bruslení něco, co mu v předešlých letech možná trochu chybělo. Zkušený Bidař zase doplňuje čtyřiadvacetiletou Italku svým klidem a rozvahou.
„Když adrenalin a tlak stoupají, zvlášť na závodech, vím, že se jeden na druhého můžeme spolehnout,“ potvrzuje Valesiová. „Za ten společný rok a půl jsme strašně moc vyrostli jako osobnosti. Jsme k sobě navzájem maximálně otevření a nemusíme se bát říct, co si myslíme. Když nad tím tak přemýšlím, přijde mi, jako kdybychom spolu prožili mnohem delší dobu.“
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V otevřené komunikaci hraje opět nezastupitelnou roli Hotárek, který může plynule přecházet mezi češtinou a italštinou. „Snažíme se opravdu poctivě držet angličtiny, abychom si všichni rozuměli. Ale když jsem na tréninku unavená, nenaskakuje mi angličtina tak snadno. Tak řeknu Ondrovi: Já teď budu mluvit italsky a ty to Martinovi přeložíš,“ vypráví Valesiová.
Základní fráze už ale zvládá i v češtině. „Umím říct dobré ráno a dobrý den a pár dalších slovíček. A líbí se mi, když na tréninku slyším: super! To pak vím, že se nám to povedlo.“
Takové reakce by oba rádi slyšeli i po jízdách na Grand Prix, kde je čeká společná premiéra. Nejprve tento víkend v Kanadě a na konci listopadu v Japonsku. V tomto ohledu je Valesiová mnohem zkušenější – se svým předchozím partnerem Manuelem Piazzou sjezdili během let 2022 a 2023 hned několik závodů Grand Prix a z Americké brusle si odvezli dokonce páté místo.
Podle předběžných startovek se zdá, že letos se český pár setká pouze v Japonsku s mistry světa Haseovou a Volodinem, jinak se ta nejužší špička chystá na jiné závody, což dává Valesiové s Bidařem v případě povedených jízd šanci na vysoké umístění.
O tom ale sami zatím nechtějí nic slyšet.
Valesiová je navíc s jejich letošním programem Grand Prix spokojená už nyní. „Kanada a Japonsko na mém závodním resumé zbývaly jako poslední. Když vyšel kalendář, psal mi můj taťka: Ty máš nějakého známého u ISU, že vám přidělili zrovna tyhle destinace?“ směje se Italka. „Opravdu strašně moc se těším. Ještě nikdy jsem v Japonsku nezávodila a ze všech stran slýchám na tamní publikum jen chválu. Snad nám udělá tak hezkou atmosféru, jakou jsme zažili na šampionátu v Praze.“
Právě o zážitku z březnového mistrovství světa, kdy cítili podporu vyprodané O2 areny, mluví oba jako o klíčovém momentu uplynulé sezony, který jim přidal extra motivaci do práce. „Asi nikdy nezapomenu na to, co se dělo po volné jízdě,“ vzpomíná Bidař. „Snad se nám ještě někdy podaří zažít takové emoce znovu,“ přidává se Valesiová.
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V této sezoně se pro ně pokusí vytvořit základ krátkým programem na Tanec kostlivců a volnou jízdou na hudbu z Posledního Mohykána.
Zatímco u volné jízdy měli jasno rychle, doprovod ke krátkému programu hledali dlouho. Až teprve když slavnou symfonickou báseň Camilla Saint-Saënsa slyšeli nezávisle na sobě v tělocvičně a na stadionu, brali to jako znamení, že by měli dát skladbě šanci.
„Chtěli jsme zkusit něco úplně nového a použít hudbu, která pro nás nebude jednoduchá, abychom se posunuli. To se myslím povedlo a ten program nás moc baví,“ pochvaluje si Bidař.
Touto dobou už žijí s oběma doprovody několik měsíců, naštěstí ale vědí, jak se bránit tomu, aby se jim skladby totálně zajedly. Podoba takového triku vás u nich nepřekvapí. „Musíte se tomu prostě smát. Na konci minulé sezony jsme měli spoustu vtipů, když jsme hudbu k našim jízdám poslouchali každý den od léta,“ prozrazuje Valesiová. „Volnou jízdu jsme jeli na Zvoníka u Matky Boží, a to jsme pak často hlásili: Á, Esmeralda přichází!“ směje se.
Stejně jako všichni ostatní ve sportovních dvojicích také čeští reprezentanti si museli při tvorbě programů zvyknout na nová pravidla, která by ve sportovních dvojicích i mezi sólisty měla dát větší prostor uměleckému projevu a kreativitě.
Od této sezony se proto konkrétně ve sportovkách klade mnohem větší důraz na spojovací prvky a jednu zvedačku na obtížnost nahradila choreografická zvedačka, u které se hodnotí pouze originalita a provedení. Stejná změna proběhla také u jedné ze dvou piruet.
„Myslím, že ty choreografické prvky vypadají mnohem lépe než ty na levely. Snad se budou líbit víc i divákům,“ přeje si Bidař. „Díky novým pravidlům se nemusíme celou dobu zaměřovat tak striktně na techniku, ale můžeme předvést i něco krásného. Hodně jsme se inspirovali od tanečníků na ledě i různých akrobatů a dali jsme dohromady zajímavé elementy. Určitě to byl pro krasobruslení krok správným směrem,“ přitakává Valesiová.
Své nové programy poprvé změří v kvalitní mezinárodní konkurenci v pátek na Kanadské brusli. A budou doufat, že všechnu smůlu pro tuto sezonu si už vybrali.