Krásná, provokativní, záhadná. Katarina Wittová slaví šedesáté narozeniny

Alžběta Marešová
  8:30
Málokdo pronikne ze sportovního světa do toho mainstreamového tak, jako se to podařilo Katarině Wittové. V roce 1988 obhájila olympijské zlato a stala se krasobruslařskou legendou. O deset let později nafotila sérii aktů pro Playboy a vydání se okamžitě vyprodalo. Původem východní Němka je však mnohem víc než svůdná Carmen, se kterou si ji všichni automaticky spojí. A ve středu, v den jejích 60. narozenin, je pravý čas si její barvitý příběh připomenout.
Katarina Wittová navštívila v květnu 2025 zápas amerického fotbalu.

Katarina Wittová navštívila v květnu 2025 zápas amerického fotbalu. | foto: Profimedia.cz

Katarina Wittová po své Carmen čeká na olympiádě v Calgary se svou trenérkou...
Katarina Wittová mohla v 80. letech už naplno využívat možnosti textilního...
Katarina Wittová v Calgary 1988
Katarina Wittová
6 fotografií

„Jsem denně na ledě, ten mě konzervuje,“ odpovídala Wittová v roce 2005 se smíchem na otázku, jak si udržuje svůj půvab a krásu.

V rozhovoru pro iDNES.cz tehdy propagovala svou ledovou show, se kterou měla zastávku v Praze, stále aktivně bruslila, k tomu komentovala závody pro německou televizi, psala knihy. „Dělám vše na 110 procent. Než něco nového začnu, musím něco ukončit,“ vysvětlovala.

Po dvaceti letech už tolik na očích není. Přesto její půvab, odkaz a závoj tajemství zůstávají.

Bruslit začala v pěti letech a rychle se ukázalo, jak talentovaná pro piruety a skoky je. Začala trénovat v Karl Marx Stadtu, tedy dnešním Chemnitzu, u obávané trenérky Jutty Müllerové.

Když se dnes začtete do vzpomínek Wittové na trenérské metody Müllerové, možná vás zarazí, jak mohla pod takovým člověkem trénovat. Jenže byla jiná doba a Wittová chtěla vítězit více než cokoliv jiného. A tak chování Müllerové bez poznámek snášela.

„Říkala mi tlustá krávo nebo tlustá mrcho. Když jsem prošla pubertou, získala jsem ženskou postavu a krasobruslařské kostýmy mi přestávaly lichotit. Frau Müller mě nechávala hladovět. Byla na mě vážně tvrdá, ale já byla ten typ holky, který to potřebuje. Brala jsem ji jako druhou mámu, upletla mi rukavice.“ líčila pro The Times. „Myslím, že jsem jí dostatečně nepoděkovala, dokud jsem nezískala všechny ty medaile.“

Katarina Wittová po své Carmen čeká na olympiádě v Calgary se svou trenérkou Juttou Müllerovou na hodnocení rozhodčích.

Kromě oddanosti trenérce, jejíž chování bylo z dnešního pohledu často za hranou, budí mírné rozpaky i vztah Wittové k režimu v tehdejším NDR. „Krasobruslení je velmi nákladné a oni mi poskytly veškeré vybavení i prostor na ledě, který jsem potřebovala. Chtějí po mně, abych odsoudila vše z NDR, ale proč bych to dělala? Pro mě to byly základy mé kariéry.“

A většího pohoršení se u Wittové nedočkáte, ani když začne mluvit o tom, jak ji sledovala Stasi. Protože byla nepřehlédnutelně talentovaná, tajná policie se jí a její rodině věnovala už od jejích osmi let. Až do pádu režimu o ní popsala 3000 stránek informací.

„Všichni jsme věděli, že nás odposlouchávají. Když jsme v telefonu slyšeli cvaknutí, jen jsme řekli: No jo, policie je tu s námi… A když se během hovoru ozvalo další cvaknutí, vtipkovali jsme: Počkáme, musí si vyměnit pásku.“

Ani u státem řízeného dopingu nedohledáte od Wittové jednoznačné odsouzení. „Byla jsem zklamaná, co všechno vyplulo na povrch. Ale nemůžete ukázat jen na jednu zemi. Nezapomínejte, že to dělali všichni,“ říkala pro iDNES.cz. Zároveň k tomu vždy zdůrazňovala, že sama neměla s dopingem nic společného. „Vždyť jsem potřebovala vypadat žensky! Proč bych brala třeba testosteron?“

Mladičká Katarina Wittová v Karl Marx Stadtu:

Zatímco tato kapitola jejího života bude už nejspíš navždy zastřena pochybnostmi, její umění na ledě a úspěchy jsou nezpochybnitelné. V 80. letech minulého století jí patřily krasobruslařské závody, kdekoliv se objevila.

