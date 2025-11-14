Belgická kráska s křehkým tělem i duší je (nakrátko) zpět. Rozloučí se v Praze?

Když v minulosti při krokových pasážích rozkmitala své paže, byl jí plný led. Tolik energie! Tolik síly! Vtahovala diváky do svých často divokých jízd a získávala je tak na svoji stranu. Extrovert, řekli byste. Jenže Belgičanka Loena Hendrickxová, mistryně Evropy v krasobruslení 2024, je ve skutečnosti introvert. Žena s křehkým tělem i duší.
Loena Hendrickxová během krátkého programu na NHK Trophy.

Loena Hendrickxová během krátkého programu na NHK Trophy. | foto: AP

Loena Hendrickxová při své volné jízdě na NHK Trophy.
Loena Hendrickxová s medailí z japonské Grand Prix.
Belgická krasobruslařka Loena Hendrickxová.
Belgická krasobruslařka Loena Hendrickxová.
„Často mi dělá problém komunikovat ve větší skupině. Povahou jsem plachá a stydlivá,“ přiznávala. „Na ledu se cítím svobodně. Zato o popularitu moc nestojím. Nepřipadám si moc dobře, když mě pak doma každý pozoruje.“

Na mistrovství světa v Montrealu ji v březnu 2024 vyvedla před závodem z rovnováhy otázka reportéra: Budete zklamaná, pokud nevyhrajete? „Ten dotaz mě tak moc rozhodil, že jsem se druhý den probudila v slzách,“ přiznala. Soutěž dokončila na 4. místě.

S o to větší vervou se pak vrhla do přípravy na další, předolympijskou zimu.

Jenže všechno bylo špatně.

Musela vypustit velkou část sezony, podstoupit operaci kotníku, bojovat za pomoci psycholožky s chmurami ve vlastní duši.

Přesto se dokázala vrátit.

V září na olympijské kvalifikaci v Pekingu vybojovala za Ruskou Petrosjanovou a gruzínskou Ruskou Gubanovovou třetí místo, zaručující jednu z posledních letenek na hry v Miláně.

V listopadu potom po 23měsíční odmlce znovu závodila v prestižním seriálu Grand Prix a zase byla třetí. „Ještě mé jízdy ani zdaleka nejsou dokonalé,“ uznala. „Ale letos na jaře jsem si nedokázala ani představit, že to až takhle dobře dopadne. Věděla jsem, že šance na olympiádu existuje, operace kotníku však není nic jednoduchého.“

Už v létě 2019 si na tréninkovém kempu v Turecku vymkla a zlomila pravý kotník a natrhla si tři vazy. V průběhu následujících sedmi měsíců si zranila kotník ještě třikrát, načež koncem ledna 2020 opět pauzírovala s poškozenou šlachou.

Loena Hendrickxová při své volné jízdě na NHK Trophy.

„Nikdy jsem se z toho zranění z roku 2019 plně nezotavila,“ tvrdí.

Proto ji tolik vyděsilo, když se loni na podzim kotník opět ozval. Pokoušela se bolest „přestát“, jenže ta neustupovala. „Nemohu se z pravé nohy pořádně odrážet ke skokům,“ líčila. Vyšetření odhalila v kotníku cystu, tekutinu a poškozené vazy. Operace byla jediným řešením. V únoru ji podstoupila.

První dny a týdny Hendrickxové po operaci:

My amazing boyfriend, family, friends and all my fans all over the world! ♥️

23. září 2025 v 19:23
„Bylo to tehdy velmi temné období pro moji mysl,“ prozradila.

Nikoliv poprvé.

V roce 2023 pro změnu přiznala: „Kvůli velkému tlaku na závodech jsem úplně ztratila radost z bruslení.“ Od té doby spolupracuje s psycholožkou. Po operaci ji letos na jaře opět nutně potřebovala.

Při terapiích probouzela v nitru Hendrickxové bojovnost a chuť do závodů. V létě krasobruslařka hlásila: „Jsem zase mentálně nabitá.“

Bruslením proti stydlivosti. Jak plachá belgická žena dobývá svět krasobruslení

Před kvalifikací v Pekingu se nicméně opět potýkala s obřím tlakem. „Příliš jsem si uvědomovala: Je to moje poslední šance vyjet si olympiádu. Ale zvládla jsem to! Krátký program ještě moc ne, naopak ve volné už jsem se cítila jistěji.“

V 26 letech patří v kategorii žen mezi ty nejstarší.

Po hrách plánuje ukončit kariéru její vrstevnice a zároveň i kamarádka Kaori Sakamotová, trojnásobná mistryně světa.

A také Hendrickxová se odhodlává k zásadnímu kroku.

„Chci končit na vrcholu, takže odchod do krasobruslařské penze po této sezoně by mohla být správná volba,“ naznačila. „Uvidíme, jak se bude cítit mé tělo. Je možné, že už dosáhlo svého limitu. Krasobruslení je extrémně náročné fyzicky, ale i psychicky.“

Pokud by se skutečně rozhodla po této sezoně odejít ze scénu, pak může být jejím posledním závodem kariéry březnové mistrovství světa v Praze.

Loena Hendrickxová s medailí z japonské Grand Prix.

V hlavě nosí především velký sen o olympijské medaili z Milána. Ovšem naplnit jej nebude v konkurenci Petrosjanové, Sakamotové, Liuové, Glennové nebo nastupující generace mladých Japonek vůbec jednoduché.

Ale i kdyby se to nepovedlo, Hendrickxová doufá: „Chtěla bych si tentokrát co nejvíc vychutnat, že jsem na olympiádě.“

Poprvé na ní startovala v Pchjongčchangu 2018. „Bylo mi osmnáct a moc jsem nepřemýšlela, jak výjimečné je tam být,“ vzpomíná.

Před Pekingem 2022 si to už uvědomovala: „Kvůli covidu však byla atmosféra her podivná.“

Tak tedy do třetice.

V Evropě a před očima svých blízkých. Na konci trnité cesty, kdy byla často kráskou v nesnázích, ale pokaždé se dokázala vrátit. „Jsem neuvěřitelně hrdá a šťastná už jen proto, že v Miláně budu,“ ujišťuje.

Belgická kráska s křehkým tělem i duší je (nakrátko) zpět. Rozloučí se v Praze?

Omlazený výběr v přípravě prohrál. Češky doplatily proti Maďarkám na slabší chvilky

Eliška Brejchová během přípravného utkání s Maďarskem.

České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Székesfehérváru s domácím Maďarskem 42:68. Nejlepší střelkyní týmu trenérky Romany Ptáčkové byla s 11 body Kateřina Zeithammerová. Za domácí dala...

13. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno 

Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Luděk Jurečka z Opavy zakončuje v zápase s Brnem.

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.

13. listopadu 2025  20:48

