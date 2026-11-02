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Fénix roztáhl křídla a s modlitbou za déšť vlétl do historie. Startuje éra Šimadové?

Alžběta Marešová
  18:15
Mao Šimadová během krátkého programu na Kanadské brusli.

Mao Šimadová během krátkého programu na Kanadské brusli. | foto: AP

Mao Šimadová ve skoku při krátkém programu.
TOLIK? Mao Šimadová se svou trenérkou Mie Hamadovou reagují na známky po...
Mie Hamadová uklidňuje Mao Šimadovou v posledních chvílích před volnou jízdou.
Mao Šimadová točí piruetu na Kanadské brusli.
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Trojitého axela skáče s jistotou, kterou by jí mohli závidět i mnozí muži, z jejích piruet se točí hlava a úsměv jí mizí z tváře maximálně na pár sekund. Málokterou krasobruslařku vyhlíželi v seniorské kategorii s takovým očekáváním jako Mao Šimadovou. Vždyť Japonka od roku 2022 neprohrála ani jeden závod. A to platí i po kanadské Grand Prix.

Teprve v pátek oslavila Šimadová osmnácté narozeniny a už o víkendu si dojela pro jednoznačný triumf v kanadské Kelowně.

Jen si to vemte: bodovým ziskem z krátkého programu vlétla na čtvrté místo historických tabulek a konečným součtem 235,44 po volné jízdě se od neděle vyhřívá na sedmé příčce nejvyšších známek v historii – ani ne o tři body za životním výkonem své krajanky Kaori Sakamotové při jejím snovém březnovém loučení v Praze.

Přitom stačilo, aby měla Šimadová narozeniny o pouhé čtyři měsíce dříve, a mohla předvádět své umění mezi elitou už druhou sezonu.

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Totiž aby se mohli krasobruslaři účastnit olympijských her v Miláně, muselo jim být sedmnáct před 1. červencem 2025. Šimadová proto neměla nárok, na rozdíl třeba od dubnové Ami Nakaiové. Tu přitom Šimadová na juniorských závodech pravidelně porážela.

Jaké pak pro ni asi muselo být sledovat svou rivalku, jak si v Miláně jede pro bronzovou medaili, zatímco ona sedí doma u televize…

O to razantněji nyní do seniorské kategorie vstoupila sama v Kanadě. S nádherným trojitým axelem a jediným čtverným skokem ženského závodu. K tomu měla jedny z nejlepších piruet a ve známkách za provedení zaostala jen o dva body za evropskou šampionkou Niinou Petrokinovou.

BUDOUCNOST KRASOBRUSLENÍ. Mao Šimadová se na Kanadské brusli dočkala po své volné jízdě ovací vestoje – pravděpodobně ne posledních v kariéře.

„Je hezké, že jsem za krátký program dostala 82 bodů a přitom vím, že tam byl ještě prostor pro zlepšení. To mě hodně těší,“ vykládala pak s typicky japonskou rozvážností. „I ve volné jízdě jsem mohla udělat pár věcí lépe. Před finskou Grand Prix bych ráda zlepšila svou rychlost a výraz, abych se vyrovnala nárokům elitní kategorie.“

Taková slova je příjemné slyšet od dívky, která svou první seniorskou Grand Prix vyhrála rozdílem čtrnácti bodů. Klidně by si mohla říct, že obtížnost, kterou nažene trojitým axelem a čtverným toeloopem ji bohatě stačí k boji o první místa – a statistiky by jí daly za pravdu.

Přesto se chce zaměřit na aspekty jízdy, které jí rozhodující body nenaženou, ale odlišují skvělé bruslařky od těch výjimečných. A například Rusky se svými čtvernými skoky tuto „měkkou“ stránku výkonu dlouhodobě přehlížely.

Alespoň zvenčí se tak zdá, že se v Šimadové kombinuje mimořádný talent s pracovitostí a nezanedbatelnou zarputilostí. A vzhledem k její zálibě v triumfech dost možná vidělo krasobruslení v Kelowně začátek nové vítězné série. A také nové éry?