Posbírala šest titulů mistryně Evropy, čtyřikrát byla mistryní světa, k tomu přidala dvě stříbra. Nejvíc se však v jejím resumé vyjímají dva tituly olympijské šampionky. Ten první v Sarajevu 1984 získala v osmnácti letech a proti Rosalynně Sumnersové, která brala stříbro, byla relativní outsider. O čtyři roky později v Calgary už ale nebylo větší favoritky.

Krátký program Wittové na olympiádě v Sarajevu:

Těsně před kanadskou olympiádou se Wittová představila i v Praze, kde získala své poslední evropské zlato. „Byla to taková generální zkouška před hrami v Calgary. Chtěla jsem si vyzkoušet, jak publikum zareaguje na mé jízdy. Nebruslila jsem úplně bez chyb, ale fanoušci v Praze byli skvělí. Díky tomu jsem měla před olympiádou krásný pocit,“ vzpomínala.

Pražský šampionát tak tehdy poprvé viděl legendární Carmen a také onen modrý kostým pro krátký program, který v roce 1988 vzbudil takové pobouření.

Wittová svými kostýmy provokovala delší dobu a mnohokrát slýchala, že volí příliš vyzývavé šaty. Konkurentky si dokonce stěžovaly, že jimi rozptyluje rozhodčí. Ale co si oblékla na hudbu z muzikálu Jerry’s Girls, to mnozí nedokázali rozdýchat.

Katarina Wittová mohla v 80. letech už naplno využívat možnosti textilního průmyslu. Pružná síťovina umožňila dojem bezramínkového korzetu, hlavní roli na jednoduchém body hrají ozdobné kamínky a falešné peří.

Ve stylu kabaretních tanečnic měla pouze imitaci korzetu a náznak sukénky tvořený peřím. Záhy se tak zavedlo pravidlo, že krasobruslařské kostýmy by neměly být „nepřiměřeně pompézní“ a že musí zakrývat boky a pozadí bruslařky.

I přes kontroverzi kolem jejích „nešatů“ Wittová v Calgary zazářila a olympijské zlato obhájila. Jako první žena od dob Sonji Henie. Při sledování její Carmen nelze přehlédnout, že úroveň a technická náročnost ženského krasobruslení udělaly od dob Wittové obrovský posun. Na druhou stranu se současné programy jen těžko můžou srovnat s její divadelností a originalitou…

Po olympiádě v Calgary se jako první krasobruslař z NDR přesunula do Spojených států mezi profesionály. V roce 1990 natočila televizní film Carmen na ledě, za který dostala cenu Emmy.

Calgary 1988: Tomba lákal Wittovou: Pojď na rande. Za medaili

Kvůli olympiádě v Lillehammeru 1994 se vrátila do závodů, jenže o slavném návratu se mluvit nedalo. Na připomínku svého zlata ze Sarajeva a toho, že v olympijském městě právě zuří občanská válka, zvolila píseň Řekni, kde ty kytky jsou, dostala se s ní ale pouze na sedmé místo.

Pak už se naplno přesunula do světa showbyznysu.

V roce 1996 se mihla ve filmu Jerry Maguire po boku Toma Cruise. Hollywoodské hvězdě ve snímku ze sportovního prostředí řekla na kameře: „Gratuluju, Jerry. Dobrá práce.“

To ale stačilo na to, aby ji o dva roky později obsadil John Frankenheimer do akčního snímku Ronin, ve kterém si zahrála milenku Roberta De Nira. „To byla skvělá role, režisér mi ji psal přímo na tělo. Hrála jsem ruskou krasobruslařku, ale zastřelili mě…“ vyprávěla.

Ve stejném roce také nafotila už zmiňovanou sérii pro Playboy. Celosvětový náklad se během pár dní zcela vyprodal, což se stalo teprve podruhé v historii – poprvé to zařídila v roce 1953 Marilyn Monroe na obálce vůbec prvního čísla.

„Chtěla jsem fotky v přírodě, něco přirozeného. A přirozené je být nahý. Byla to oslava mé ženskosti,“ přiblížila později vznik fotografií, mezi kterými je mimo jiné i jedna, na které dělá nahá stojku před vodopádem.

