Na Würth Arenu ze dvou stran dohlíží přísné vrcholky Dolomit, přesto se tu skvěle daří palmám. A hned vedle je koupaliště, které by si mohlo účtovat přirážku jen za ten úchvatný výhled.
Zatímco návštěva se ohromeně rozhlíží, Kateřina a Daniel Mrázkovi přejdou scenérii bez známky rozechvění. Už se na ni koukají téměř pět let, a tak mají období kochání za sebou.
Léto podle Mrázkových: knedlíky, sekání kosou i nové tance. Ale olympiádu neřeší
Když sem poprvé dorazili, měl si právě vzniklý taneční pár prohlédnout trenér Matteo Zanni. Od té doby se stali čeští sourozenci juniorskými mistry světa a nyní se pod Italovým vedením chystají na svou první olympiádu a také na domácí mistrovství světa.
Tance, které mají oslnit olympijské i pražské publikum, poprvé v soutěži předvedli už o uplynulém víkendu. A přestože ambiciózní sourozence určitě trošku žere, že po volné jízdě neudrželi vedení a skončili druzí, Zanni je se začátkem sezony spokojený.
„Je úplně normální, že se v jízdách objeví věci, které překvapí jak tanečníky tak i nás trenéry. Přicházíme na nečekané věci, které v závodě nefungují, ale tak je to vždy. Trvá několik měsíců, než jsou tance kompletní,“ říká s klidným úsměvem Ital. „V tuhle chvíli nás těší, že rozhodčí reagovali na jízdy pozitivně a okamžitě se na ně nacítili.“
„Čekali jsme, že se v závodě objeví něco, co nebude úplně v pohodě,“ připouští Kateřina. „Technický panel tam našel hodně věcí, na které si musíme dát pozor a některé je třeba pozměnit,“ doplňuje ji bratr.
A tak rychle zase míří na led, kde prochází jízdy detail po detailu. Ať už to, co je potřeba změnit, co se při závodě zas tolik nepovedlo, nebo i to, co bylo dobré, ale mohlo by být ještě lepší.
Rytmický tanec v rockovém duchu na hudbu AC/DC ukazuje Mrázkovy ve stylu, na který nejsou jejich příznivci ani oni sami příliš zvyklí. A tak se každé gesto řeší s ještě větší péčí. To má na starosti Barbora Řezníčková, která sourozence k Zannimu přivedla a následně začala v jeho skupině sama pracovat.
„Já se starám hlavně o ruce a výraz. To mě ohromně baví. Mohla bych nad jednou drobností strávit třeba celý trénink,“ směje se Řezníčková a hned záhy se ukazuje, že nepřehání.
Jízdu natáčí na tablet a pak ji ve zpomalených záběrech prochází a rozebírá pohyby po jednotlivých snímcích. Mrázkovi sledují obrazovku spolu s ní. „Kdyby ta noha mohla jít až sem,“ ukazuje třeba Danielovi, a ten si pohyb hned zkouší.
V jiném okamžiku se zase projeví sourozenecká řevnivost. To když se po projetí jedné pasáže ozve Kateřina, že ona dělá dané kroky určitě správně. „Ukažte, ukažte!“ reaguje soutěživě Daniel a dožaduje se důkazu na záznamu.
„Tance pro tuto sezonu jsou určitě nejobtížnější a nejkomplexnější z těch, které jsem zatím pro Káťu s Danem stavěl,“ vysvětluje Zanni. „Snažil jsem se využít jejich silné stránky, aby se cítili sebevědomě a zároveň mohli využít své přirozené charisma.“
To platí hlavně o volném tanci na motivy flamenca a pasodoble, ke kterému Mrázkovi nadšeně hlásí: „Je to náš snad nejoblíbenější styl!“
Že jim skladba Malaguena od Ernesta Lecuona sedí, uznali i rozhodčí. Zatímco technický panel měl ve volném tanci na několika místech výhrady, rozhodčí udělili sourozencům za výraz a provedení jasně nejvyšší známky ze všech párů.