Začalo to v Ostravě

Nadání k velkým věcem jako by Šimadová dostala do vínku už od narození. Maminka Ajumi ji pojmenovala po Mao Asadové, která byla tehdy světovou šampionkou a zapsala se do historie jako první žena, která úspěšně skočila na mezinárodním klání trojitého axela.

V následujících letech, kdy se Šimadová učila chodit a dělala první kroky na ledě, se Asadová stala první Japonkou, která získala několik titulů mistryně světa, zapsala historicky nejdelší sérii vítězství v závodech Grand Prix (osm) a stala se první ženou, která skočila trojitého axela na dvou různých olympijských hrách.

Šimadová má tak co dělat, aby na úspěchy své jmenovkyně navázala. Zatím ale pro to dělá vše, co je pro teenagerku možné.

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Vzhledem k tomu, že kvůli zpřísnění věkového limitu zůstala v juniorské kategorii déle než její předchůdkyně, mohla se alespoň stát první krasobruslařkou se čtyřmi zlatými medailemi z juniorského mistrovství světa. A její série 39 vítězných závodů je rovněž úctyhodná.

Navíc je s Asadovou propojena přes trojitého axela. O něj se poprvé v soutěži pokusila už v roce 2020. To byla se svou maminkou a sestrou Aoi čerstvě přestěhovaná z Tokia do Kjóta, aby mohla trénovat v Kinoshita Academy pod Mie Hamadovou (která vede například i Mone Čibovou).

Dlouho se jí nejtěžší trojitý skok nedařil ustát nebo správně dotočit, až teprve o dva roky později, při premiéře na juniorské Grand Prix, ho v Ostravě předvedla bezchybně.

V Česku tak jako ani ne čtrnáctiletá zahájila svou vítěznou šňůru, která trvá už čtyři roky.

TOLIK? Mao Šimadová se svou trenérkou Mie Hamadovou reagují na známky po krátkém programu na Kanadské brusli.

Krátký program na tuto sezonu ji připravila někdejší tanečnice na ledě Kana Muramotová. „Jeho tématem je fénix, symbol znovuzrození. Představuju si, že zrcadlí můj přechod do dospělé kategorie, kde, doufám, roztáhnu křídla,“ svěřovala se.

Vážnější krátký program pak vyvažuje radostnou volnou jízdou, na kterou naladí diváky ještě před prvními tóny pestrobarevnými šaty. Skladba Waloyo Yamoni, kterou Christopher Tin napsal na text modliteb afrických vyvolávačů deště, dává vyniknout až dětskému nadšení Šimadové ve spojení s její precizností a technikou.

Právě radost z krasobruslení si Japonka vytyčila před sezonou jako hlavní cíl, kterého chce v následujících měsících dosáhnout. Předešlou zimu se možná až moc nechala strhnout rozčarováním z promeškané olympiády a zároveň tlaku na to, aby svou juniorskou kariéru uzavřela vítězně.

„Příliš jsem myslela na to, jak vyhrát nebo možná spíš jak neprohrát, až jsem zapomněla mít z toho všeho radost. Několikrát jsem vyhrála závod, a přitom cítila spíš frustraci. To už bych nechtěla v této sezoně opakovat,“ přiznala.

Neocenitelnou inspirací je jí v tom Alysa Liuová, které právě přístup „zábava a žádný stres“ pomohl v únoru vyhrát olympijské hry. „Myslím, že Alysa si to na ledě užívá víc než kdokoliv jiný. Vždy, když ji sleduju, připomene se mi, jak důležité je mít z krasobruslení radost,“ ocenila Šimadová.

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Čistě papírově by právě ona měla být ve startujícím novém olympijském cyklu největší vyzyvatelkou Američanky. Otázkou ale je, zda se obě dámy vůbec někdy v závodě potkají. Liuová si vzala závodní pauzu a není jasné, jestli bude platit pouze na tuto sezonu nebo se časem přetvoří do konce kariéry.

Minimálně Šimadová ale za čtyři roky ve francouzských Alpách plánuje být. Další olympiádu už rozhodně zmeškat nehodlá.

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