Brzy se ale zapojila do mnohem serióznějších záležitostí, byla například ambasadorkou kampaně za udělení zimních olympijských her v roce 2018 Mnichovu. Opustila také život plný cestování a nastálo se usadila v Berlíně. Nikdy se nevdala, nezaložila rodinu. „Nechtěla jsem. Nemyslím, že jsem dost zodpovědná,“ vysvětlovala.

Celý život ale zůstala věrná ledu a kontakt s krasobruslením nikdy neztratila.

„Mám radost, že je konečně normální jezdit na vokální hudbu, která je mladým krasobruslařům mnohem bližší než to, na co jsme museli bruslit my. A když chce někdo udělat salto – proč ne?“ vzdávala nedávno hold rebelantům.

Sama jedním kdysi byla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Korpatschová vs. SiskováTenis - - 3. 12. 2025:Korpatschová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
3. 12. 10:00
  • 1.34
  • -
  • 2.90
Česko vs. AngolaHázená - - 3. 12. 2025:Česko vs. Angola //www.idnes.cz/sport
3. 12. 15:30
  • 3.18
  • 8.06
  • 1.53
Jihlava vs. ZlínHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 12. 16:30
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 7. kolo - 3. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.41
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 47. kolo - 3. 12. 2025:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.82
  • 4.45
  • 3.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Krásná, provokativní, záhadná. Katarina Wittová slaví šedesáté narozeniny

Katarina Wittová navštívila v květnu 2025 zápas amerického fotbalu.

Málokdo pronikne ze sportovního světa do toho mainstreamového tak, jako se to podařilo Katarině Wittové. V roce 1988 obhájila olympijské zlato a stala se krasobruslařskou legendou. O deset let...

3. prosince 2025  8:30

Brown táhl Boston proti Knicks, Edwards zajistil Minnesotě výhru v prodloužení

Anthony Edwards se obrací na rozhodčího.

Basketbalista Anthony Edwards zařídil Minnesotě vítězství v NBA nad New Orleans 149:142 po prodloužení. V závěru srovnal skóre a celkem nastřílel 44 bodů. Pelikáni tak zůstali nejhorším týmem...

3. prosince 2025  8:09

Pravidla hvězdám nevoní. Sledovanou misi Xabiho Alonsa v Realu provází kritika

Xabi Alonso, trenér Realu Madrid, po porážce s PSG.

Před pár měsíci byste žádanější trenérské jméno v Evropě nenašli. Bombastická hráčská kariéra a ještě lepší začátek té trenérské. Xabi Alonso byl už během senzační mistrovské jízdy s Leverkusenem,...

3. prosince 2025  7:19

LeBronův projekt, král smečařů, Krejčího jednička. JJ, muž pro každou příležitost

Jalen Johnson z Atlanta Hawks pózuje během mediálního dne.

Osmnáct Jalenů a 83 Johnsonů už nastoupilo k zápasu v NBA. Ale jeden jediný Jalen Johnson. Už snad pouze to - na poměry amerického profisportu - tuctové jméno brání mladíkovi z Atlanta Hawks...

3. prosince 2025  5:55

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

3. prosince 2025

Je to vzrušující i děsivé. Wiererová o konci kariéry v dokonalém kruhu

Premium
Dorothea Wiererová se s mírným šokem nalézá v cíli vytrvalostního závodu na...

V časech, kdy ještě závodila proti Soukalové, Dahlmeierové nebo Mäkäräinenové, opakovaně tvrdila: „Po třicítce už v biatlonu určitě nebudu.“ Což nesplnila, přesto se její loučení po hrách v Pekingu...

3. prosince 2025

City málem ztratilo obří náskok, Haaland je rekordman. Tottenham srovnal v závěru

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Devítigólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:32

Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body

Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu.

Fotbalisté FC Barcelona otočili šlágr 19. kola španělské ligy s Atlétikem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový...

2. prosince 2025  23:23

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Návrat na kurty? Bože můj, nevracím se, napsala Williamsová po spekulacích

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.

Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová měla podle amerických médií uvažovat o návratu na kurty. Spekulace rozvířily informace o tom, že se čtyřiačtyřicetiletá legenda znovu...

2. prosince 2025  19:58,  aktualizováno  22:05

Český rekord a postup do finále. Plavci Gracík a Čejka zabojují o medaile

Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob.

Daniel Gracík zaplaval na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu český rekord na motýlkářské padesátce a časem 22,38 sekundy postoupil jako celkově šestý do středečního finále....

2. prosince 2025  20:11,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.