Zde tedy není s výrazem ani gesty problém, nejvíc času při tréninku ale zabere sžívání se s dlouhou sukní, kterou Kateřina k tanci nosí. Což není poprvé, už v sezoně, kdy se stali juniorskými mistry světa, zaujali dlouhou sukní, kterou Kateřina zvolila pro rytmický tanec.
„No jo, vyžívám se v tom!“ přiznává rozpustile. „Ten náš tanec si dlouhou sukni žádá. Samozřejmě jízda s ní je vlastně celkem otravná. Je těžká, všude se zasekává, občas se do ní zasekne Dan… Ale myslím, že za ten efekt to stojí.“
Daniel ale tak přesvědčený o odvážném risku není. Když při tréninku už několik minut řeší úvodní prvek jízdy – efektní choreografickou zvedačku – ve kterém se mu sukně vyloženě plete pod ruce a Kateřina si ji navíc jednou rukou musí držet, je na něm poznat, že by si stylový kostým raději odpustil. „Když sukně způsobí nějaký problém několikrát, jsem skeptický,“ uznává.
Na řadu přijde při tréninku i jiný odvážný prvek, se kterým ve volném tanci přišli. Takzvaný choreo slide, čili choreografický skluz, který je relativně nově povolenou součástí tanců a na kterém se každou sezonu ukazují nevyčerpatelné zásoby krasobruslařské originality.
Zanni vymyslel pro španělský tanec skluz, v rámci kterého Daniel chytne sestru za nohu a táhne ji po ledu. Nenechte se zmást krkolomným popisem a věřte, že na živo a za hudby je dramatický prvek vskutku ohromující.
Ovšem, musí se povést. S provedením na závodě nebyli Mrázkovi spokojení, protože jim připadalo těžkopádné. Při tréninku si zase na konci prvku šlápne Kateřina bruslí na sukni a zůstane sedět na ledě, po dalším pokusu přijede k Řezníčkové a pobaveně konstatuje: „On mě snad jednou zuje.“
„Ten náš slide je hodně jiný. Hned z několika důvodů je na hraně pravidel. Aby nám ho uznali, musíme být oba aspoň dvě sekundy na kolenou, ale zároveň celý prvek nesmí být delší než deset sekund,“ popisuje technickou stránku Daniel.
„Chtěli jsme něco netypického, co bude zajímavé. Ze začátku se nám trénoval blbě. Led musí být čerstvý, protože na rozježděném to moc nejede. Když se mi moc namočí sukně, ztěžkne, a jede se mi ještě hůř,“ doplňuje porodní obtíže Kateřina.
„Ale oni rádi riskují, a tak je to správně,“ usmívá se potutelně Zanni. „Jsou mladí, tohle je ten moment, kdy si to můžou dovolit.“
Po hodině a půl přerušuje trénink příjezd rolby. A po ní dostávají prostor hokejisté. Místní tým Hockey Unterland Cavaliers je součástí Alps Hockey League a jeho juniorská odnož vybojovala titul v italské lize do 14 i do 19 let.
V létě dorazil na kemp s mladými hokejisty Martin Nečas, fanoušci Pardubic zase možná zbystřili při zmínce o Würth Areně – právě zde se totiž v půlce srpna odehrál Dolomiten Cup, který Dynamo ovládlo.
Mrázkovi však spíš než spojení s českým národním sportem řeší praktické věci, které z koexistence s hokejovým týmem vyplývají. Někdy se led rozdělí a na jedné půlce trénují hokejisté a na druhé krasobruslaři. „To pak třeba dvacet minut točíme jen piruety. A občas nás nějaký puk trefí,“ líčí Daniel.
Přesto na svou místní základnu nedají sourozenci dopustit.
Blízkost hor už je sice neuchvacuje tak jako dřív, v klidném městečku obklopeném jabloňovými sady jim ale nic nechybí. Před třemi roky se tu připravili na sezonu, ve které uchvátili krasobruslařský svět a stali se juniorskými šampiony.
Pro jaký úspěch odsud vyrazí nyní?