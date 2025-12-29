Nechtěli je na ledu, od bruslení v páru je odrazovali. Mrázkovi si tance vyvzdorovali

Momentka z volného tance sourozenců Mrázkových | foto: Soňa Maléterová/Český krasobruslařský svaz

Alžběta Marešová
  12:00
V prosinci se podruhé stali mistry republiky, v lednu budou na mistrovství Evropy obhajovat 12. místo, do toho chystají svůj debut na olympijských hrách. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vlétli do krasobruslařského světa jako juniorští šampioni v tancích na ledě a společně se sourozenci Taschlerovými vrací na mezinárodní scéně Českou republiku do popředí. Málokdo ale ví, že stačila drobnost, a pár, který bude jednou z hlavních tváří březnového mistrovství světa v Praze, by vůbec nevznikl.

Bylo jaro 2020, do Česka vtrhl covid a Daniela Mrázka drželo doma kromě přísné karantény také zranění nohy. Od doktorů slyšel, že by už neměl dál skákat. A tak se doma léčil a měl dost času na přemýšlení.

„Někdy v létě jsme mohli jít na led díky vysokoškolskému středisku sportu Victoria, a po těch dvou nebo třech měsících bez bruslení mě to strašně bavilo a pomyslel jsem si, že to je ten nejlepší pocit, který v životě můžu mít,“ vzpomíná na zásadní okamžik kariéry Daniel.

„Tak jsem přišel s tím, že bych chtěl dělat tance se ségrou.“

Společné bruslení dvou starších sourozenců, to měla maminka Mrázková v hlavě odnepaměti. Jen dětem trvalo, než k tomu dospěly samy.

Sólisté nebo sportovní dvojice, ty se většinou rozjedou, udělají skok nebo zvedačku a dobrý, ale tance jsou nepředvídatelné, protože pokrývají celou plochu. A pořád potřebují hudbu, aby mohly pilovat kroky do rytmu, což samozřejmě všechny vytáčí.

